https://sputniknews.com.tr/20230714/agriyan-bacaklarina-isirgan-otu-sardi-ikinci-derece-yanik-oldu-1073545611.html

Ağrıyan bacaklarına ısırgan otu sardı, ikinci derece yanık oldu

Ağrıyan bacaklarına ısırgan otu sardı, ikinci derece yanık oldu

Erzurum'da ağrısı geçsin diye ısırgan otu ile sardığı bacaklarında ikinci derece yanık oluşan Nakip Uzun, tedavisinin sürdüğü hastanede iyileşeceği günü... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T16:17+0300

2023-07-14T16:17+0300

2023-07-14T16:17+0300

türkiye

ısırgan otu

yanma

tedavi

erzurum

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Erzurum'da 5 çocuk babası 73 yaşındaki Nakip Uzun, bir süredir ağrıyan diz ve bacaklarını doktora muayene ettirmek yerine, çevresinden aldığı tavsiyeler ile 'ısırgan otu' ile sardı.Kaynattığı otları bacaklarına bağlayıp yaklaşık bir gün bekleten Uzun'un ağrıları daha da arttı.Uzun, bunun üzerine sargıyı açınca iki bacağında da şişlik ve derin yanıklar oluştuğunu gördü.Yakınlarının yardımıyla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan Uzun tedavi altına alındı.Buradaki ilk müdahale sonrası Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen Uzun, ot bağladığı için yanan bacaklarını doktora muayene ettirmediği için pişman olduğunu söyledi.'Büyüklerimiz ağrılar geçer demişti'Tedavisi süren Nakip Uzun, "Büyüklerimiz 'ısırgan otunu bağladığınız zaman ayak ve bacaklardaki ağrılar' geçer dedi, onlardan duymuştuk. Sıcak suda haşladığım ısırganları ayaklarıma sardım. 24 saat sonra açtığımda bacaklarım yanmış, her tarafı su dolmuştu" dedi.Otları kaldırdığında bacaklarındaki yaraları görünce şaşıran ve ağrılarının çoğalmasıyla şehir hastanesine başvuran Uzun, romatizma ve kireçleme şikayetleri olduğunu belirterek şunları kaydetti:Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan, bacak ağrılarına tedavi amaçlı ısırgan otunu bağlayan Uzun'un, bacaklarında 2. derecede derin yanık oluştuğunu söyledi.'Ot bağlayarak yanan çok hastamız oluyor'Tedavisi süren hastanın doktora gitmek yerine böyle bir fikir tercih ettiğini ve sonucunda bacaklarının yandığını ifade eden Ceylan, şunları söyledi:

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ısırgan otu , yanma, tedavi, erzurum