https://sputniknews.com.tr/20230611/istanbulda-tarihi-eser-kacakcilarina-operasyon-1100-yillik-incil-ele-gecirildi-1072282570.html

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 1100 yıllık İncil ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 1100 yıllık İncil ele geçirildi

İstanbul Eyüpsultan'da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T11:12+0300

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türkiye

tarihi eser operasyonu

incil

istanbul

operasyon

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şüphelinin İbranice yazılı tarihi eser niteliğindeki İncili 500 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları çalışmada şüphelilerin Eyüpsultan'da olduklarını belirledi.Şüphelilerin İncil'i satmak için alıcılarla buluşacağının anlaşılması üzerine jandarma, 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.Yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait 101 sikke ile 28 sayfadan oluşan deri ve papirüs kağıdına İbranice yazılmış 1100 yıllık olduğu değerlendirilen İncil ele geçirildi.Sikkeler İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edilirken, dini motifli İncil incelenmek üzere İstanbul Yazma Eserler Başkanlığı'na gönderildi.Gözaltına alınan şüpheliler K.A, M.K, R.K. ve D.B, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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