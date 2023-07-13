https://sputniknews.com.tr/20230713/le-penden-macronun-ukraynaya-uzun-menzilli-fuze-aciklamasina-tepki-sorumsuzca-1073512516.html

Le Pen'den Macron'un 'Ukrayna'ya uzun menzilli füze' açıklamasına tepki: Sorumsuzca

Le Pen'den Macron'un 'Ukrayna'ya uzun menzilli füze' açıklamasına tepki: Sorumsuzca

Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin eski başkanı ve parlamentodaki hizbinin şu anki başkanı Marine Le Pen, Fransa cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T16:26+0300

2023-07-13T16:26+0300

2023-07-13T16:33+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

marine le pen

ukrayna

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Paris'in kuzeyindeki Beauvais kentine yaptığı gezi sırasında Fransız medyasına konuşan Le Pen, Macron'un kararını 'sorumsuzca' olarak nitelendirerek "Emmanuel Macron'un bu çatışmaya son vermek için bir barış konferansı düzenlemeye neden bütünsel olarak odaklanmadığını anlamıyorum. Fransa tarafından sağlanan bir silahla vurulursa üçüncü bir ülkenin nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı ve 'üçüncü bir dünya savaşını tetikleyebileceğini' söyledi.Macron'un Ukrayna'ya Birleşik Krallık'ın Storm Shadows'unun Fransız eşdeğeri olan SCALP füzelerini tedarik etme kararı, Fransa'da siyasi yelpazenin her iki tarafından da güçlü tepkilere yol açtı. Sağcı Cumhuriyetçiler bunu gerilimin tırmandırılması olarak nitelendirirken, solcu Boyun Eğmeyen Fransa ise Rusya ile olası bir doğrudan çatışma konusunda uyarıda bulundu.Macron, NATO Zirvesi kapsamında gittiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta "Ukrayna'ya silah ve teçhizat tedariğini artırmaya karar verdim. Bunu yaparken, Ukrayna'nın topraklarını savunmasına izin verme doktrinimize bağlı kalıyoruz. Derinlere saldırmamıza izin veren yeni füzeler tedarik etmeye karar verdik" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230711/macron-ukraynaya-uzun-menzilli-fuze-tedarik-etmeye-karar-verdik-1073413592.html

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