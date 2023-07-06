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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230706/patrusev-ukrayna-yilin-basindan-bu-yana-kirima-yonelik-70ten-fazla-saldiri-duzenledi-1073259324.html
Patruşev: Ukrayna yılın başından bu yana Kırım'a yönelik 70’ten fazla saldırı düzenledi
Patruşev: Ukrayna yılın başından bu yana Kırım'a yönelik 70’ten fazla saldırı düzenledi
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 2023’ün başından bu yana Kırım’a yönelik 70'den fazla insansız hava aracı (İHA)... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T22:01+0300
2023-07-06T22:01+0300
ukrayna krizi
nikolay patruşev
rusya
rusya güvenlik konseyi
ukrayna
kırım
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya’nın güneyindeki Krasnodar kentinde düzenlenen Güney Federal Bölgesi'nin güvenliğiyle ilgili toplantıda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 2023’ün başından bu yana Kırım’a yönelik 70'den fazla İHA saldırısı düzenlediğini, ana hedeflerin enerji ve endüstriyel altyapı tesisleri olduğunu söyledi.Patruşev, “Bu yılın başından bu yana sadece Kırım yönünde Ukrayna silahlı oluşumları, insansız hava araçlarıyla 70'in üzerinde saldırı gerçekleştirdi. Krasnodar ve Rostov bölgeleri toprakları da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından saldırılara ve bombardımana maruz kaldı” dedi.İHA ve su araçlarının yanı sıra füze ve top atışlarıyla saldırı gerçekleştirme girişimlerinin ülke nüfusunun güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Patruşev, “Hedefler, genellikle yok edilmesi veya zarar görmesi barışçıl yaşamı ve insanların sağlığını tehdit altında bırakacak enerji ve endüstriyel altyapı tesisleridir” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230706/peskov-kiev-rejimi-olabildigince-fazla-ulkeyi-catismaya-suruklemek-icin-her-seyi-yapiyor-1073242374.html
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nikolay patruşev, rusya, rusya güvenlik konseyi, ukrayna, kırım
nikolay patruşev, rusya, rusya güvenlik konseyi, ukrayna, kırım

Patruşev: Ukrayna yılın başından bu yana Kırım'a yönelik 70’ten fazla saldırı düzenledi

22:01 06.07.2023
© SputnikNikolay Patruşev
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 2023’ün başından bu yana Kırım’a yönelik 70'den fazla insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rusya’nın güneyindeki Krasnodar kentinde düzenlenen Güney Federal Bölgesi'nin güvenliğiyle ilgili toplantıda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 2023’ün başından bu yana Kırım’a yönelik 70'den fazla İHA saldırısı düzenlediğini, ana hedeflerin enerji ve endüstriyel altyapı tesisleri olduğunu söyledi.
Patruşev, “Bu yılın başından bu yana sadece Kırım yönünde Ukrayna silahlı oluşumları, insansız hava araçlarıyla 70'in üzerinde saldırı gerçekleştirdi. Krasnodar ve Rostov bölgeleri toprakları da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından saldırılara ve bombardımana maruz kaldı” dedi.
İHA ve su araçlarının yanı sıra füze ve top atışlarıyla saldırı gerçekleştirme girişimlerinin ülke nüfusunun güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Patruşev, “Hedefler, genellikle yok edilmesi veya zarar görmesi barışçıl yaşamı ve insanların sağlığını tehdit altında bırakacak enerji ve endüstriyel altyapı tesisleridir” diye konuştu.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
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