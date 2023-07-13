https://sputniknews.com.tr/20230713/macronun-evine-kesik-parmak-gonderildi--1073499651.html
Macron'un evine kesik parmak gönderildi
Macron'un evine kesik parmak gönderildi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un evine posta yoluyla kesik parmak gönderildi. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T13:13+0300
2023-07-13T13:13+0300
2023-07-13T13:13+0300
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avrupa
fransa
emmanuel macron
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Valeurs actuelles gazetesinin bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Fransa lideri Emmanuel Macron'un resmi konutuna kesik bir parmak yollandı.Paketin Elysee Sarayı'nın yazışma departmanına 9 Temmuz ila 10 Temmuz arasında ulaştığını aktaran kaynak, kesik parmağın polis tarafından incelenmek üzere götürüldüğünü belirtti. Paketin, her yıl 14 Temmuz'da kutlanan Fransız ulusal bayramı Bastille Günü'nden hemen önce gönderilmesi dikkat çekti. Rapora göre parmağı postalayan kişinin kimliği belirlendi. Kaynak, "Bu tarz sıkıntılı vakalar için uygun görülen prosedür derhal uygulandı. Paketi gönderen kişi güvenlik birimleri tarafından yurt içinde yakalanabilirse hızlı bir sağlık kontrolünden geçirilecek" dedi.Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Ofisi henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Geçen yıl da Ukrayna, Avrupa'daki büyükelçiliklerine hayvan gözleri içeren 'kanlı' paketler gönderildiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230711/macronu-asmaktan-soz-ettigi-icin-sorgulanip-sorusturma-acilan-sarkici-yanlis-yorumlandi-1073411107.html
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avrupa, fransa, emmanuel macron, parmak, elysee sarayı
avrupa, fransa, emmanuel macron, parmak, elysee sarayı
Macron'un evine kesik parmak gönderildi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un evine posta yoluyla kesik parmak gönderildi.
Valeurs actuelles gazetesinin bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Fransa lideri Emmanuel Macron'un resmi konutuna kesik bir parmak yollandı.
Paketin Elysee Sarayı'nın yazışma departmanına 9 Temmuz ila 10 Temmuz arasında ulaştığını aktaran kaynak, kesik parmağın polis tarafından incelenmek üzere götürüldüğünü belirtti.
Paketin, her yıl 14 Temmuz'da kutlanan Fransız ulusal bayramı Bastille Günü'nden hemen önce gönderilmesi dikkat çekti.
Rapora göre parmağı postalayan kişinin kimliği belirlendi. Kaynak, "Bu tarz sıkıntılı vakalar için uygun görülen prosedür derhal uygulandı. Paketi gönderen kişi güvenlik birimleri tarafından yurt içinde yakalanabilirse hızlı bir sağlık kontrolünden geçirilecek" dedi.
Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Ofisi henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.
Geçen yıl da Ukrayna, Avrupa'daki büyükelçiliklerine hayvan gözleri içeren 'kanlı' paketler gönderildiğini duyurmuştu.