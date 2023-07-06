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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230706/peskov-kiev-rejimi-olabildigince-fazla-ulkeyi-catismaya-suruklemek-icin-her-seyi-yapiyor-1073242374.html
Peskov: Kiev rejimi olabildiğince fazla ülkeyi çatışmaya sürüklemek için her şeyi yapıyor
Peskov: Kiev rejimi olabildiğince fazla ülkeyi çatışmaya sürüklemek için her şeyi yapıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejiminin olabildiğince fazla ülkeyi çatışmaya sürüklemek için elinden gelen her şeyi yaptığını belirtti. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T14:12+0300
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dmitriy peskov
ukrayna
rusya
ukrayna krizi
aleksandr lukaşenko
belarus
vladimir zelenskiy
silah
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Kremlin Sözcüsü Peskov, bugünkü basın toplantısında Kiev rejiminin olabildiğince fazla ülkeyi çatışmaya sürüklemek için elinden gelen her şeyi yaptığını, birçok ülkenin doğrudan ve dolaylı olarak çatışmaya dahil olduğunu söyledi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in silah tedarikini görüşmek üzere Bulgaristan’a gitmesi ile ilgili soru üzerine Peskov, “Kiev rejimi, olabildiğince fazla ülkeyi doğrudan bu çatışmaya sürüklemek için elinden gelen her şeyi yapıyor, birçok ülke zaten çatışmaya hem doğrudan hem de dolaylı olarak girdi, bu konuyu Bulgarlarla da görüşecekleri ortada” diye konuştu.‘Batı'nın Ukrayna'ya silah tedariki harekatın sonucunu etkilemeyecek’Zelenskiy’in Bulgaristan ziyareti ile ilgili yorumlara devam eden Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarikinin devam eden özel askeri harekatın sonucunu etkilemeyeceğini, bunu cephedeki durumun doğruladığını söyledi.Kremlin Sözcüsü, “Temelde tüm bu görüşmeler ve görüşmelerin sonuçları hiçbir şekilde özel askeri harekatın sonucunu etkilemeye muktedir değil, cephedeki mevcut durum bunu inandırıcı bir şekilde doğruluyor” diye konuştu.‘Putin ve Lukaşenko arasındaki görüşme için henüz kesin bir tarih yok’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko arasında görüşme ile ilgili şimdilik kesin bir tarih olmadığını söyleyen Peskov, “Aleksandr Grigoryeviç (Lukaşenko), Rusya Devlet Başkanı ile görüşme planları olduğunu söyledi. Gerçekten de iki başkan oldukça sık görüşüyor ve hatta yaptıkları telefon görüşmelerinin tamamını bildirmiyoruz. Bu durum, müttefik ikili ilişkilerimizin özel doğasından kaynaklanıyor. Gereklilik halinde elbette ki görüşme yapılır” ifadelerini kullandı.
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dmitriy peskov, ukrayna, rusya, aleksandr lukaşenko, belarus, vladimir zelenskiy, silah
dmitriy peskov, ukrayna, rusya, aleksandr lukaşenko, belarus, vladimir zelenskiy, silah

Peskov: Kiev rejimi olabildiğince fazla ülkeyi çatışmaya sürüklemek için her şeyi yapıyor

14:12 06.07.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejiminin olabildiğince fazla ülkeyi çatışmaya sürüklemek için elinden gelen her şeyi yaptığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, bugünkü basın toplantısında Kiev rejiminin olabildiğince fazla ülkeyi çatışmaya sürüklemek için elinden gelen her şeyi yaptığını, birçok ülkenin doğrudan ve dolaylı olarak çatışmaya dahil olduğunu söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in silah tedarikini görüşmek üzere Bulgaristan’a gitmesi ile ilgili soru üzerine Peskov, “Kiev rejimi, olabildiğince fazla ülkeyi doğrudan bu çatışmaya sürüklemek için elinden gelen her şeyi yapıyor, birçok ülke zaten çatışmaya hem doğrudan hem de dolaylı olarak girdi, bu konuyu Bulgarlarla da görüşecekleri ortada” diye konuştu.

‘Batı'nın Ukrayna'ya silah tedariki harekatın sonucunu etkilemeyecek’

Zelenskiy’in Bulgaristan ziyareti ile ilgili yorumlara devam eden Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarikinin devam eden özel askeri harekatın sonucunu etkilemeyeceğini, bunu cephedeki durumun doğruladığını söyledi.
Kremlin Sözcüsü, “Temelde tüm bu görüşmeler ve görüşmelerin sonuçları hiçbir şekilde özel askeri harekatın sonucunu etkilemeye muktedir değil, cephedeki mevcut durum bunu inandırıcı bir şekilde doğruluyor” diye konuştu.

‘Putin ve Lukaşenko arasındaki görüşme için henüz kesin bir tarih yok’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko arasında görüşme ile ilgili şimdilik kesin bir tarih olmadığını söyleyen Peskov, “Aleksandr Grigoryeviç (Lukaşenko), Rusya Devlet Başkanı ile görüşme planları olduğunu söyledi. Gerçekten de iki başkan oldukça sık görüşüyor ve hatta yaptıkları telefon görüşmelerinin tamamını bildirmiyoruz. Bu durum, müttefik ikili ilişkilerimizin özel doğasından kaynaklanıyor. Gereklilik halinde elbette ki görüşme yapılır” ifadelerini kullandı.
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