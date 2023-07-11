https://sputniknews.com.tr/20230711/macron-ukraynaya-uzun-menzilli-fuze-tedarik-etmeye-karar-verdik-1073413592.html
Macron: Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarik etmeye karar verdik
Macron: Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarik etmeye karar verdik
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Ukrayna silahlı kuvvetlerinin saldırısını desteklemek için Kiev'e uzun menzilli füzeler göndermeye karar... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T12:59+0300
2023-07-11T12:59+0300
2023-07-11T12:59+0300
dünya
nato
emmanuel macron
litvanya
vilnius
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NATO Zirvesi kapsamında gittiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta konuşan Macron, "Ukrayna'ya silah ve teçhizat tedariğini artırmaya karar verdim. Bunu yaparken, Ukrayna'nın topraklarını savunmasına izin verme doktrinimize bağlı kalıyoruz. Derinlere saldırmamıza izin veren yeni füzeler tedarik etmeye karar verdik" açıklamasında bulundu.
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nato, emmanuel macron, litvanya, vilnius
nato, emmanuel macron, litvanya, vilnius
Macron: Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarik etmeye karar verdik
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Ukrayna silahlı kuvvetlerinin saldırısını desteklemek için Kiev'e uzun menzilli füzeler göndermeye karar verdiğini söyledi.
NATO Zirvesi kapsamında gittiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta konuşan Macron, "Ukrayna'ya silah ve teçhizat tedariğini artırmaya karar verdim. Bunu yaparken, Ukrayna'nın topraklarını savunmasına izin verme doktrinimize bağlı kalıyoruz. Derinlere saldırmamıza izin veren yeni füzeler tedarik etmeye karar verdik" açıklamasında bulundu.