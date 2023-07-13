https://sputniknews.com.tr/20230713/arda-guler-efsane-olmak-istiyorum-1073497880.html
Arda Güler: Efsane olmak istiyorum
Arda Güler: Efsane olmak istiyorum
Real Madrid'de çok iyi karşılandığını söyleyen genç yıldız Arda Güler, kulüpteki hedefleriyle ilgili, "Bu Kulübün tarihine geçmek, efsane olmak istiyorum"... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T12:23+0300
2023-07-13T12:23+0300
2023-07-13T12:27+0300
spor
arda güler
real madrid
transfer
açıklama
kulüp
la liga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/07/1073274266_0:45:999:607_1920x0_80_0_0_3e4308f23f3e871907486bd870582846.jpg
İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.Kendini kulüpte rahat hissetiğini belirten genç yetenek, "Herkese teşekkür ediyorum. Beni çok iyi karşıladılar. Herkes çok ilgi gösteriyor. Burada kendimi çok rahat hissediyorum. Birçok Avrupa kulübü büyük bir ilgi gösterdi ama dünyanın en iyi takımı sizi isteyince kararınız netleşiyor" ifadelerini kullandı.Takımdaki hedeflerine ilişkin konuşan Arda, "Bu kulübün tarihine geçmek, efsane olmak istiyorum. Bu kulüp tarih boyunca birçok şampiyonluk kazandı. Kulübün kazandığı Avrupa kupalarını gördüm ve bunun inanılmaz bir duygu olduğunu söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.İdollerini sıraladı NTV Spor'un aktardığına göre, idol aldığı isimlerle ilgili de konuşan Arda Güler, "İdollerim Zinedine Zidane, Mesut Özil ve Guti. Mesut Özil'le birlikte oynama şansı da elde ettim" dedi.Genç oyuncu ayrıca, "Rodrygo, Vini, Camavinga ve Valverde de benim gibi 18 yaşında Real Madrid'e geldiler. Hepsi çok iyi oyuncular ve artık aynı takımda oynayacağız." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230711/arda-turandan-arda-guler-yorumu-1073426816.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/07/1073274266_67:0:934:650_1920x0_80_0_0_9dd748fab956592d5c7f7599f074cad2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
arda güler, real madrid, transfer, açıklama, kulüp, la liga
arda güler, real madrid, transfer, açıklama, kulüp, la liga
Arda Güler: Efsane olmak istiyorum
12:23 13.07.2023 (güncellendi: 12:27 13.07.2023) Abone ol
Real Madrid'de çok iyi karşılandığını söyleyen genç yıldız Arda Güler, kulüpteki hedefleriyle ilgili, "Bu Kulübün tarihine geçmek, efsane olmak istiyorum" dedi.
İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Kendini kulüpte rahat hissetiğini belirten genç yetenek, "Herkese teşekkür ediyorum. Beni çok iyi karşıladılar. Herkes çok ilgi gösteriyor. Burada kendimi çok rahat hissediyorum. Birçok Avrupa kulübü büyük bir ilgi gösterdi ama dünyanın en iyi takımı sizi isteyince kararınız netleşiyor" ifadelerini kullandı.
Takımdaki hedeflerine ilişkin konuşan Arda, "Bu kulübün tarihine geçmek, efsane olmak istiyorum. Bu kulüp tarih boyunca birçok şampiyonluk kazandı. Kulübün kazandığı Avrupa kupalarını gördüm ve bunun inanılmaz bir duygu olduğunu söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.
İdollerini sıraladı
NTV Spor'un aktardığına göre, idol aldığı isimlerle ilgili de konuşan Arda Güler, "İdollerim Zinedine Zidane, Mesut Özil ve Guti. Mesut Özil'le birlikte oynama şansı da elde ettim" dedi.
Genç oyuncu ayrıca, "Rodrygo, Vini, Camavinga ve Valverde de benim gibi 18 yaşında Real Madrid'e geldiler. Hepsi çok iyi oyuncular ve artık aynı takımda oynayacağız." ifadelerini kullandı.