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Stefan Kuntz, Arda Güler'i Alman basınına anlattı: 'Messi olma yolunda'
Stefan Kuntz, Arda Güler'i Alman basınına anlattı: 'Messi olma yolunda'
Stefan Kuntz, Alman medyasına yaptığı açıklamada Arda Güler’in Real Madrid’e transferiyle ilgili ilk kez kendi döneminde A Milli Takım’a yükseldiğini... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
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lionel messi
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Alman haber sitesi Bild’e açıklamalarda bulundu. Kuntz, Arda Güler’in ilk defa kendisi tarafından A Milli Takım'a çağrıldığını aktardı.Kuntz, "Yeni Messi gibi, bir futbol tanrısı gibi görülmesi gerekiyor. Ama henüz Messi değil, olma yolunda" şeklinde konuştu.Güler’in yüksek seviyede antrenman yapmaya devam etmesi gerektiğini aktaran 60 yaşındaki teknik adam, "Arda, oynamaya devam etmeli. Hala fiziksel olarak gelişmesi gerekiyor. Olağanüstü bir yeteneği var. Mükemmel bir teknik ve güçlü pasları var. Tam olarak oyunu nasıl yönlendireceğini biliyor. Arda'nın kendi futbol anlayışı var. Tek başına yetenek yeterli değil. Arda harika bir kariyer için kendisine ‘Memnun değilim, dinlenmiyorum, asla doymuyorum’ demeli, kendini daha da geliştirmeli" şeklinde konuştu.
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lionel messi, stefan kuntz, bild, arda güler
lionel messi, stefan kuntz, bild, arda güler

Stefan Kuntz, Arda Güler'i Alman basınına anlattı: 'Messi olma yolunda'

15:53 13.07.2023
© İHAStefan Kuntz, Arda Güler
Stefan Kuntz, Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© İHA
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Stefan Kuntz, Alman medyasına yaptığı açıklamada Arda Güler’in Real Madrid’e transferiyle ilgili ilk kez kendi döneminde A Milli Takım’a yükseldiğini belirterek, “Arda'nın olağanüstü bir yeteneği var. Yeni Messi gibi, bir futbol tanrısı gibi görülmesi gerekiyor. Ama henüz Messi değil, olma yolunda" dedi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Alman haber sitesi Bild’e açıklamalarda bulundu. Kuntz, Arda Güler’in ilk defa kendisi tarafından A Milli Takım'a çağrıldığını aktardı.
Kuntz, "Yeni Messi gibi, bir futbol tanrısı gibi görülmesi gerekiyor. Ama henüz Messi değil, olma yolunda" şeklinde konuştu.
© İHAA Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Alman medyasına yaptığı açıklamada Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili ilk kez kendi döneminde A Milli Takım'a yükseldiğini belirterek, "Arda'nın olağanüstü bir yeteneği var" dedi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Alman medyasına yaptığı açıklamada Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili ilk kez kendi döneminde A Milli Takım'a yükseldiğini belirterek, Arda'nın olağanüstü bir yeteneği var dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Alman medyasına yaptığı açıklamada Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili ilk kez kendi döneminde A Milli Takım'a yükseldiğini belirterek, "Arda'nın olağanüstü bir yeteneği var" dedi.
© İHA
Güler’in yüksek seviyede antrenman yapmaya devam etmesi gerektiğini aktaran 60 yaşındaki teknik adam, "Arda, oynamaya devam etmeli. Hala fiziksel olarak gelişmesi gerekiyor. Olağanüstü bir yeteneği var. Mükemmel bir teknik ve güçlü pasları var. Tam olarak oyunu nasıl yönlendireceğini biliyor. Arda'nın kendi futbol anlayışı var. Tek başına yetenek yeterli değil. Arda harika bir kariyer için kendisine ‘Memnun değilim, dinlenmiyorum, asla doymuyorum’ demeli, kendini daha da geliştirmeli" şeklinde konuştu.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
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Arda Güler: Efsane olmak istiyorum
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