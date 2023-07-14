https://sputniknews.com.tr/20230714/cinde-25-ogrenciyi-zehirleyerek-birini-olduren-eski-ogretmen-idam-edildi-1073543816.html
Çin'de 25 öğrenciyi zehirleyerek birini öldüren eski öğretmen idam edildi
Çin'de 25 öğrenciyi zehirleyerek birini öldüren eski öğretmen idam edildi
Çin’de çocukların yulaf lapasına sodyum nitrat katarak 25 öğrencisini zehirleyerek birini öldüren eski anaokulu öğretmeni idam edildi. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T15:35+0300
2023-07-14T15:35+0300
2023-07-14T15:35+0300
yaşam
çin
çin halk cumhuriyeti
zehirleme
öğretmen
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Çin'in Henan eyaletine bağlı Jiaozuo kentindeki halk mahkemesi, Mart 2019'da çalıştığı bir anaokulunda yulaf lapasına sodyum nitrat katarak 25 öğrenciyi zehirleyen, 1 öğrencinin ölümüne yol açan Wang Yun adlı 39 yaşındaki kadın öğretmenin idam edildiğini açıkladı. Wang’ın başka bir öğretmenle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle çocukları zehirlemek üzere sodyum nitrat satın aldığı, ertesi gün sodyum nitratı çocukların yemeğine kattığı belirtildi.Çocuklardan birinin zehirlenmeden kaynaklı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı. Sanığın cezası hakkında 2020 yılında yapılan temyiz başvurusunun reddedildiği kaydedildi.Ayrıca Wang’ın 2017 yılında yaşadıkları tartışmanın ardından eşini de sodyum nitrat katarak zehirlemeye çalıştığı aktarıldı.
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çin, çin halk cumhuriyeti, zehirleme, öğretmen
çin, çin halk cumhuriyeti, zehirleme, öğretmen
Çin'de 25 öğrenciyi zehirleyerek birini öldüren eski öğretmen idam edildi
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Çin’de çocukların yulaf lapasına sodyum nitrat katarak 25 öğrencisini zehirleyerek birini öldüren eski anaokulu öğretmeni idam edildi.
Çin'in Henan eyaletine bağlı Jiaozuo kentindeki halk mahkemesi, Mart 2019'da çalıştığı bir anaokulunda yulaf lapasına sodyum nitrat katarak 25 öğrenciyi zehirleyen, 1 öğrencinin ölümüne yol açan Wang Yun adlı 39 yaşındaki kadın öğretmenin idam edildiğini açıkladı.
Wang’ın başka bir öğretmenle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle çocukları zehirlemek üzere sodyum nitrat satın aldığı, ertesi gün sodyum nitratı çocukların yemeğine kattığı belirtildi.
Çocuklardan birinin zehirlenmeden kaynaklı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.
Sanığın cezası hakkında 2020 yılında yapılan temyiz başvurusunun reddedildiği kaydedildi.
Ayrıca Wang’ın 2017 yılında yaşadıkları tartışmanın ardından eşini de sodyum nitrat katarak zehirlemeye çalıştığı aktarıldı.