https://sputniknews.com.tr/20230712/her-100-eytliden-40i-calismaya-devam-ediyor-1073449686.html

Her 100 EYT’liden 40’ı çalışmaya devam ediyor

Her 100 EYT’liden 40’ı çalışmaya devam ediyor

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında mart ayında 1.8 milyon kişi emeklilik başvurusunda bulundu. Emeklilik dilekçesi veren EYT'lilerden... 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T09:19+0300

2023-07-12T09:19+0300

2023-07-12T09:19+0300

türkiye

eyt

eyt emekli zammı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067946777_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_44372dcf31242a5cf855cfca3b293190.jpg

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, mart ayında yürürlüğe giren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili kanunla 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanlarda yaş şartı kaldırıldı. Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR’da kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün, SSK’lılarda ise 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim ödeme koşulunu yerine getirmiş olan kişi sayısı, kanunun çıktığı tarih itibarıyla 2.2 milyon kişiye ulaşıyordu. Yaş koşulu kaldırıldıktan sonra prim günü ve sigortalılık süresi koşulunu yerine getirenlerden 1.8 milyon kişi emeklilik başvurusunda bulundu. Bunlardan 1.5 milyona yakınının emeklilik işlemleri tamamlandı.SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı statüsünde emekli olanlar, sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödeyerek 4A’lı (SSK) olarak çalışmaya devam edebiliyorlar. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden EYT’lilerin önemli kısmı mart ayının içinde emeklilik dilekçesi verdikten sonra ertesi gün aynı işyerinde SGDP’ne tabi çalışmaya başladı. Çalışmaya devam eden EYT’lilerden geri kalanı ise 31 Mart’ta çıkış, 1 Nisan’da da SGDP’ye tabi olarak yine aynı işyerinde işe giriş işlemi yaptı.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine göre, emekli aylığı alarak çalışmaya devam eden işçi sayısı 2022 aralık ayında 945.6 bin, 2023 ocak ayında 909.1 bin, şubat ayında ise 920.1 bin kişi idi. EYT’lilerin emeklilik başvurusu yaptığı mart ayında SGDP’ne tabi emekli işçi sayısı 1 milyon 396.8 bine, nisan ayında ise 1 milyon 639.6 bin kişiye yükseldi.Emekli işçi sayısı şubat ayına göre 719 bin 470 kişi arttı. Bunlardan 616 bin 97’si erkek, 103 bin 373’ü ise kadınlardan oluşuyor.Emeklilik başvurusu yaptıkları tarihten itibaren aynı işyerinde 30 gün içinde işe başlayanların sosyal güvenlik destek primi işveren payında 5 puanlık kısma karşılık gelen tutar hazine tarafından karşılanıyor. Prim desteği, işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor.Nisan ayında 249 bin 301 kişi emekli olduKanun çıktığında 5 puanlık prim desteği işçi başına aylık 500.40 TL ile 3.753 TL arasında değişiyordu. Asgari ücretin artmasıyla birlikte EYT’liler için sağlanan en düşük prim desteği işçi başına aylık 670.72 TL’ye yükseldi. En yüksek prim desteği ise 5.030 TL’ye kadar çıkabilecek.Mart ve nisan aylarında emeklilik başvurusu yaptıktan hemen sonra SGDP’li olarak çalışmaya devam edenlerin tamamına yakınının aynı işyerinde çalışan kişilerden oluştuğu tahmin ediliyor.Emekli olduktan sonra farklı işyerinde çalışmaya başlayanlar ile birlikte emekli işçi sayısının ilerleyen aylarda daha da artması bekleniyor.Dosya bazında emekli sayısı mart ayında 13 milyon 199.5 bin iken nisan ayında 249 bin 301 kişi artarak 13 milyon 448.8 bine yükseldi. Emekli sayısındaki artış SSK’da 202.020, BAĞ-KUR’da 34.335, Emekli Sandığı’nda ise 12.946 kişi oldu.Mart ve nisan aylarında sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlayan EYT’lilerden 227 bin 350 kişi İstanbul’dan başvurdu. İstanbul’u 54 bin 610 kişiyle İzmir, 53 bin 752 kişiyle Ankara, 47 bin 681 kişiyle Bursa izledi.Nüfusu daha fazla olmasına rağmen çalışmaya devam eden EYT’lilerin Ankara’da İzmir’den daha az olması dikkat çekti. Başkent’in memur ağırlıklı yapısının bunda etkili olduğu tahmin ediliyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eyt, eyt emekli zammı