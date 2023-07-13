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https://sputniknews.com.tr/20230713/maas-baglanmayan-eytlileri-ilgilendiriyor-90-gun-ayrintisi-1073488917.html
Maaş bağlanmayan EYT'lileri ilgilendiriyor: 90 gün ayrıntısı
Maaş bağlanmayan EYT'lileri ilgilendiriyor: 90 gün ayrıntısı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası kapsamında 1 milyon 700 başvurunun büyük bölümüne emekli aylığı bağlandı. Maaşı bağlanmayan EYT'lilere uyarıda... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T08:25+0300
2023-07-13T08:25+0300
ekonomi
eyt
maaş
genel sağlık sigortası
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Şu ana kadar 1 milyon 700 bin EYT’li emeklilik için SGK’ya başvuruda bulundu. İşlemi uzayan EYT’lilere ise Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş uyarılarda bulundu. Milliyet'in haberine göre, Kurtuluş şunları söyledi:Prim borcu neden çıkıyor?“Aslında EYT’lilere mahsus bir durum değil. Sigortalı çalışanlar işten ayrıldıktan sonra 90 gün boyunca sağlık hizmetlerinden kesintisiz olarak faydalanıyorlar. 90 günün sonrasında devam eden sürede eğer işsizlik sigortası kapsamında iseler gene işsizlik maaşı almaya devam ettikleri süre içerisinde sağlık harcamaları, işsizlik sigortası fonundan karşılanır.Genel Sağlık Sigortası primi (GSS) ödemeleri sigorta sistemi ile alakalı bir durumdur.Emekli olmak isteyen EYT’liler nisan ayı içerisinde veya mart ayı içerisinde müracaatlarını gerçekleştirdiler. Müracaat eden çalışanların büyük çoğunluğunun işlemleri tamamlandı, emekliye ayrıldılar, GSS prim borcu ile karşılaşmadılar.Ancak emeklilik işlemleri halen devam eden EYT’li çalışanlar bu süreç içerisinde 90 günlük süreyi aştıklarından dolayı sistem otomatik olarak GSS prim borcunu çıkarmaktadır.EYT'li GSS pri̇mi̇ borcunu ödemek zorunda mı?Eğer çalışanın müracaatı olumsuz sonuçlanırsa ve emekli olma hakkını kazanmamış olduğuna kanaat getirilirse bu noktada GSS prim borcunu ödemekle yükümlüdür.Ancak çalışanın emekliliğe hak ettiği sonucuna varılırsa şu anda tahakkuk edilmiş olan GSS borçları otomatik olarak silinecektir. Mesele tamamen teknik bir mesele olup bir an önce EYT’lilerin müracaatları tamamlandığında otomatik olarak gündemden kalkacaktır.Kısaca özetlemek gerekirse EYT’lilerin GSS prim borcu çıkması söz konusu değildir. Süre gelen aksaklık emeklilik işlemlerinin uzun sürede tamamlanmamasından kaynaklanmaktadır ve yapılan müracaat sonucunda emeklilik olumlu sonuçlanırsa sistem bu borçları otomatik olarak silecektir.Borç ödenmeli mi?EYT’liler GSS prim borçlarını ödemesinler, bu prim borçları emeklilik işlemleri tamamlandığında otomatik olarak silinecektir. Ancak emeklilik işlemleri olumsuz olarak sonuçlanan henüz emekli şartlarını taşımadıkları anlaşılanlar GSS prim borçlarını ödemelerini tavsiye etmekteyiz.EYT’lilere maaş bağlama süreci beklentilerimizi aştı. Haziran ayında maaş bağlanacağı düşüncesindeydik. Şu anda süre aşılmış durumda. Müracaat edenlerin büyük oranda maaşları bağlandı.Sosyal Güvenlik Kurumu’nda 4A ve 4B kapsamında çalışması olanlar, hizmet birleştirmesi olanlarda işlemler daha ağır işlemektedir. Yine SGK’nın özverili çalışmaya devam ettiğine bizzat şahidiz. Bu ay sonunda tüm EYT’lilerin müracaatlarının tamamlanacağı kanaatindeyiz.”
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eyt, maaş, genel sağlık sigortası
eyt, maaş, genel sağlık sigortası

