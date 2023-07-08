https://sputniknews.com.tr/20230708/ispanyada-arda-guler-mansetlerden-dusmuyor-1073308404.html

İspanya'da Arda Güler manşetlerden düşmüyor: Real Madrid'in sosyal medya hesabı rekor kırdı

İspanya'da Arda Güler manşetlerden düşmüyor: Real Madrid'in sosyal medya hesabı rekor kırdı

İspanya La Liga'nın ve dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, düzenlenen basın toplantısında 6 yıllık sözleşmeyi... 08.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-08T12:32+0300

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spor

arda güler

real madrid

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Real Madrid Kulübü, Fenerbahçe'den transfer ettiği ve 6 yıllık sözleşme imzaladığı Arda Güler'i tanıttı. Real Madrid'in Madrid kentindeki Valdebebas bölgesinde bulunan tesislerinde yapılan ilk tanıtım basına kapalı olarak sadece kulüp yöneticileri, Arda Güler ve ailesi arasında gerçekleştirildi.Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Arda Güler, burada yaptığı kısa konuşmada, "Bugün benim hayatımın en özel günü. Herkese teşekkür etmek istiyorum." dedi.Tanıtımın başında gösterilen Arda Güler'in Fenerbahçe ve A Milli Takım ile gollerinden oluşan video ise salonda duygulu anlar yaşattı. Arda Güler'in annesi Serap Güler gözyaşlarına hakim olamazken, sık sık mendil ile yaşlarını sildi. Serap Güler'e, onu elinden tutan eşi Ümit Güler ve annesine sarılan Arda destek oldu.Diğer yandan Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez de konuşmasında, "Arda, kulübümüzün değerlerini karşılayan bir futbolcusun. Burada hem futbolcu olarak hem de Real Madrid değerlerinde büyümeye devam edeceksin. Cesaret, kazanma arzusu, alçak gönüllük. Real Madrid asla pes etmez." ifadelerini kullandı."Arda, bu kulübü bu formayı tercih ettiğin için teşekkürler." diyen Perez, "Bugünü hayatında asla unutmayacaksın. Dünya futbolunda gelecek vaat eden en parlak futbolculardan birisin. Fenerbahçe ile büyük bir sezon geçirdin. Türkiye Kupası'nı kazanarak ve finalin en iyi futbolcusu olarak bunu taçlandırdın." değerlendirmesinde bulundu.İmza töreninden sonra düzenlenen basın toplantısında kendisine sorulan "Real Madrid seni başka bir kulübe kiralayacak mı?" şeklindeki sorulara "Kiralık gitmeyeceğim, burada efsane olmak istiyorum!" şeklinde cevap verdi.

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arda güler, real madrid