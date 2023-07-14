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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230714/bidendan-abdnin-guvenilirligini-sorgulayan-fin-gazeteciye-bu-gece-eve-varabileceginiz-kesin-degil-1073536900.html
Biden'dan ABD'nin güvenilirliğini sorgulayan Fin gazeteciye: Bu gece eve varabileceğiniz kesin değil
Biden'dan ABD'nin güvenilirliğini sorgulayan Fin gazeteciye: Bu gece eve varabileceğiniz kesin değil
Bu hafta Britanya, NATO zirvesi vesilesiyle Litvanya ve Finlandiya'yı ziyaret eden Biden, Rusya'nın Ukrayna özel harekatının ardından tarafsızlık politikasını... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T14:26+0300
2023-07-14T15:08+0300
ukrayna krizi
joe biden
finlandiya
nato
gazeteci
muhabir
soru
basın toplantısı
sauli niinisto
helsinki
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NATO'nun Vilnius zirvesinden ABD ve Almanya'nın tavrı uyarınca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in "Savaştayken üye olamazsınız, üyelik takvimi de alamazsınız, zaten galip gelemezseniz, üyeliği tartışmanın anlamı yok" diye gönderilmesinin ardından, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya 113 km mesafedeki Helsinki'ye geçti.'NATO'da birlik beraberlik' iddiasıFinlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile ortak basın toplantısında 'NATO'nun her zamankinden çok birlik beraberlik içinde olduğu ve birlikte durmaya devam edeceğinden' söz eden Biden, ABD'nin iç siyasi çekişmelerinde ağır basan tarafa göre taahhütlerini tutmaması, hatta uluslararası anlaşmaları terk etmesiyle ilgili imalarla karşılaşınca kızdı. 'ABD, on yıllar boyunca güvenilir NATO ortağı kalacak mı'Amerikan siyasetinde NATO'dan çıkma yanlıları olduğunu hatırlatan Finlandiya devlet kanalı YLE'nin Washington D.C. muhabiri Lida Tikka, Biden'a, 'ABD'nin gelecek on yıllar boyunca güvenilir bir NATO ortağı olarak kalacağı konusunda Finlandiya'ya güvence vermek için hangi adımları atacağını' sordu. ABD kamuoyu ve Kongresi'nin ezici çoğunluğunun NATO'yu desteklediğini söyleyen Biden, "Kesinlikle garanti ediyorum" diyerek ekledi: 'Finlandiya, ABD'ye güvenebilir mi'Ama bu kez kadın gazeteci, Niinisto'ya "Kimsenin geleceğini garanti edemeyeceğine dair bu cevabı duyunca, ABD'deki siyasi istikrarsızlığın gelecekte ittifakta sorunlara neden olacağından endişeleniyor musunuz" sorusunu yöneltti.Finlandiya'da gece sokaklar güvenli değilmiş gibiFin mevkidaşının cevap vermeye başlamasına rağmen araya giren 80 yaşındaki ABD Başkanı şunları söyledi:Sesini yükselterek şöyle devam etti:'Başkan sorunlarınızı çözmüş gibi görünüyor' esprisiBiden sözünü bitirdiğinde "Başkan sorunlarınızı çözmüş gibi görünüyor" diyerek konuyu kapatmaya çalışan Niinisto, "ABD'nin gelecekteki politikalarından şüphe etmek için hiçbir nedenim yok" diye ekledi.Biden, daha önceki bir açıklamasında, 'ABD'nin Finlandiya'ya bağlı olduğunu, NATO'ya bağlı olduğunu ve bu taahhütlerin çok sağlam olduğunu' dile getirerek "NATO topraklarının her karışı korunacak, Finlandiya dahil" vurgusunu yaptı.Helsinki'de 5 yıl önce Trump-Putin tangosu vardıDemokrat Partili Joe Biden'ın Cumhuriyetçi Partili selefi Donald Trump, 16 Temmuz 2018'de Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le zirvede görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında verdiği yanıtlarla ABD ana akım medyası tarafından 'Rusya yanlısı' diye damgalanmıştı. ABD'yi NATO'dan çıkarma emellerini saklamayan Trump ise hızını alamayıp "Putin'le görüşmem NATO zirvesinden daha iyiydi" demişti. Rusya'nın Kasım 2016 ABD seçimlerine Trump lehine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili eski FBI Başkanı Robert Mueller'in yürüttüğü federal soruşturma, Mayıs 2017'de açılıp Mart 2019'da bu yönde hiçbir kanıt bulunamadığı sonucunun açıklanmasıyla kapanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230712/biden-savas-devam-ederken-ukrayna-natoya-uye-olmayacak-1073482451.html
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joe biden, finlandiya, nato, gazeteci, muhabir, soru, basın toplantısı, sauli niinisto, helsinki, ukrayna, rusya, donald trump
joe biden, finlandiya, nato, gazeteci, muhabir, soru, basın toplantısı, sauli niinisto, helsinki, ukrayna, rusya, donald trump

Biden'dan ABD'nin güvenilirliğini sorgulayan Fin gazeteciye: Bu gece eve varabileceğiniz kesin değil

