https://sputniknews.com.tr/20230711/arda-turandan-arda-guler-yorumu-1073426816.html
Bir dönem Barcelona forması giyen Arda Turan'dan Arda Güler yorumu
Bir dönem Barcelona forması giyen Arda Turan'dan Arda Güler yorumu
Arda Turan, Arda Güler’in Real Madrid’e transfer olmasıyla ilgili, "Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli. Bizi çok ileriye taşıyacaktır. En büyük... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T16:23+0300
2023-07-11T16:23+0300
2023-07-11T16:33+0300
spor
arda turan
arda güler
yorum
real madrid
barcelona
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073427278_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5fc30fe3683bdbbc58cde3b49623abf5.jpg
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, bugün Eyüpsultan Belediyesi’nin düzenlediği yaz spor okullarının açılış etkinliğine katıldı. Etkinlik sonrasında muharibinin soruları yanıtlayan Turan, Arda Güler’in Real Madrid’e transferiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.'Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli'Arda Güler’in Real Madrid’e transferinin büyük bir gurur olduğunu ifade eden Arda Turan, "Aynı şeyi Çağlar Söyüncü için de söyleyebilirim. O da Atletico Madrid’e transfer oldu. Bunlar bizim ülkemiz için önemli değerler. Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli. Bizi çok ileriye taşıyacaktır. En büyük temsilcilerimizden olacaktır. Belki de Türk futbol tarihinin en önemli oyuncusu olacaktır. O yüzden dualarımız onunla, gurur duyuyoruz. Çok da heyecanlıyız. Bir an önce sahalara çıksın" şeklinde konuştu.Turan, Barcelona’dan da teklif alan Arda Güler’in tercihini Real Madrid’den yana kullanmasıyla ilgili ise "Artık kararını vermiş, onun için hayırlısı olsun deyip, onun için en güzel duaları edeceğiz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230708/ispanyada-arda-guler-mansetlerden-dusmuyor-1073308404.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073427278_110:0:758:486_1920x0_80_0_0_aa076bd63a5c33221dd8617a94f3fade.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
arda turan, arda turan'dan arda güler yorumu, arda güler, real madrid, arda turan barcelona
arda turan, arda turan'dan arda güler yorumu, arda güler, real madrid, arda turan barcelona
Bir dönem Barcelona forması giyen Arda Turan'dan Arda Güler yorumu
16:23 11.07.2023 (güncellendi: 16:33 11.07.2023) Abone ol
Arda Turan, Arda Güler’in Real Madrid’e transfer olmasıyla ilgili, "Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli. Bizi çok ileriye taşıyacaktır. En büyük temsilcilerimizden olacaktır. Belki de Türk futbol tarihinin en önemli oyuncusu olacaktır" dedi.
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, bugün Eyüpsultan Belediyesi’nin düzenlediği yaz spor okullarının açılış etkinliğine katıldı. Etkinlik sonrasında muharibinin soruları yanıtlayan Turan, Arda Güler’in Real Madrid’e transferiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.
'Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli'
Arda Güler’in Real Madrid’e transferinin büyük bir gurur olduğunu ifade eden Arda Turan, "Aynı şeyi Çağlar Söyüncü için de söyleyebilirim. O da Atletico Madrid’e transfer oldu. Bunlar bizim ülkemiz için önemli değerler. Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli. Bizi çok ileriye taşıyacaktır. En büyük temsilcilerimizden olacaktır. Belki de Türk futbol tarihinin en önemli oyuncusu olacaktır. O yüzden dualarımız onunla, gurur duyuyoruz. Çok da heyecanlıyız. Bir an önce sahalara çıksın" şeklinde konuştu.
Turan, Barcelona’dan da teklif alan Arda Güler’in tercihini Real Madrid’den yana kullanmasıyla ilgili ise "Artık kararını vermiş, onun için hayırlısı olsun deyip, onun için en güzel duaları edeceğiz" dedi.