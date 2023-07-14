https://sputniknews.com.tr/20230714/bryansk-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-bombardimaninda-bir-kadin-oldu-1073555934.html
Bryansk bölgesinde Ukrayna ordusunun bombardımanında bir kadın öldü
Bryansk bölgesinde Ukrayna ordusunun bombardımanında bir kadın öldü
Rusya’nın Bryansk bölgesinde Ukrayna ordusunun topçu saldırısında yaşlı bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T21:44+0300
2023-07-14T21:44+0300
2023-07-14T21:44+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
bryansk
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Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında “Ukrayna ordusu, Trubçevsk ilçesinin Belaya Beryozka kasabasını ateşe tuttu. Maalesef 1939 doğumlu bir kadın hayatını kaybetti. Aralarında 16 yaşındaki bir genç 3 kişi hafif yaralandı” ifadelerini kullandı.Yaralıların hastaneye kaldırılarak ihtiyaç duydukları tıbbi yardımın sağlandığı ifade edildi.Saldırıda üç evde yangın çıktı. İtfaiyeciler yangını söndürmeye çalışıyor.Trubçevsk, Bryansk bölgesinin Ukrayna sınırında yer alan altı ilçesinden biri ve düzenli olarak Ukrayna ordusunun saldırılarına maruz kalıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230710/rusya-abdnin-yardimi-olmasaydi-9-temmuz-saldirilari-olmazdi-1073393617.html
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rusya, ukrayna, bryansk, saldırı
rusya, ukrayna, bryansk, saldırı
Bryansk bölgesinde Ukrayna ordusunun bombardımanında bir kadın öldü
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Rusya’nın Bryansk bölgesinde Ukrayna ordusunun topçu saldırısında yaşlı bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında “Ukrayna ordusu, Trubçevsk ilçesinin Belaya Beryozka kasabasını ateşe tuttu. Maalesef 1939 doğumlu bir kadın hayatını kaybetti. Aralarında 16 yaşındaki bir genç 3 kişi hafif yaralandı” ifadelerini kullandı.
Yaralıların hastaneye kaldırılarak ihtiyaç duydukları tıbbi yardımın sağlandığı ifade edildi.
Saldırıda üç evde yangın çıktı. İtfaiyeciler yangını söndürmeye çalışıyor.
Trubçevsk, Bryansk bölgesinin Ukrayna sınırında yer alan altı ilçesinden biri ve düzenli olarak Ukrayna ordusunun saldırılarına maruz kalıyor.