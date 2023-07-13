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Arda Güler: Efsane olmak istiyorum
Arda Güler: Efsane olmak istiyorum
Real Madrid'de çok iyi karşılandığını söyleyen genç yıldız Arda Güler, kulüpteki hedefleriyle ilgili, "Bu Kulübün tarihine geçmek, efsane olmak istiyorum"... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T12:23+0300
2023-07-13T12:27+0300
spor
arda güler
real madrid
transfer
açıklama
kulüp
la liga
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İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.Kendini kulüpte rahat hissetiğini belirten genç yetenek, "Herkese teşekkür ediyorum. Beni çok iyi karşıladılar. Herkes çok ilgi gösteriyor. Burada kendimi çok rahat hissediyorum. Birçok Avrupa kulübü büyük bir ilgi gösterdi ama dünyanın en iyi takımı sizi isteyince kararınız netleşiyor" ifadelerini kullandı.Takımdaki hedeflerine ilişkin konuşan Arda, "Bu kulübün tarihine geçmek, efsane olmak istiyorum. Bu kulüp tarih boyunca birçok şampiyonluk kazandı. Kulübün kazandığı Avrupa kupalarını gördüm ve bunun inanılmaz bir duygu olduğunu söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.İdollerini sıraladı NTV Spor'un aktardığına göre, idol aldığı isimlerle ilgili de konuşan Arda Güler, "İdollerim Zinedine Zidane, Mesut Özil ve Guti. Mesut Özil'le birlikte oynama şansı da elde ettim" dedi.Genç oyuncu ayrıca, "Rodrygo, Vini, Camavinga ve Valverde de benim gibi 18 yaşında Real Madrid'e geldiler. Hepsi çok iyi oyuncular ve artık aynı takımda oynayacağız." ifadelerini kullandı.
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arda güler, real madrid, transfer, açıklama, kulüp, la liga
arda güler, real madrid, transfer, açıklama, kulüp, la liga

Arda Güler: Efsane olmak istiyorum

12:23 13.07.2023 (güncellendi: 12:27 13.07.2023)
© İHAArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© İHA
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Real Madrid'de çok iyi karşılandığını söyleyen genç yıldız Arda Güler, kulüpteki hedefleriyle ilgili, "Bu Kulübün tarihine geçmek, efsane olmak istiyorum" dedi.
İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Kendini kulüpte rahat hissetiğini belirten genç yetenek, "Herkese teşekkür ediyorum. Beni çok iyi karşıladılar. Herkes çok ilgi gösteriyor. Burada kendimi çok rahat hissediyorum. Birçok Avrupa kulübü büyük bir ilgi gösterdi ama dünyanın en iyi takımı sizi isteyince kararınız netleşiyor" ifadelerini kullandı.
Takımdaki hedeflerine ilişkin konuşan Arda, "Bu kulübün tarihine geçmek, efsane olmak istiyorum. Bu kulüp tarih boyunca birçok şampiyonluk kazandı. Kulübün kazandığı Avrupa kupalarını gördüm ve bunun inanılmaz bir duygu olduğunu söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

İdollerini sıraladı

NTV Spor'un aktardığına göre, idol aldığı isimlerle ilgili de konuşan Arda Güler, "İdollerim Zinedine Zidane, Mesut Özil ve Guti. Mesut Özil'le birlikte oynama şansı da elde ettim" dedi.

Genç oyuncu ayrıca, "Rodrygo, Vini, Camavinga ve Valverde de benim gibi 18 yaşında Real Madrid'e geldiler. Hepsi çok iyi oyuncular ve artık aynı takımda oynayacağız." ifadelerini kullandı.
Arda Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
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Bir dönem Barcelona forması giyen Arda Turan'dan Arda Güler yorumu
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