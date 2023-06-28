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James Webb Uzay Teleskobu ilk kez çok önemli bir karbon molekülü tespit etti
James Webb Uzay Teleskobu ilk kez çok önemli bir karbon molekülü tespit etti
James Webb Uzay Teleskobu, önemli bilimsel keşiflerine bir yenisini daha ekledi. Uzay teleskobu son olarak önemli bir karbon molekülü olan metil katyonunu ilk... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T08:14+0300
2023-06-28T08:14+0300
james webb
james webb uzay teleskobu
yaşam
gezegen
karbon
molekül
keşif
bilim insanları
uzay
yıldız
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Gökbilimciler James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak uzayda ilk kez çok önemli bir karbon molekülü tespit ettiler. NASA'ya göre, metil katyon ya da CH3+ olarak adlandırılan bileşik, Orion Nebulası'nda Dünya'dan 1.350 ışık yılı uzaklıkta bulunan genç bir yıldız sisteminde ilk defa keşfedildi.James Webb, bu önemli gözlemini gelişmiş kızılötesi kamerasıyla elde etti. Uzay gözlemevi, genç bir kırmızı cüce yıldızın etrafında dönen d203-506 adlı bir öngezegen diskinde metil katyonu tespit etti.Karbon molekülü neden önemli?Karbon bileşiklerinin bilim insanları için ilgi çekici olmasının nedeni ise tüm yaşamın temelini oluşturmaları. Metil katyonu ise daha karmaşık karbon bazlı moleküllerin oluşmasına yardımcı olan kilit bir bileşen olarak kabul ediliyor. Dünya'da yaşamın nasıl başladığını ve geliştiğini anlamak, araştırmacıların evrenin başka yerlerinde de yaşamın mümkün olup olmadığını belirlemelerine yardımcı olabilir.Şimdiye kadar tespit edilememiştiMetil katyonu evrende en bol bulunan molekül olan hidrojenle verimli bir şekilde reaksiyona girmezken, çok çeşitli diğer moleküllerle reaksiyona girebiliyor. Bu kimyasal özelliği nedeniyle gökbilimciler uzun zamandır CH3+'ü yıldızlararası organik kimyanın önemli bir yapı taşı olarak görüyorlardı. Ancak metil katyonu şimdiye kadar uzayda tespit edilmemişti.
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james webb , james webb uzay teleskobu, gezegen, karbon , molekül, keşif, bilim insanları, uzay, yıldız, yaşam
james webb , james webb uzay teleskobu, gezegen, karbon , molekül, keşif, bilim insanları, uzay, yıldız, yaşam

James Webb Uzay Teleskobu ilk kez çok önemli bir karbon molekülü tespit etti

08:14 28.06.2023
© AFP 2023 / HOJames Webb Teleskobu
James Webb Teleskobu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AFP 2023 / HO
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James Webb Uzay Teleskobu, önemli bilimsel keşiflerine bir yenisini daha ekledi. Uzay teleskobu son olarak önemli bir karbon molekülü olan metil katyonunu ilk kez tespit etti.
Gökbilimciler James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak uzayda ilk kez çok önemli bir karbon molekülü tespit ettiler. NASA'ya göre, metil katyon ya da CH3+ olarak adlandırılan bileşik, Orion Nebulası'nda Dünya'dan 1.350 ışık yılı uzaklıkta bulunan genç bir yıldız sisteminde ilk defa keşfedildi.
James Webb, bu önemli gözlemini gelişmiş kızılötesi kamerasıyla elde etti. Uzay gözlemevi, genç bir kırmızı cüce yıldızın etrafında dönen d203-506 adlı bir öngezegen diskinde metil katyonu tespit etti.

Karbon molekülü neden önemli?

Karbon bileşiklerinin bilim insanları için ilgi çekici olmasının nedeni ise tüm yaşamın temelini oluşturmaları. Metil katyonu ise daha karmaşık karbon bazlı moleküllerin oluşmasına yardımcı olan kilit bir bileşen olarak kabul ediliyor. Dünya'da yaşamın nasıl başladığını ve geliştiğini anlamak, araştırmacıların evrenin başka yerlerinde de yaşamın mümkün olup olmadığını belirlemelerine yardımcı olabilir.

Şimdiye kadar tespit edilememişti

Metil katyonu evrende en bol bulunan molekül olan hidrojenle verimli bir şekilde reaksiyona girmezken, çok çeşitli diğer moleküllerle reaksiyona girebiliyor. Bu kimyasal özelliği nedeniyle gökbilimciler uzun zamandır CH3+'ü yıldızlararası organik kimyanın önemli bir yapı taşı olarak görüyorlardı. Ancak metil katyonu şimdiye kadar uzayda tespit edilmemişti.
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