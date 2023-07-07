https://sputniknews.com.tr/20230707/resmi-gazetede-yayimlandi--yurt-disindan-getirilen-telefon-kullanim-harcinda-artis-1073264868.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışından getirilen telefon kullanım harcında artış
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışından getirilen telefon kullanım harcında artış
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan harç tutarı yüzde 50 artırıldı, yurt... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T06:22+0300
2023-07-07T06:22+0300
2023-07-07T06:38+0300
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resmi gazete
cep telefonu
harç
at yarışı
şans oyunları
şans oyunları vergisi
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492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Karar kapsamında, 02.07.1964 tarihli, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (9) sayılı tarife 'Sürücü belgesi harçları' başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları yüzde 50 oranında artırıldı.'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi.Şans oyunlarında vergi artışıŞans oyunlarında da vergi artışına gidildi. Açıklanan karara göre, şans oyunlarında vergi spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10, at yarışlarında yüzde 14 ve diğer şans oyunlarında yüzde 20 olarak uygulanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230706/resmi-gazetede-yayimlandi-ikinci-el-araclar-sifir-fiyatindan-yuksege-satilamayacak-1073219783.html
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resmi gazete, cep telefonu, harç, at yarışı, şans oyunları, şans oyunları vergisi
resmi gazete, cep telefonu, harç, at yarışı, şans oyunları, şans oyunları vergisi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışından getirilen telefon kullanım harcında artış
06:22 07.07.2023 (güncellendi: 06:38 07.07.2023) Abone ol
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan harç tutarı yüzde 50 artırıldı, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı ise 20 bin TL oldu.
492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar kapsamında, 02.07.1964 tarihli, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (9) sayılı tarife 'Sürücü belgesi harçları' başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları yüzde 50 oranında artırıldı.
'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi.
Şans oyunlarında vergi artışı
Şans oyunlarında da vergi artışına gidildi. Açıklanan karara göre, şans oyunlarında vergi spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10, at yarışlarında yüzde 14 ve diğer şans oyunlarında yüzde 20 olarak uygulanacak.