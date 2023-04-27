https://sputniknews.com.tr/20230427/taylandda-eski-sevgilisi-dahil-12-arkadasini-zehirleyerek-olduren-kadin-tutuklandi-1070276762.html
Tayland'da eski sevgilisi dahil 12 arkadaşını zehirleyerek öldüren kadın tutuklandı
Tayland'da eski sevgilisi dahil 12 arkadaşını zehirleyerek öldüren kadın tutuklandı
Tayland'da, aralarında eski sevgilisinin de bulunduğu 12 arkadaşını siyanürle zehirleyerek öldürmekle suçlanan kadın tutuklandı. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T17:01+0300
2023-04-27T17:01+0300
2023-04-27T17:01+0300
yaşam
tayland
zehirleme
kadın
katil
cinayet
tutuklama
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Tayland'dın başkenti Bangkok'ta yaşayan Sararat Rangsiwuthaporn, aralarında eski sevgilisinin de olduğu 12 arkadaşını siyanürle zehirleyerek öldürmek suçundan tutuklandı. Rangsiwuthaporn'un en son iki hafta önce arkadaşı Siriporn Khanwong ile tatile gittiği ve Khanwong'ın nehir kıyısında bayılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Tayland polisi tarafından yapılan açıklamada, adli tıp incelemesinde Khanwong'ın vücudunda siyanür tespit edildiği, ayrıca telefonu, cüzdanı ve çantasının da kayıp olduğu kaydedildi.Rangsiwuthaporn'un arkadaşlarının art arda hayatını kaybetmesinin ardından polis, cinayet soruşturmalarına hız verdi. Cinayetlerin 2020 yılında başladığını ve tüm kurbanların benzer şekilde hayatını kaybettiğini ifade eden polis, bazı cesetlerin ise yakıldığını söyledi. Hayatını kaybedenler arasında 2 polis de bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230427/sosyal-medya-fenomeni-puccanin-oglu-ucuncu-kattan-dustu-1070256081.html
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tayland, zehirleme, kadın, katil, cinayet, tutuklama
tayland, zehirleme, kadın, katil, cinayet, tutuklama
Tayland'da eski sevgilisi dahil 12 arkadaşını zehirleyerek öldüren kadın tutuklandı
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Tayland'da, aralarında eski sevgilisinin de bulunduğu 12 arkadaşını siyanürle zehirleyerek öldürmekle suçlanan kadın tutuklandı.
Tayland'dın başkenti Bangkok'ta yaşayan Sararat Rangsiwuthaporn, aralarında eski sevgilisinin de olduğu 12 arkadaşını siyanürle zehirleyerek öldürmek suçundan tutuklandı.
Rangsiwuthaporn'un en son iki hafta önce arkadaşı Siriporn Khanwong ile tatile gittiği ve Khanwong'ın nehir kıyısında bayılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Tayland polisi tarafından yapılan açıklamada, adli tıp incelemesinde Khanwong'ın vücudunda siyanür tespit edildiği, ayrıca telefonu, cüzdanı ve çantasının da kayıp olduğu kaydedildi.
Rangsiwuthaporn'un arkadaşlarının art arda hayatını kaybetmesinin ardından polis, cinayet soruşturmalarına hız verdi.
Cinayetlerin 2020 yılında başladığını ve tüm kurbanların benzer şekilde hayatını kaybettiğini ifade eden polis, bazı cesetlerin ise yakıldığını söyledi. Hayatını kaybedenler arasında 2 polis de bulunuyor.