14:26 14.07.2023 (güncellendi: 15:08 14.07.2023)
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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Bu hafta Britanya, NATO zirvesi vesilesiyle Litvanya ve Finlandiya'yı ziyaret eden Biden, Rusya'nın Ukrayna özel harekatının ardından tarafsızlık politikasını bırakan ve nisanda NATO üyesi olan Helsinki'de Amerikan dış politikasının güvenilmezliğinin yüzüne vurulması üzerine kızdı.
NATO'nun Vilnius zirvesinden ABD ve Almanya'nın tavrı uyarınca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in "Savaştayken üye olamazsınız, üyelik takvimi de alamazsınız, zaten galip gelemezseniz, üyeliği tartışmanın anlamı yok" diye gönderilmesinin ardından, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya 113 km mesafedeki Helsinki'ye geçti.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
Ukrayna krizi
Biden: Savaş devam ederken Ukrayna NATO’ya üye olmayacak
12 Temmuz, 23:21

'NATO'da birlik beraberlik' iddiası

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile ortak basın toplantısında 'NATO'nun her zamankinden çok birlik beraberlik içinde olduğu ve birlikte durmaya devam edeceğinden' söz eden Biden, ABD'nin iç siyasi çekişmelerinde ağır basan tarafa göre taahhütlerini tutmaması, hatta uluslararası anlaşmaları terk etmesiyle ilgili imalarla karşılaşınca kızdı.

'ABD, on yıllar boyunca güvenilir NATO ortağı kalacak mı'

Amerikan siyasetinde NATO'dan çıkma yanlıları olduğunu hatırlatan Finlandiya devlet kanalı YLE'nin Washington D.C. muhabiri Lida Tikka, Biden'a, 'ABD'nin gelecek on yıllar boyunca güvenilir bir NATO ortağı olarak kalacağı konusunda Finlandiya'ya güvence vermek için hangi adımları atacağını' sordu.
ABD kamuoyu ve Kongresi'nin ezici çoğunluğunun NATO'yu desteklediğini söyleyen Biden, "Kesinlikle garanti ediyorum" diyerek ekledi:
"Kimse geleceği garanti edemez, ancak bu herkesin yatırım yapacağı en iyi yoldur."

'Finlandiya, ABD'ye güvenebilir mi'

Ama bu kez kadın gazeteci, Niinisto'ya "Kimsenin geleceğini garanti edemeyeceğine dair bu cevabı duyunca, ABD'deki siyasi istikrarsızlığın gelecekte ittifakta sorunlara neden olacağından endişeleniyor musunuz" sorusunu yöneltti.

Finlandiya'da gece sokaklar güvenli değilmiş gibi

Fin mevkidaşının cevap vermeye başlamasına rağmen araya giren 80 yaşındaki ABD Başkanı şunları söyledi:
"Netleştireyim. 'Geleceği garanti edemeyiz' demedim. Bu gece eve gidip gidemeyeceğini bana söyleyemezsin. Kimse ne yapacağından emin olamaz."
Sesini yükselterek şöyle devam etti:
"Amerikan dış politikası hakkında söylenebilecek her şeyden olabildiğince emin olarak demek istediğim şu ki, NATO'ya bağlı kalacağız, baştan sona NATO'ya bağlı kalacağız. Biz transatlantik bir ortaklığız. Ben de bunu söyledim."

'Başkan sorunlarınızı çözmüş gibi görünüyor' esprisi

Biden sözünü bitirdiğinde "Başkan sorunlarınızı çözmüş gibi görünüyor" diyerek konuyu kapatmaya çalışan Niinisto, "ABD'nin gelecekteki politikalarından şüphe etmek için hiçbir nedenim yok" diye ekledi.
Biden, daha önceki bir açıklamasında, 'ABD'nin Finlandiya'ya bağlı olduğunu, NATO'ya bağlı olduğunu ve bu taahhütlerin çok sağlam olduğunu' dile getirerek "NATO topraklarının her karışı korunacak, Finlandiya dahil" vurgusunu yaptı.

Helsinki'de 5 yıl önce Trump-Putin tangosu vardı

Demokrat Partili Joe Biden'ın Cumhuriyetçi Partili selefi Donald Trump, 16 Temmuz 2018'de Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le zirvede görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında verdiği yanıtlarla ABD ana akım medyası tarafından 'Rusya yanlısı' diye damgalanmıştı.
Helsinki zirvesinde Putin-Trump basın toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2018
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Trump: ABD seçimlerine Rusya müdahalesi soruşturması, ülkemiz için bir felaket
16 Temmuz 2018, 18:23
ABD'yi NATO'dan çıkarma emellerini saklamayan Trump ise hızını alamayıp "Putin'le görüşmem NATO zirvesinden daha iyiydi" demişti. Rusya'nın Kasım 2016 ABD seçimlerine Trump lehine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili eski FBI Başkanı Robert Mueller'in yürüttüğü federal soruşturma, Mayıs 2017'de açılıp Mart 2019'da bu yönde hiçbir kanıt bulunamadığı sonucunun açıklanmasıyla kapanmıştı.
Helsinki zirvesinde Trump ile Putin arasında top şakası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2018
DÜNYA
Putin: Soğuk Savaş çok uzun süre önce sona erdi
16 Temmuz 2018, 18:12
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