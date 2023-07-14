Çin, yapay zeka teknolojisine yeni kurallar getirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve NATO liderler zirvesi
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Özlale: IMF’den daha insafsız bir ekonomi programı uygulanıyor
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya dönüşü verdiği mesajlar
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP'de Kurultay süreci hangi aşamada?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
‘Erdoğan'ın Batı'ya dönmekten, ilişkileri yeni düzlemde tesis etmekten başka şansı yoktu’
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kırmızı Cuma
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Sıcaklık uyarısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Canlı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230714/cin-yapay-zeka-teknolojisine-yeni-kurallar-getirdi-1073525311.html
Çin, yapay zeka teknolojisine yeni kurallar getirdi
Çin, yapay zeka teknolojisine yeni kurallar getirdi
Çin, ChatGPT benzeri yapay zeka tabanlı teknolojilerin kontrolünü sağlamayı amaçlayan kurallar içeren yeni geçici önlemlerin yürürlüğe gireceğini duyurdu. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T03:55+0300
2023-07-14T03:55+0300
dünya
çin
yapay zeka
chatgpt
kural
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1f/1066386209_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e8ebe705b595c9b87d2ef334723a4d58.jpg
South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, yapay zeka tabanlı teknolojilerin kullanımını düzenleyen geçici önlemler, Çin Siber Uzay İdaresinin (CAC) liderliğinde, aralarında Eğitim ile Bilim ve Teknoloji Bakanlıklarının da bulunduğu 7 devlet organı tarafından yayınlandı.CAC, kabul edilen düzenlemelerin, yapay zeka tarafından üretilen halka açık fotoğraf, ses ve video gibi içerikleri de kapsadığını bildirdi.Düzenlemeler kapsamında yapay zeka tabanlı teknolojilerin, veri kullanımı, telif hakkı ve kişisel verilerin korunması gibi konulara ilişkin belirtilen kurallara uyması gerektiği ifade edildi.Çin'de 15 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerin, nisan ayında yürürlüğe giren kuralların yerini alacağı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230628/abd-cine-yapay-zeka-cipi-ihracatinda-yeni-sinirlamalar-dusunuyor-1072971164.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1f/1066386209_108:0:1008:675_1920x0_80_0_0_4d692d45063e58c96b0f64bae785d214.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, yapay zeka, chatgpt, kural
çin, yapay zeka, chatgpt, kural

Çin, yapay zeka teknolojisine yeni kurallar getirdi

03:55 14.07.2023
© iStock.com / Vladyslav OtsiatsiaKulaklık takan robot
Kulaklık takan robot - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© iStock.com / Vladyslav Otsiatsia
Abone olTelegram
Çin, ChatGPT benzeri yapay zeka tabanlı teknolojilerin kontrolünü sağlamayı amaçlayan kurallar içeren yeni geçici önlemlerin yürürlüğe gireceğini duyurdu.
South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, yapay zeka tabanlı teknolojilerin kullanımını düzenleyen geçici önlemler, Çin Siber Uzay İdaresinin (CAC) liderliğinde, aralarında Eğitim ile Bilim ve Teknoloji Bakanlıklarının da bulunduğu 7 devlet organı tarafından yayınlandı.
CAC, kabul edilen düzenlemelerin, yapay zeka tarafından üretilen halka açık fotoğraf, ses ve video gibi içerikleri de kapsadığını bildirdi.
Düzenlemeler kapsamında yapay zeka tabanlı teknolojilerin, veri kullanımı, telif hakkı ve kişisel verilerin korunması gibi konulara ilişkin belirtilen kurallara uyması gerektiği ifade edildi.
Çin'de 15 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerin, nisan ayında yürürlüğe giren kuralların yerini alacağı kaydedildi.
Çin-ABD Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
DÜNYA
ABD, Çin'e yapay zeka çipi ihracatında yeni sınırlamalar düşünüyor
28 Haziran , 22:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала