https://sputniknews.com.tr/20230714/guney-kore-ve-abd-ortak-hava-tatbikati-duzenledi-1073525422.html

Güney Kore ve ABD ortak hava tatbikatı düzenledi

Güney Kore ve ABD ortak hava tatbikatı düzenledi

Güney Kore ve ABD, B-52H stratejik bombardıman uçağının da yer aldığı ortak hava tatbikatı düzenledi. 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T04:31+0300

2023-07-14T04:31+0300

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dünya

güney kore

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ortak tatbikat

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın, Güney Kore ve ABD'nin ortak operasyonel yeteneklerini geliştirdiği belirtildi.Açıklamada, Kore Yarımadası'nda gerçekleştirilen tatbikatta Güney Kore'nin F-15K savaş uçaklarını kullandığı, ABD'nin de F-16 jetleriyle tatbikata katıldığı ifade edildi.ABD'nin stratejik bombardıman uçağı B-52H'nin de operasyonda yer aldığı vurgulanan açıklamada, tatbikatın ABD'nin 'genişletilmiş caydırıcılık' taahhüdünü yerine getirmekteki kararlılığını gösterdiği bildirildi.Açıklamada, Güney Kore-ABD ittifakının, 'ezici' gücünü kullanarak barışı tesis etmeye devam edeceği ifade edildi.Ortak hava tatbikatının, Kuzey Kore'nin dün gerçekleştirdiği balistik füze denemesine tepki olarak yapıldığı iddia ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230713/kcna-abd-ve-guney-kore-kuzey-koreye-karsi-nukleer-silah-kullanimini-tartisacak-1073492540.html

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