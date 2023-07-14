https://sputniknews.com.tr/20230714/bidendan-abdnin-guvenilirligini-sorgulayan-fin-gazeteciye-bu-gece-eve-varabileceginiz-kesin-degil-1073536900.html

Biden'dan ABD'nin güvenilirliğini sorgulayan Fin gazeteciye: Bu gece eve varabileceğiniz kesin değil

Biden'dan ABD'nin güvenilirliğini sorgulayan Fin gazeteciye: Bu gece eve varabileceğiniz kesin değil

Bu hafta Britanya, NATO zirvesi vesilesiyle Litvanya ve Finlandiya'yı ziyaret eden Biden, Rusya'nın Ukrayna özel harekatının ardından tarafsızlık politikasını... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T14:26+0300

2023-07-14T14:26+0300

2023-07-14T15:08+0300

ukrayna krizi

joe biden

finlandiya

nato

gazeteci

muhabir

soru

basın toplantısı

sauli niinisto

helsinki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/11/1072567760_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_843bf26aaf042c498567a1866695c2bf.jpg

NATO'nun Vilnius zirvesinden ABD ve Almanya'nın tavrı uyarınca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in "Savaştayken üye olamazsınız, üyelik takvimi de alamazsınız, zaten galip gelemezseniz, üyeliği tartışmanın anlamı yok" diye gönderilmesinin ardından, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya 113 km mesafedeki Helsinki'ye geçti.'NATO'da birlik beraberlik' iddiasıFinlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile ortak basın toplantısında 'NATO'nun her zamankinden çok birlik beraberlik içinde olduğu ve birlikte durmaya devam edeceğinden' söz eden Biden, ABD'nin iç siyasi çekişmelerinde ağır basan tarafa göre taahhütlerini tutmaması, hatta uluslararası anlaşmaları terk etmesiyle ilgili imalarla karşılaşınca kızdı. 'ABD, on yıllar boyunca güvenilir NATO ortağı kalacak mı'Amerikan siyasetinde NATO'dan çıkma yanlıları olduğunu hatırlatan Finlandiya devlet kanalı YLE'nin Washington D.C. muhabiri Lida Tikka, Biden'a, 'ABD'nin gelecek on yıllar boyunca güvenilir bir NATO ortağı olarak kalacağı konusunda Finlandiya'ya güvence vermek için hangi adımları atacağını' sordu. ABD kamuoyu ve Kongresi'nin ezici çoğunluğunun NATO'yu desteklediğini söyleyen Biden, "Kesinlikle garanti ediyorum" diyerek ekledi: 'Finlandiya, ABD'ye güvenebilir mi'Ama bu kez kadın gazeteci, Niinisto'ya "Kimsenin geleceğini garanti edemeyeceğine dair bu cevabı duyunca, ABD'deki siyasi istikrarsızlığın gelecekte ittifakta sorunlara neden olacağından endişeleniyor musunuz" sorusunu yöneltti.Finlandiya'da gece sokaklar güvenli değilmiş gibiFin mevkidaşının cevap vermeye başlamasına rağmen araya giren 80 yaşındaki ABD Başkanı şunları söyledi:Sesini yükselterek şöyle devam etti:'Başkan sorunlarınızı çözmüş gibi görünüyor' esprisiBiden sözünü bitirdiğinde "Başkan sorunlarınızı çözmüş gibi görünüyor" diyerek konuyu kapatmaya çalışan Niinisto, "ABD'nin gelecekteki politikalarından şüphe etmek için hiçbir nedenim yok" diye ekledi.Biden, daha önceki bir açıklamasında, 'ABD'nin Finlandiya'ya bağlı olduğunu, NATO'ya bağlı olduğunu ve bu taahhütlerin çok sağlam olduğunu' dile getirerek "NATO topraklarının her karışı korunacak, Finlandiya dahil" vurgusunu yaptı.Helsinki'de 5 yıl önce Trump-Putin tangosu vardıDemokrat Partili Joe Biden'ın Cumhuriyetçi Partili selefi Donald Trump, 16 Temmuz 2018'de Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le zirvede görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında verdiği yanıtlarla ABD ana akım medyası tarafından 'Rusya yanlısı' diye damgalanmıştı. ABD'yi NATO'dan çıkarma emellerini saklamayan Trump ise hızını alamayıp "Putin'le görüşmem NATO zirvesinden daha iyiydi" demişti. Rusya'nın Kasım 2016 ABD seçimlerine Trump lehine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili eski FBI Başkanı Robert Mueller'in yürüttüğü federal soruşturma, Mayıs 2017'de açılıp Mart 2019'da bu yönde hiçbir kanıt bulunamadığı sonucunun açıklanmasıyla kapanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230712/biden-savas-devam-ederken-ukrayna-natoya-uye-olmayacak-1073482451.html

https://sputniknews.com.tr/20180716/trump-putin-cok-iyi-1034310730.html

https://sputniknews.com.tr/20180716/trumpla-putin-arasindaki-gorusme-sona-erdi-1034310716.html

finlandiya

helsinki

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

joe biden, finlandiya, nato, gazeteci, muhabir, soru, basın toplantısı, sauli niinisto, helsinki, ukrayna, rusya, donald trump