https://sputniknews.com.tr/20230714/guney-kore-ve-abd-ortak-hava-tatbikati-duzenledi-1073525422.html
Güney Kore ve ABD ortak hava tatbikatı düzenledi
Güney Kore ve ABD ortak hava tatbikatı düzenledi
Güney Kore ve ABD, B-52H stratejik bombardıman uçağının da yer aldığı ortak hava tatbikatı düzenledi. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T04:31+0300
2023-07-14T04:31+0300
2023-07-14T04:31+0300
dünya
güney kore
abd
ortak tatbikat
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın, Güney Kore ve ABD'nin ortak operasyonel yeteneklerini geliştirdiği belirtildi.Açıklamada, Kore Yarımadası'nda gerçekleştirilen tatbikatta Güney Kore'nin F-15K savaş uçaklarını kullandığı, ABD'nin de F-16 jetleriyle tatbikata katıldığı ifade edildi.ABD'nin stratejik bombardıman uçağı B-52H'nin de operasyonda yer aldığı vurgulanan açıklamada, tatbikatın ABD'nin 'genişletilmiş caydırıcılık' taahhüdünü yerine getirmekteki kararlılığını gösterdiği bildirildi.Açıklamada, Güney Kore-ABD ittifakının, 'ezici' gücünü kullanarak barışı tesis etmeye devam edeceği ifade edildi.Ortak hava tatbikatının, Kuzey Kore'nin dün gerçekleştirdiği balistik füze denemesine tepki olarak yapıldığı iddia ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230713/kcna-abd-ve-guney-kore-kuzey-koreye-karsi-nukleer-silah-kullanimini-tartisacak-1073492540.html
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güney kore, abd, ortak tatbikat
güney kore, abd, ortak tatbikat
Güney Kore ve ABD ortak hava tatbikatı düzenledi
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Güney Kore ve ABD, B-52H stratejik bombardıman uçağının da yer aldığı ortak hava tatbikatı düzenledi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın, Güney Kore ve ABD'nin ortak operasyonel yeteneklerini geliştirdiği belirtildi.
Açıklamada, Kore Yarımadası'nda gerçekleştirilen tatbikatta Güney Kore'nin F-15K savaş uçaklarını kullandığı, ABD'nin de F-16 jetleriyle tatbikata katıldığı ifade edildi.
ABD'nin stratejik bombardıman uçağı B-52H'nin de operasyonda yer aldığı vurgulanan açıklamada, tatbikatın ABD'nin 'genişletilmiş caydırıcılık' taahhüdünü yerine getirmekteki kararlılığını gösterdiği bildirildi.
Açıklamada, Güney Kore-ABD ittifakının, 'ezici' gücünü kullanarak barışı tesis etmeye devam edeceği ifade edildi.
Ortak hava tatbikatının, Kuzey Kore'nin dün gerçekleştirdiği balistik füze denemesine tepki olarak yapıldığı iddia ediliyor.