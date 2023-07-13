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Parlamentodan geçti: Fransa'da askeri harcamalara rekor bütçe
Parlamentodan geçti: Fransa'da askeri harcamalara rekor bütçe
Fransa'da parlamento, ülkenin savunma bütçesini rekor seviyeye yükselten yasa tasarısını onayladı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
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Fransız parlamentosu askeri harcama bütçesini 2024 ila 2030 yılları arasında 413 milyar euro'ya çıkaran yasa tasarısını kabul etti. Senato'nun internet sitesinde yayımlanan tasarıya toplam 313 lehte, 17 aleyhte oy kullanıldı.Dün parlamentonun alt kanadı Fransız Ulusal Meclisi de tasarıyı kabul etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230713/rusya-disisleri-nato-guc-kullanma-esigini-surekli-dusuruyor-ve-nukleer-bileseni-guclendiriyor-1073506547.html
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fransa, avrupa, askeri, bütçe, ordu

Parlamentodan geçti: Fransa'da askeri harcamalara rekor bütçe

15:22 13.07.2023 (güncellendi: 15:34 13.07.2023)
© AFP 2023 / LOIC VENANCE / Fransız özel kuvvetleri, Fransa askeri, Fransa ordusu
Fransız özel kuvvetleri, Fransa askeri, Fransa ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© AFP 2023 / LOIC VENANCE /
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Fransa'da parlamento, ülkenin savunma bütçesini rekor seviyeye yükselten yasa tasarısını onayladı.
Fransız parlamentosu askeri harcama bütçesini 2024 ila 2030 yılları arasında 413 milyar euro'ya çıkaran yasa tasarısını kabul etti.
Senato'nun internet sitesinde yayımlanan tasarıya toplam 313 lehte, 17 aleyhte oy kullanıldı.
Dün parlamentonun alt kanadı Fransız Ulusal Meclisi de tasarıyı kabul etmişti.
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