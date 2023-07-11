https://sputniknews.com.tr/20230711/arda-turandan-arda-guler-yorumu-1073426816.html

Bir dönem Barcelona forması giyen Arda Turan'dan Arda Güler yorumu

Bir dönem Barcelona forması giyen Arda Turan'dan Arda Güler yorumu

Arda Turan, Arda Güler’in Real Madrid’e transfer olmasıyla ilgili, "Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli. Bizi çok ileriye taşıyacaktır. En büyük... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

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spor

arda turan

arda güler

yorum

real madrid

barcelona

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, bugün Eyüpsultan Belediyesi’nin düzenlediği yaz spor okullarının açılış etkinliğine katıldı. Etkinlik sonrasında muharibinin soruları yanıtlayan Turan, Arda Güler’in Real Madrid’e transferiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.'Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli'Arda Güler’in Real Madrid’e transferinin büyük bir gurur olduğunu ifade eden Arda Turan, "Aynı şeyi Çağlar Söyüncü için de söyleyebilirim. O da Atletico Madrid’e transfer oldu. Bunlar bizim ülkemiz için önemli değerler. Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli. Bizi çok ileriye taşıyacaktır. En büyük temsilcilerimizden olacaktır. Belki de Türk futbol tarihinin en önemli oyuncusu olacaktır. O yüzden dualarımız onunla, gurur duyuyoruz. Çok da heyecanlıyız. Bir an önce sahalara çıksın" şeklinde konuştu.Turan, Barcelona’dan da teklif alan Arda Güler’in tercihini Real Madrid’den yana kullanmasıyla ilgili ise "Artık kararını vermiş, onun için hayırlısı olsun deyip, onun için en güzel duaları edeceğiz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230708/ispanyada-arda-guler-mansetlerden-dusmuyor-1073308404.html

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