https://sputniknews.com.tr/20230427/taylandda-eski-sevgilisi-dahil-12-arkadasini-zehirleyerek-olduren-kadin-tutuklandi-1070276762.html

Tayland'da eski sevgilisi dahil 12 arkadaşını zehirleyerek öldüren kadın tutuklandı

Tayland'da eski sevgilisi dahil 12 arkadaşını zehirleyerek öldüren kadın tutuklandı

Tayland'da, aralarında eski sevgilisinin de bulunduğu 12 arkadaşını siyanürle zehirleyerek öldürmekle suçlanan kadın tutuklandı. 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T17:01+0300

2023-04-27T17:01+0300

2023-04-27T17:01+0300

yaşam

tayland

zehirleme

kadın

katil

cinayet

tutuklama

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Tayland'dın başkenti Bangkok'ta yaşayan Sararat Rangsiwuthaporn, aralarında eski sevgilisinin de olduğu 12 arkadaşını siyanürle zehirleyerek öldürmek suçundan tutuklandı. Rangsiwuthaporn'un en son iki hafta önce arkadaşı Siriporn Khanwong ile tatile gittiği ve Khanwong'ın nehir kıyısında bayılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Tayland polisi tarafından yapılan açıklamada, adli tıp incelemesinde Khanwong'ın vücudunda siyanür tespit edildiği, ayrıca telefonu, cüzdanı ve çantasının da kayıp olduğu kaydedildi.Rangsiwuthaporn'un arkadaşlarının art arda hayatını kaybetmesinin ardından polis, cinayet soruşturmalarına hız verdi. Cinayetlerin 2020 yılında başladığını ve tüm kurbanların benzer şekilde hayatını kaybettiğini ifade eden polis, bazı cesetlerin ise yakıldığını söyledi. Hayatını kaybedenler arasında 2 polis de bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230427/sosyal-medya-fenomeni-puccanin-oglu-ucuncu-kattan-dustu-1070256081.html

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tayland, zehirleme, kadın, katil, cinayet, tutuklama