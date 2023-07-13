https://sputniknews.com.tr/20230713/kievdeki-vatan-ana-heykelindeki-sovyetler-birligi-armasinin-degistirilmesine-izin-verildi-1073519901.html
Kiev’deki Vatan Ana heykelindeki Sovyetler Birliği armasının değiştirilmesine izin verildi
Kiev’deki Vatan Ana heykelindeki Sovyetler Birliği armasının değiştirilmesine izin verildi
Ukrayna Devlet Mimarlık ve Şehircilik Müfettişliği, Kiev’deki Vatan Ana heykelindeki Sovyetler Birliği armasının Ukrayna’nın devlet arması olan üç dişli mızrak... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T21:54+0300
2023-07-13T21:54+0300
2023-07-13T21:54+0300
ukrayna krizi
ukrayna
heykel
kiev
sovyet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0d/1073519697_0:127:2000:1252_1920x0_80_0_0_32c5d782dd691e37d6aa894abc386872.jpg
Ukrayna Devlet Mimarlık ve Şehircilik Müfettişliği, başkent Kiev’deki Vatan Ana heykelinin elindeki kalkanda yer alan Sovyetler Birliği armasının Ukrayna’nın devlet arması olan üç dişli mızrak ile değiştirilmesine izin verdi.Bakanlığını Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Bugün, 13 Temmuz’da Ukrayna Devlet Mimarlık ve Şehircilik Müfettişliği, Kiev’deki Vatan Ana anıtının kalkanının onarımına izin verdi” ifadelerine yer verildi.İlgili onarım çalışmalarının en yakın zamanda başlanması bekleniyor.Mayıs ayında Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, heykelin armasını Ukrayna’ya ait üç dişli mızrak ile değiştirmeyi planladıklarını açıklamıştı.Kiev'de daha 2020’de sözde ‘dekomünizasyon’ kapsamında Vatan Ana heykelindeki Sovyet armasının kaldırılması önerilmişti. Ancak bunun yapılması teknik açıdan dahi oldukça zor, zira 1981 yılında açılan anıtın yüksekliği 100 metreyi aşıyor. Vatan Ana heykeli yükseklik bakımından dünyanın ilk 5 anıtı arasında yer alıyor.Ukrayna’da 2015’te ‘dekomünizasyon’ yasasının çıkarılmasıyla Sovyet tarihiyle ilgili anıtlar sökülmeye, şehirlerin ve caddeler yeniden adlandırılmaya başlamıştı. Son zamanlarda ise Ukrayna yönetimi sadece Sovyet tarihiyle değil, Rusya ile bağlantılı her şeyle mücadele etmeye başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230629/kievde-sovyet-partizanlarinin-bustlerine-boya-dokuldu-1073008808.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0d/1073519697_81:0:1920:1379_1920x0_80_0_0_dff645e2c57188e31bbfd61c9b0c2973.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, heykel, kiev, sovyet
ukrayna, heykel, kiev, sovyet
Kiev’deki Vatan Ana heykelindeki Sovyetler Birliği armasının değiştirilmesine izin verildi
Abone ol
Ukrayna Devlet Mimarlık ve Şehircilik Müfettişliği, Kiev’deki Vatan Ana heykelindeki Sovyetler Birliği armasının Ukrayna’nın devlet arması olan üç dişli mızrak ile değiştirilmesine izin verdi.
Ukrayna Devlet Mimarlık ve Şehircilik Müfettişliği, başkent Kiev’deki Vatan Ana heykelinin elindeki kalkanda yer alan Sovyetler Birliği armasının Ukrayna’nın devlet arması olan üç dişli mızrak ile değiştirilmesine izin verdi.
Bakanlığını Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Bugün, 13 Temmuz’da Ukrayna Devlet Mimarlık ve Şehircilik Müfettişliği, Kiev’deki Vatan Ana anıtının kalkanının onarımına izin verdi” ifadelerine yer verildi.
İlgili onarım çalışmalarının en yakın zamanda başlanması bekleniyor.
Mayıs ayında Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, heykelin armasını Ukrayna’ya ait üç dişli mızrak ile değiştirmeyi planladıklarını açıklamıştı.
Kiev'de daha 2020’de sözde ‘dekomünizasyon’ kapsamında Vatan Ana heykelindeki Sovyet armasının kaldırılması önerilmişti. Ancak bunun yapılması teknik açıdan dahi oldukça zor, zira 1981 yılında açılan anıtın yüksekliği 100 metreyi aşıyor. Vatan Ana heykeli yükseklik bakımından dünyanın ilk 5 anıtı arasında yer alıyor.
Ukrayna’da 2015’te ‘dekomünizasyon’ yasasının çıkarılmasıyla Sovyet tarihiyle ilgili anıtlar sökülmeye, şehirlerin ve caddeler yeniden adlandırılmaya başlamıştı. Son zamanlarda ise Ukrayna yönetimi sadece Sovyet tarihiyle değil, Rusya ile bağlantılı her şeyle mücadele etmeye başladı.