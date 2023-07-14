https://sputniknews.com.tr/20230714/bryansk-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-bombardimaninda-bir-kadin-oldu-1073555934.html

Bryansk bölgesinde Ukrayna ordusunun bombardımanında bir kadın öldü

Bryansk bölgesinde Ukrayna ordusunun bombardımanında bir kadın öldü

Rusya’nın Bryansk bölgesinde Ukrayna ordusunun topçu saldırısında yaşlı bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi. 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T21:44+0300

2023-07-14T21:44+0300

2023-07-14T21:44+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

bryansk

saldırı

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Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında “Ukrayna ordusu, Trubçevsk ilçesinin Belaya Beryozka kasabasını ateşe tuttu. Maalesef 1939 doğumlu bir kadın hayatını kaybetti. Aralarında 16 yaşındaki bir genç 3 kişi hafif yaralandı” ifadelerini kullandı.Yaralıların hastaneye kaldırılarak ihtiyaç duydukları tıbbi yardımın sağlandığı ifade edildi.Saldırıda üç evde yangın çıktı. İtfaiyeciler yangını söndürmeye çalışıyor.Trubçevsk, Bryansk bölgesinin Ukrayna sınırında yer alan altı ilçesinden biri ve düzenli olarak Ukrayna ordusunun saldırılarına maruz kalıyor.

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