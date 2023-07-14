https://sputniknews.com.tr/20230714/abd-temsilciler-meclisi-886-milyar-dolarlik-ulusal-savunma-yetkilendirme-tasarisini-onayladi-1073558825.html
ABD Temsilciler Meclisi, 886 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Tasarısı'nı onayladı
ABD Temsilciler Meclisi, 886 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Tasarısı'nı onayladı
ABD Temsilciler Meclisi, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 2024 mali yılı bütçesini içeren ve ABD savunma harcamaları politikalarını belirleyen Ulusal... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T23:34+0300
2023-07-14T23:34+0300
2023-07-14T23:34+0300
dünya
abd
abd temsilciler meclisi
ulusal savunma yetki yasası (ndaa)
yasa
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ABD Temsilciler Meclisi'nde milletvekilleri, tasarıda yapılan bazı değişikliklerin ardından bugün NDAA Tasarısı'nı oyladı.Tasarı, 210 vekilin 'hayır' oyuna karşı 219 vekilin 'evet' oyuyla kabul edildi.Askerlerin kürtajla ilgili masraflarının karşılanması, trans bireylerin cinsiyetle ilgili sağlık hizmetlerine erişimine kısıtlamalar getiren ve toplumsal çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili muhafazakar Cumhuriyetçilerin destek verdiği değişiklikler içeren tasarıya, Demokratlardan sadece 4 milletvekili 'evet' oyu verdi.Tasarı, Çin ve Rusya'ya karşı alınacak önlemlerle ilgili değişiklikler de içeriyor.Bazı Cumhuriyetçi milletvekillerinin önerdiği, Ukrayna'ya yapılacak yardımların engellenmesi ve bu ülkeye misket bombası verilmemesi yönündeki değişiklikler kabul edilmediği için tasarıda yer almadı.Tasarı, Pentagon'un 2024 mali yılı bütçesi ve ABD savunma harcamaları politikaları için 886 milyar doları içeriyor.ABD'de tasarı, Kongre'nin iki kanadında ayrı ayrı hazırlanıp kabul ediliyor. Daha sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan Konferans Komitesinde birleştiriliyor.Demokratların çoğunlukta olduğu Senato'da, tasarıya ilişkin oylamanın gelecek hafta yapılması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230714/abd-temsilciler-meclisi-ukraynaya-misket-bombasi-gonderilmesini-yasaklayan-oneriyi-reddetti-1073531856.html
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abd, abd temsilciler meclisi, ulusal savunma yetki yasası (ndaa), yasa
abd, abd temsilciler meclisi, ulusal savunma yetki yasası (ndaa), yasa
ABD Temsilciler Meclisi, 886 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Tasarısı'nı onayladı
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ABD Temsilciler Meclisi, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 2024 mali yılı bütçesini içeren ve ABD savunma harcamaları politikalarını belirleyen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı kabul etti.
ABD Temsilciler Meclisi'nde milletvekilleri, tasarıda yapılan bazı değişikliklerin ardından bugün NDAA Tasarısı'nı oyladı.
Tasarı, 210 vekilin 'hayır' oyuna karşı 219 vekilin 'evet' oyuyla kabul edildi.
Askerlerin kürtajla ilgili masraflarının karşılanması, trans bireylerin cinsiyetle ilgili sağlık hizmetlerine erişimine kısıtlamalar getiren ve toplumsal çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili muhafazakar Cumhuriyetçilerin destek verdiği değişiklikler içeren tasarıya, Demokratlardan sadece 4 milletvekili 'evet' oyu verdi.
Tasarı, Çin ve Rusya'ya karşı alınacak önlemlerle ilgili değişiklikler de içeriyor.
Bazı Cumhuriyetçi milletvekillerinin önerdiği, Ukrayna'ya yapılacak yardımların engellenmesi ve bu ülkeye misket bombası verilmemesi yönündeki değişiklikler kabul edilmediği için tasarıda yer almadı.
Tasarı, Pentagon'un 2024 mali yılı bütçesi ve ABD savunma harcamaları politikaları için 886 milyar doları içeriyor.
ABD'de tasarı, Kongre'nin iki kanadında ayrı ayrı hazırlanıp kabul ediliyor. Daha sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan Konferans Komitesinde birleştiriliyor.
Demokratların çoğunlukta olduğu Senato'da, tasarıya ilişkin oylamanın gelecek hafta yapılması bekleniyor.