Rusya Dışişleri: NATO güç kullanma eşiğini sürekli düşürüyor ve nükleer bileşeni güçlendiriyor

Rusya Dışişleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nin sonuçlarına dair yazılı bir açıklama yaptı.



Zirve sonunda kara, deniz, hava, uzay ve siber alemde doğası gereği saldırgan koalisyon potansiyellerini güçlendirecek yeni bölgesel 'savunma' planlarının kabul edildiğine dikkat çeken bakanlık, NATO'nun güç kullanma eşiğini sürekli olarak düşürdüğünün ve askeri planlamada nükleer bileşeni güçlendirdiğinin altını çizdi.



NATO'nun düşmanca 'hibrit' eylemler ve kritik altyapıya verilen hasarlar karşısında kolektif kuvvetlerin harekete geçirilmesi de dahil konvansiyonel bir yanıtı öngören Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesini uygulamaya hazır olduğunu beyan ettiğini kaydeden bakanlık, "Vilnius zirvesinin sonuçları dikkatle analiz edilecek. Rusya'nın güvenlik ve çıkarlarına yönelik tespit edilen meydan okumaları ve tehditleri dikkate alarak, elimizdeki tüm araç ve yöntemleri kullanarak zamanında ve uygun bir şekilde karşılık vereceğiz. Halihazırda alınan kararlara ek olarak, ülkenin askeri teşkilatını ve savunma sistemini güçlendirmeye devam edeceğiz" uyarısında bulundu.