https://sputniknews.com.tr/20230713/parlamentodan-gecti-fransada-askeri-harcamalara-rekor-butce--1073508474.html
Parlamentodan geçti: Fransa'da askeri harcamalara rekor bütçe
Parlamentodan geçti: Fransa'da askeri harcamalara rekor bütçe
Fransa'da parlamento, ülkenin savunma bütçesini rekor seviyeye yükselten yasa tasarısını onayladı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T15:22+0300
2023-07-13T15:22+0300
2023-07-13T15:34+0300
savunma
fransa
avrupa
askeri
bütçe
ordu
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Fransız parlamentosu askeri harcama bütçesini 2024 ila 2030 yılları arasında 413 milyar euro'ya çıkaran yasa tasarısını kabul etti. Senato'nun internet sitesinde yayımlanan tasarıya toplam 313 lehte, 17 aleyhte oy kullanıldı.Dün parlamentonun alt kanadı Fransız Ulusal Meclisi de tasarıyı kabul etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230713/rusya-disisleri-nato-guc-kullanma-esigini-surekli-dusuruyor-ve-nukleer-bileseni-guclendiriyor-1073506547.html
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fransa, avrupa, askeri, bütçe, ordu
fransa, avrupa, askeri, bütçe, ordu
Parlamentodan geçti: Fransa'da askeri harcamalara rekor bütçe
15:22 13.07.2023 (güncellendi: 15:34 13.07.2023) Abone ol
Fransa'da parlamento, ülkenin savunma bütçesini rekor seviyeye yükselten yasa tasarısını onayladı.
Fransız parlamentosu askeri harcama bütçesini 2024 ila 2030 yılları arasında 413 milyar euro'ya çıkaran yasa tasarısını kabul etti.
Senato'nun internet sitesinde yayımlanan tasarıya toplam 313 lehte, 17 aleyhte oy kullanıldı.
Dün parlamentonun alt kanadı Fransız Ulusal Meclisi de tasarıyı kabul etmişti.