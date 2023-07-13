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Rusya: Batı, sığınmacıların Suriye’ye dönmesine engel oluyor
Rusya: Batı, sığınmacıların Suriye’ye dönmesine engel oluyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı ülkelerinin Ürdün’deki Suriyeli sığınmacılardan ilk bin kişinin ülkelerine dönmesini engelleme amacıyla Ürdün’e ve Suriyeli... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T22:14+0300
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dünya
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rusya
batı
suriye
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, milyonlarca Suriyeli sığınmacının evlerine dönmesinin çözümün en önemli unsuru olduğunu kaydetti.Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Irak ve Suriye dışişleri bakanlarının 1 Mayıs Amman’daki görüşmede kabul edilen deklarasyonda, yaklaşık bin Suriyeli sığınmacının Ürdün’den ülkelerine geri dönüşünü içeren pilot projenin organize edildiği ifade ediliyor.Zaharova, “Peki bu girişimin hayata geçirilmesine engel olan ne? Değerlendirmemize göre, her şeyden önce, Batı ortakları tarafından Ürdün hükümetine yapılan baskı. Ürdünlülerin, Birleşmiş Milletler’in ilgili kurumlarının desteğiyle de dahil olmak üzere, söz konusu pilot grubu oluşturmaları engelleniyor. Bunun yerine Amman’ı, topraklarında Suriyeli sığınmacıların varlığını sürdürmeye ikna ediyorlar” dedi.Suriyeli sığınmacılara da etki yapıldığını kaydeden Zaharova, sığınmacıların evlerine dönüşünün, meşru Suriye hükümetinin devrilmesi ve Suriye’nin karışması için çalışan ABD’nin planlarına uymadığını belirterek, “Batı’daki jeopolitikacıların tasarladığına göre, sığınmacı kartı bu amaçla da oynanacak” diye ekledi.
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sığınmacı, rusya, batı, suriye, mariya zaharova
sığınmacı, rusya, batı, suriye, mariya zaharova

Rusya: Batı, sığınmacıların Suriye’ye dönmesine engel oluyor

22:14 13.07.2023
© AFP 2023 / Bülent Kılıç / Suriye'nin kuzeyinde bulunan Al-Hol mülteci kampı
Suriye'nin kuzeyinde bulunan Al-Hol mülteci kampı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© AFP 2023 / Bülent Kılıç /
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı ülkelerinin Ürdün’deki Suriyeli sığınmacılardan ilk bin kişinin ülkelerine dönmesini engelleme amacıyla Ürdün’e ve Suriyeli sığınmacılara baskı yaptığını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, milyonlarca Suriyeli sığınmacının evlerine dönmesinin çözümün en önemli unsuru olduğunu kaydetti.
Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Irak ve Suriye dışişleri bakanlarının 1 Mayıs Amman’daki görüşmede kabul edilen deklarasyonda, yaklaşık bin Suriyeli sığınmacının Ürdün’den ülkelerine geri dönüşünü içeren pilot projenin organize edildiği ifade ediliyor.
Zaharova, “Peki bu girişimin hayata geçirilmesine engel olan ne? Değerlendirmemize göre, her şeyden önce, Batı ortakları tarafından Ürdün hükümetine yapılan baskı. Ürdünlülerin, Birleşmiş Milletler’in ilgili kurumlarının desteğiyle de dahil olmak üzere, söz konusu pilot grubu oluşturmaları engelleniyor. Bunun yerine Amman’ı, topraklarında Suriyeli sığınmacıların varlığını sürdürmeye ikna ediyorlar” dedi.
Suriyeli sığınmacılara da etki yapıldığını kaydeden Zaharova, sığınmacıların evlerine dönüşünün, meşru Suriye hükümetinin devrilmesi ve Suriye’nin karışması için çalışan ABD’nin planlarına uymadığını belirterek, “Batı’daki jeopolitikacıların tasarladığına göre, sığınmacı kartı bu amaçla da oynanacak” diye ekledi.
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