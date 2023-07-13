https://sputniknews.com.tr/20230713/arda-guler-efsane-olmak-istiyorum-1073497880.html

Arda Güler: Efsane olmak istiyorum

Arda Güler: Efsane olmak istiyorum

Real Madrid'de çok iyi karşılandığını söyleyen genç yıldız Arda Güler, kulüpteki hedefleriyle ilgili, "Bu Kulübün tarihine geçmek, efsane olmak istiyorum"... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

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spor

arda güler

real madrid

transfer

açıklama

kulüp

la liga

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İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.Kendini kulüpte rahat hissetiğini belirten genç yetenek, "Herkese teşekkür ediyorum. Beni çok iyi karşıladılar. Herkes çok ilgi gösteriyor. Burada kendimi çok rahat hissediyorum. Birçok Avrupa kulübü büyük bir ilgi gösterdi ama dünyanın en iyi takımı sizi isteyince kararınız netleşiyor" ifadelerini kullandı.Takımdaki hedeflerine ilişkin konuşan Arda, "Bu kulübün tarihine geçmek, efsane olmak istiyorum. Bu kulüp tarih boyunca birçok şampiyonluk kazandı. Kulübün kazandığı Avrupa kupalarını gördüm ve bunun inanılmaz bir duygu olduğunu söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.İdollerini sıraladı NTV Spor'un aktardığına göre, idol aldığı isimlerle ilgili de konuşan Arda Güler, "İdollerim Zinedine Zidane, Mesut Özil ve Guti. Mesut Özil'le birlikte oynama şansı da elde ettim" dedi.Genç oyuncu ayrıca, "Rodrygo, Vini, Camavinga ve Valverde de benim gibi 18 yaşında Real Madrid'e geldiler. Hepsi çok iyi oyuncular ve artık aynı takımda oynayacağız." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230711/arda-turandan-arda-guler-yorumu-1073426816.html

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arda güler, real madrid, transfer, açıklama, kulüp, la liga