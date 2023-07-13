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https://sputniknews.com.tr/20230713/resmi-gazetede-yayimlandi-yurt-disindan-getirilen-telefonlarin-harclari-20-bin-tl-oldu-1073490561.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışından getirilen telefonların harçları 20 bin TL oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışından getirilen telefonların harçları 20 bin TL oldu
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı 20 bin TL'ye çıktı. Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T09:33+0300
2023-07-13T09:33+0300
ekonomi
yurt dışı
telefon
harç
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‘492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yurt dışından getirilen telefonların harçları 20 bin TL oldu.Kararda şu ifadeler yer aldı:"Söz konusu kararın 1. maddesi ile 492 sayılı Kanuna bağlı, (9) sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) yüzde 50 oranında artırılmış, anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20 bin TL olarak yeniden belirlenmiştir. Nispi harçlar ile söz konusu karara istinaden belirlenen maktu harç tutarları bu tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir."
https://sputniknews.com.tr/20230707/resmi-gazetede-yayimlandi--yurt-disindan-getirilen-telefon-kullanim-harcinda-artis-1073264868.html
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yurt dışı, telefon, harç
yurt dışı, telefon, harç

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışından getirilen telefonların harçları 20 bin TL oldu

09:33 13.07.2023
© İHATelefon
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© İHA
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Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı 20 bin TL'ye çıktı. Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
‘492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre yurt dışından getirilen telefonların harçları 20 bin TL oldu.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu kararın 1. maddesi ile 492 sayılı Kanuna bağlı, (9) sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) yüzde 50 oranında artırılmış, anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20 bin TL olarak yeniden belirlenmiştir. Nispi harçlar ile söz konusu karara istinaden belirlenen maktu harç tutarları bu tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir."
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
TÜRKİYE
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışından getirilen telefon kullanım harcı 20 bin lira oldu
7 Temmuz, 06:22
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