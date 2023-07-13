https://sputniknews.com.tr/20230713/zaharova-zelenskiyin-ingiltere-savunma-bakanina-kaba-yanitinin-nedeni-cok-sey-biliyor-olmasidir-1073520371.html

Zaharova: Zelenskiy’in İngiltere savunma bakanına kaba yanıtının nedeni çok şey biliyor olmasıdır

Zaharova: Zelenskiy’in İngiltere savunma bakanına kaba yanıtının nedeni çok şey biliyor olmasıdır

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’a birçok şeyi bildiği için... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T22:02+0300

2023-07-13T22:02+0300

2023-07-13T22:02+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

mariya zaharova

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ukrayna

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ben wallace

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programda Ukrayna lideri Zelenskiy ile İngiltere Savunma Bakanı Wallace arasında yaşanan söz düellosu ile ilgili değerlendirmede bulundu.Ukrayna'nın Batı yardımı için daha minnettar olması gerektiğini söyleyen Wallace'ın açıklamasına karşılık Zelenskiy’in, Ukrayna'ya yardım ettiği için kendisine her sabah teşekkür edebileceğini söylemesini yorumlayan Zaharova, “Zelenskiy, İngiltere Savunma Bakanı'na kaba davrandı, alay etti, trolledi. Genele bakılırsa o, sahip olduğu bilgi birikimiyle hepsine şantaj yapıyor. Ve buna dayanarak giderek daha fazla şey talep ediyor” diye konuştu.Rus diplomat, Ukrayna liderinin Wallace’a verdiği bu yanıtın tüm askeri kampanyanın, ayrıca Ukrayna’da Rusya'ya karşı ve Rusya'ya yönelik olan her şeyin sadece Kiev ile Londra arasındaki iyi ilişkilerle ve sadece Anglosaksonların katılımıyla değil, onların doğrudan ve küresel çaptaki denetimi altında gerçekleştiği anlamına geldiğini sözlerine ekledi.Zaharova, “Onlar uzun yıllardır ‘Ukrayna ve Kiev rejimi’ adlı bu projeyi geliştirdi ve şimdi de çatışma aşamasına geçtiler. Zelenskiy bu şekilde doğrudan konuşmayı henüz göze alamaz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230713/abd-basini-zelenskiyin-natoya-yaptigi-santaji-yazdi-1073515317.html

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vladimir zelenskiy, mariya zaharova, rusya, ukrayna, ingiltere, ben wallace