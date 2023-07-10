https://sputniknews.com.tr/20230710/rusya-abdnin-yardimi-olmasaydi-9-temmuz-saldirilari-olmazdi-1073393617.html

Rusya: ABD’nin yardımı olmasaydı 9 Temmuz saldırıları olmazdı

Rusya: ABD’nin yardımı olmasaydı 9 Temmuz saldırıları olmazdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kerç Boğazı, Rostov bölgesi ve Kaluga bölgesine saldırı girişiminin ABD’nin yardımı olmasaydı mümkün olmayacağı... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T22:26+0300

2023-07-10T22:26+0300

2023-07-10T22:26+0300

ukrayna krizi

rostov

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

saldırı

abd

ukrayna

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Neo-Nazi rejimi, Rusya topraklarına terör saldırısı düzenlemeye, Kerç ulaşım geçişini ve Rostov bölgesindeki Morozovsk hava üssünü vurmaya çalıştı. Aynı gün Ukrayna ordusu Kaluga bölgesindeki Şaykovka hava üssüne de saldırmaya çalıştı. ABD liderliğindeki Batılı koalisyonun mali, teknik ve lojistik desteği olmadan böyle bir eylem mümkün olmazdı” ifadesine yer verildi.ABD ve müttefiklerinin böylelikle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in suçuna sponsor olduğu kaydedilen açıklamada, “Tüm suçlular hesaba çekilecek. Kiev rejiminin bu ve diğer terör eylemlerine Rus ordusu cevap verecek. Rus ordusu, ülke ve vatandaşlarımız için Ukrayna kaynaklı tehdidi ortadan kaldıracak” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230706/patrusev-ukrayna-yilin-basindan-bu-yana-kirima-yonelik-70ten-fazla-saldiri-duzenledi-1073259324.html

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