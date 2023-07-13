https://sputniknews.com.tr/20230713/nasadan-james-webb-teleskobunun-1-yildonumune-ozel-uzay-fotografi--1073490699.html

NASA'dan James Webb teleskobunun 1. yıldönümüne özel uzay fotoğrafı

NASA'dan James Webb teleskobunun 1. yıldönümüne özel uzay fotoğrafı

Amerikan Havacılık ve Uzay Daresi (NASA), yeni James Webb Uzay Teleskobu'ndan (JWST) ilk fotoğrafları yayınlamasından bir yıl sonra, teleskobun ilk... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T10:08+0300

2023-07-13T10:08+0300

2023-07-13T10:14+0300

yaşam

nasa

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

james webb

james webb uzay teleskobu

görüntü

yıldönümü

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NASA şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en karmaşık uzay teleskobu olan James Webb’in keşiflerinin ilk yılını andı. Güneş sistemi içindeki gezegenlerin yeni görüntüsünü de bilim dünyasıyla paylaşan Webb Teleskobu, 12 Temmuz 2022’den itibaren birçok galaksi keşfetmeyi başardı. Teleskobun 1. yıldönümüne özel bir görüntüyü servis eden NASA, görselde 390 ışıkyılı uzaklıkta Dünya'ya en yakın yıldız doğumevi olan Rho Ophiuchi bulut kompleksinin detaylı haline yer verdi. Webb'in elde ettiği görüntüde, altınımsı, kızıl kırmızı ve mavi renkte tonlarında olan toz ve gaz bulutları arasında yaklaşık 50 genç yıldız görülüyor.NASA'nın Bilim Misyonu Direktör Yardımcısı Nicola Fox, "Birinci yıldönümünde James Webb Uzay Teleskobu, evrenin sırlarını ortaya çıkarma vaadini yerine getirdi ve insanlığa onlarca yıl sürecek nefes kesici bir görüntü ve bilim hazinesi hediye etti" ifadelerini kullandığı mesajında teleskobun birinci yıldönümünü kutladı. NASA ayrıca, James Webb’in birinci yılına özel düzenleyeceği etkinliğin programını da paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20230628/james-webb-uzay-teleskobu-ilk-kez-cok-onemli-bir-karbon-molekulu-tespit-etti-1072942169.html

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nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), james webb , james webb uzay teleskobu, görüntü, yıldönümü