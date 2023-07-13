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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230713/zaharova-zelenskiyin-ingiltere-savunma-bakanina-kaba-yanitinin-nedeni-cok-sey-biliyor-olmasidir-1073520371.html
Zaharova: Zelenskiy’in İngiltere savunma bakanına kaba yanıtının nedeni çok şey biliyor olmasıdır
Zaharova: Zelenskiy’in İngiltere savunma bakanına kaba yanıtının nedeni çok şey biliyor olmasıdır
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’a birçok şeyi bildiği için... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T22:02+0300
2023-07-13T22:02+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
mariya zaharova
rusya
ukrayna
ingiltere
ben wallace
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programda Ukrayna lideri Zelenskiy ile İngiltere Savunma Bakanı Wallace arasında yaşanan söz düellosu ile ilgili değerlendirmede bulundu.Ukrayna'nın Batı yardımı için daha minnettar olması gerektiğini söyleyen Wallace'ın açıklamasına karşılık Zelenskiy’in, Ukrayna'ya yardım ettiği için kendisine her sabah teşekkür edebileceğini söylemesini yorumlayan Zaharova, “Zelenskiy, İngiltere Savunma Bakanı'na kaba davrandı, alay etti, trolledi. Genele bakılırsa o, sahip olduğu bilgi birikimiyle hepsine şantaj yapıyor. Ve buna dayanarak giderek daha fazla şey talep ediyor” diye konuştu.Rus diplomat, Ukrayna liderinin Wallace’a verdiği bu yanıtın tüm askeri kampanyanın, ayrıca Ukrayna’da Rusya'ya karşı ve Rusya'ya yönelik olan her şeyin sadece Kiev ile Londra arasındaki iyi ilişkilerle ve sadece Anglosaksonların katılımıyla değil, onların doğrudan ve küresel çaptaki denetimi altında gerçekleştiği anlamına geldiğini sözlerine ekledi.Zaharova, “Onlar uzun yıllardır ‘Ukrayna ve Kiev rejimi’ adlı bu projeyi geliştirdi ve şimdi de çatışma aşamasına geçtiler. Zelenskiy bu şekilde doğrudan konuşmayı henüz göze alamaz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230713/abd-basini-zelenskiyin-natoya-yaptigi-santaji-yazdi-1073515317.html
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vladimir zelenskiy, mariya zaharova, rusya, ukrayna, ingiltere, ben wallace
vladimir zelenskiy, mariya zaharova, rusya, ukrayna, ingiltere, ben wallace

Zaharova: Zelenskiy’in İngiltere savunma bakanına kaba yanıtının nedeni çok şey biliyor olmasıdır

22:02 13.07.2023
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’a birçok şeyi bildiği için şantaj niteliğinde kaba davrandığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programda Ukrayna lideri Zelenskiy ile İngiltere Savunma Bakanı Wallace arasında yaşanan söz düellosu ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Ukrayna'nın Batı yardımı için daha minnettar olması gerektiğini söyleyen Wallace'ın açıklamasına karşılık Zelenskiy’in, Ukrayna'ya yardım ettiği için kendisine her sabah teşekkür edebileceğini söylemesini yorumlayan Zaharova, “Zelenskiy, İngiltere Savunma Bakanı'na kaba davrandı, alay etti, trolledi. Genele bakılırsa o, sahip olduğu bilgi birikimiyle hepsine şantaj yapıyor. Ve buna dayanarak giderek daha fazla şey talep ediyor” diye konuştu.
Rus diplomat, Ukrayna liderinin Wallace’a verdiği bu yanıtın tüm askeri kampanyanın, ayrıca Ukrayna’da Rusya'ya karşı ve Rusya'ya yönelik olan her şeyin sadece Kiev ile Londra arasındaki iyi ilişkilerle ve sadece Anglosaksonların katılımıyla değil, onların doğrudan ve küresel çaptaki denetimi altında gerçekleştiği anlamına geldiğini sözlerine ekledi.
Zaharova, “Onlar uzun yıllardır ‘Ukrayna ve Kiev rejimi’ adlı bu projeyi geliştirdi ve şimdi de çatışma aşamasına geçtiler. Zelenskiy bu şekilde doğrudan konuşmayı henüz göze alamaz” ifadelerini kullandı.
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