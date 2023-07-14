https://sputniknews.com.tr/20230714/cin-yapay-zeka-teknolojisine-yeni-kurallar-getirdi-1073525311.html

Çin, yapay zeka teknolojisine yeni kurallar getirdi

Çin, yapay zeka teknolojisine yeni kurallar getirdi

Çin, ChatGPT benzeri yapay zeka tabanlı teknolojilerin kontrolünü sağlamayı amaçlayan kurallar içeren yeni geçici önlemlerin yürürlüğe gireceğini duyurdu. 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T03:55+0300

2023-07-14T03:55+0300

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South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, yapay zeka tabanlı teknolojilerin kullanımını düzenleyen geçici önlemler, Çin Siber Uzay İdaresinin (CAC) liderliğinde, aralarında Eğitim ile Bilim ve Teknoloji Bakanlıklarının da bulunduğu 7 devlet organı tarafından yayınlandı.CAC, kabul edilen düzenlemelerin, yapay zeka tarafından üretilen halka açık fotoğraf, ses ve video gibi içerikleri de kapsadığını bildirdi.Düzenlemeler kapsamında yapay zeka tabanlı teknolojilerin, veri kullanımı, telif hakkı ve kişisel verilerin korunması gibi konulara ilişkin belirtilen kurallara uyması gerektiği ifade edildi.Çin'de 15 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerin, nisan ayında yürürlüğe giren kuralların yerini alacağı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230628/abd-cine-yapay-zeka-cipi-ihracatinda-yeni-sinirlamalar-dusunuyor-1072971164.html

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