https://sputniknews.com.tr/20230710/intihara-surukluyor-dunyanin-en-tehlikeli-bitkisi--1073379103.html

İntihara sürüklüyor: Dünyanın en tehlikeli bitkisi

İntihara sürüklüyor: Dünyanın en tehlikeli bitkisi

Dünyanın en tehlikeli bitkisi olarak bilinen 'Gympie-Gympie', ufak bir temasla elektrik çarpması ve yanma hissini aynı anda vücuda yayabiliyor. Benzersiz bir... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T15:40+0300

2023-07-10T15:40+0300

2023-07-10T15:46+0300

yaşam

ingiltere

bitki

intihar

zehirli

ölüm

botanik bahçesi

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Cimpi Cimpi (Gympie-Gympie) olarak da bilinen Dendrocnide Moroides, kendisine temas eden kurbanlarına, keskin tüyleri deriden ayrılmazsa bir yıldan fazla işkence edebiliyor. Hatta bu durum intihara yol açabiliyor. Genellikle Avustralya ve Endonezya'nın yağmur ormanlarında bulunan bitki, Urticaceae ısırgan otu ailesinin bir parçası.1866'da ilk kez keşfedilen bitki, kendisine temas eden atın delirerek ölmesiyle ün kazanan ve inanılmaz bir güce sahip olduğu bilinen bitkinin, temaslısına elektrik çarpması ve yanma hislerini aynı anda yaşattığı belirtiliyor. Bir uzmanın aktardığına göre, saniyelik bir sürtmede bile bu durum gerçekleşebilir. Bitkiye ilişkin bir intihar raporu bile mevcut. İddiaya göre temaslı bir asker, bitkiye sürtündükten sonra acıya dayanamayıp koşarken kendisini vurdu. Bahçesinde yetiştiriyorTüm bunlara rağmen İngiliz maceracı Daniel Emlyn-Jone, dünyanın en tehlikeli bitkisi olarak genellikle botanik bahçelerinde tutulan bu bitkiyi kendi bahçesinde yetiştirme kararı aldı. 49 yaşındaki Daniel, tehlikeli bitkiyi 'Poison Garden' (zehir bahçesi) adını verdiği bahçesinde muhafaza ediyor. Oxford'da yaşayan bir öğretmen olan adam, benzersiz bitkiler yetiştirerek onlara olan ilgiyi artırmak istediğini söylüyor.İskoçya sınırındaki Northumberland ilçesine bağlı Alnwick'te bulunan bahçe; ölümcül itüzümü, baldıran otundan striknin ve dev domuz otuna kadar yaklaşık 100 'zehirli, sarhoş edici ve narkotik bitkiye' ev sahipliği yapıyor.'İnsanlar bu canlıların bazen katil olabileceğini düşünemiyor'Bahçenin büyük bir kısmının Northumberland Düşesi Jane Percy ve vefat eden eşi tarafından oluşturulduğu biliniyor. Konuya ilişkin yerel basına açıklamalarda bulunan Percy, Medici ailesine ait İtalya'daki ünlü bir zehir bahçesinden ilham alarak 'farklı bir şey yapmaya' karar verdiğini söyledi. “'Bunu, çocukların ilgisini çekmenin bir yolu olarak düşündüm” diyen Percy, "Aspirinin ağaç kabuğundan çıkması çocukların umrunda değil. Asıl ilginç olan, bir bitkinin sizi nasıl öldürdüğünü ve ölmeden önce neler hissettiğinizi bilmek. İnsanlar bu canlıların bazen katil olabileceğini düşünemiyor. Bu da bitkilerle alakalı en ilginç şey ifadelerini kullandı. Bahçenin web sitesinde yer alan bilgilendirmede ise ziyaretçilerin içeridekileri koklamasına, dokunmasına veya tatmasına izin verilmediği, bazı ziyaretçilerin kokudan bayıldığı belirtiliyor. Bitkikler, 'Öldürebilir' uyarısının bulunduğı siyah demir kapıların ardında tutuluyor. Ayrıca bir uyarı olarak kuru kafa simgesi de uyarı levhalarında mevcut. Misafirlerin içeri yalnızca rehberli turlarla girmesine izin veriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230531/bilim-insanlarina-gore-dunyanin-sagligi-neredeyse-tum-ekolojik-gostergelerde-tehlikeli-siniri-asti-1071854161.html

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ingiltere, bitki, intihar, zehirli, ölüm, botanik bahçesi