Maaş bağlanmayan EYT'lileri ilgilendiriyor: 90 gün ayrıntısı

08:25 13.07.2023
© AAEYT düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından binlerce EYT’li sabahın ilk ışıkları ile SGK önünde kuyruk oluşturdu.
EYT düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından binlerce EYT’li sabahın ilk ışıkları ile SGK önünde kuyruk oluşturdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© AA
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası kapsamında 1 milyon 700 başvurunun büyük bölümüne emekli aylığı bağlandı. Maaşı bağlanmayan EYT'lilere uyarıda bulundu. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, "90 günlük süreyi aştıklarından dolayı sistem otomatik olarak GSS prim borcunu çıkarmaktadır" dedi.
Şu ana kadar 1 milyon 700 bin EYT’li emeklilik için SGK’ya başvuruda bulundu. İşlemi uzayan EYT’lilere ise Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş uyarılarda bulundu.
Milliyet'in haberine göre, Kurtuluş şunları söyledi:

Prim borcu neden çıkıyor?

“Aslında EYT’lilere mahsus bir durum değil. Sigortalı çalışanlar işten ayrıldıktan sonra 90 gün boyunca sağlık hizmetlerinden kesintisiz olarak faydalanıyorlar. 90 günün sonrasında devam eden sürede eğer işsizlik sigortası kapsamında iseler gene işsizlik maaşı almaya devam ettikleri süre içerisinde sağlık harcamaları, işsizlik sigortası fonundan karşılanır.
Genel Sağlık Sigortası primi (GSS) ödemeleri sigorta sistemi ile alakalı bir durumdur.
Emekli olmak isteyen EYT’liler nisan ayı içerisinde veya mart ayı içerisinde müracaatlarını gerçekleştirdiler. Müracaat eden çalışanların büyük çoğunluğunun işlemleri tamamlandı, emekliye ayrıldılar, GSS prim borcu ile karşılaşmadılar.
Ancak emeklilik işlemleri halen devam eden EYT’li çalışanlar bu süreç içerisinde 90 günlük süreyi aştıklarından dolayı sistem otomatik olarak GSS prim borcunu çıkarmaktadır.

EYT'li GSS pri̇mi̇ borcunu ödemek zorunda mı?

Eğer çalışanın müracaatı olumsuz sonuçlanırsa ve emekli olma hakkını kazanmamış olduğuna kanaat getirilirse bu noktada GSS prim borcunu ödemekle yükümlüdür.
Ancak çalışanın emekliliğe hak ettiği sonucuna varılırsa şu anda tahakkuk edilmiş olan GSS borçları otomatik olarak silinecektir. Mesele tamamen teknik bir mesele olup bir an önce EYT’lilerin müracaatları tamamlandığında otomatik olarak gündemden kalkacaktır.
Kısaca özetlemek gerekirse EYT’lilerin GSS prim borcu çıkması söz konusu değildir. Süre gelen aksaklık emeklilik işlemlerinin uzun sürede tamamlanmamasından kaynaklanmaktadır ve yapılan müracaat sonucunda emeklilik olumlu sonuçlanırsa sistem bu borçları otomatik olarak silecektir.

Borç ödenmeli mi?

EYT’liler GSS prim borçlarını ödemesinler, bu prim borçları emeklilik işlemleri tamamlandığında otomatik olarak silinecektir. Ancak emeklilik işlemleri olumsuz olarak sonuçlanan henüz emekli şartlarını taşımadıkları anlaşılanlar GSS prim borçlarını ödemelerini tavsiye etmekteyiz.
EYT’lilere maaş bağlama süreci beklentilerimizi aştı. Haziran ayında maaş bağlanacağı düşüncesindeydik. Şu anda süre aşılmış durumda. Müracaat edenlerin büyük oranda maaşları bağlandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nda 4A ve 4B kapsamında çalışması olanlar, hizmet birleştirmesi olanlarda işlemler daha ağır işlemektedir. Yine SGK’nın özverili çalışmaya devam ettiğine bizzat şahidiz. Bu ay sonunda tüm EYT’lilerin müracaatlarının tamamlanacağı kanaatindeyiz.”
SGK, başvuru - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
TÜRKİYE
Her 100 EYT’liden 40’ı çalışmaya devam ediyor
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