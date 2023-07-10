https://sputniknews.com.tr/20230710/rusya-abdnin-yardimi-olmasaydi-9-temmuz-saldirilari-olmazdi-1073393617.html
Rusya: ABD’nin yardımı olmasaydı 9 Temmuz saldırıları olmazdı
Rusya: ABD’nin yardımı olmasaydı 9 Temmuz saldırıları olmazdı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kerç Boğazı, Rostov bölgesi ve Kaluga bölgesine saldırı girişiminin ABD’nin yardımı olmasaydı mümkün olmayacağı... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T22:26+0300
2023-07-10T22:26+0300
2023-07-10T22:26+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Neo-Nazi rejimi, Rusya topraklarına terör saldırısı düzenlemeye, Kerç ulaşım geçişini ve Rostov bölgesindeki Morozovsk hava üssünü vurmaya çalıştı. Aynı gün Ukrayna ordusu Kaluga bölgesindeki Şaykovka hava üssüne de saldırmaya çalıştı. ABD liderliğindeki Batılı koalisyonun mali, teknik ve lojistik desteği olmadan böyle bir eylem mümkün olmazdı” ifadesine yer verildi.ABD ve müttefiklerinin böylelikle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in suçuna sponsor olduğu kaydedilen açıklamada, “Tüm suçlular hesaba çekilecek. Kiev rejiminin bu ve diğer terör eylemlerine Rus ordusu cevap verecek. Rus ordusu, ülke ve vatandaşlarımız için Ukrayna kaynaklı tehdidi ortadan kaldıracak” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230706/patrusev-ukrayna-yilin-basindan-bu-yana-kirima-yonelik-70ten-fazla-saldiri-duzenledi-1073259324.html
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rostov, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, saldırı, abd, ukrayna
rostov, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, saldırı, abd, ukrayna
Rusya: ABD’nin yardımı olmasaydı 9 Temmuz saldırıları olmazdı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kerç Boğazı, Rostov bölgesi ve Kaluga bölgesine saldırı girişiminin ABD’nin yardımı olmasaydı mümkün olmayacağı değerlendirmesini yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Neo-Nazi rejimi, Rusya topraklarına terör saldırısı düzenlemeye, Kerç ulaşım geçişini ve Rostov bölgesindeki Morozovsk hava üssünü vurmaya çalıştı. Aynı gün Ukrayna ordusu Kaluga bölgesindeki Şaykovka hava üssüne de saldırmaya çalıştı. ABD liderliğindeki Batılı koalisyonun mali, teknik ve lojistik desteği olmadan böyle bir eylem mümkün olmazdı” ifadesine yer verildi.
ABD ve müttefiklerinin böylelikle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in suçuna sponsor olduğu kaydedilen açıklamada, “Tüm suçlular hesaba çekilecek. Kiev rejiminin bu ve diğer terör eylemlerine Rus ordusu cevap verecek. Rus ordusu, ülke ve vatandaşlarımız için Ukrayna kaynaklı tehdidi ortadan kaldıracak” denildi.