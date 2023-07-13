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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230713/kievdeki-vatan-ana-heykelindeki-sovyetler-birligi-armasinin-degistirilmesine-izin-verildi-1073519901.html
Kiev’deki Vatan Ana heykelindeki Sovyetler Birliği armasının değiştirilmesine izin verildi
Kiev’deki Vatan Ana heykelindeki Sovyetler Birliği armasının değiştirilmesine izin verildi
Ukrayna Devlet Mimarlık ve Şehircilik Müfettişliği, Kiev’deki Vatan Ana heykelindeki Sovyetler Birliği armasının Ukrayna’nın devlet arması olan üç dişli mızrak... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T21:54+0300
2023-07-13T21:54+0300
ukrayna krizi
ukrayna
heykel
kiev
sovyet
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Ukrayna Devlet Mimarlık ve Şehircilik Müfettişliği, başkent Kiev’deki Vatan Ana heykelinin elindeki kalkanda yer alan Sovyetler Birliği armasının Ukrayna’nın devlet arması olan üç dişli mızrak ile değiştirilmesine izin verdi.Bakanlığını Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Bugün, 13 Temmuz’da Ukrayna Devlet Mimarlık ve Şehircilik Müfettişliği, Kiev’deki Vatan Ana anıtının kalkanının onarımına izin verdi” ifadelerine yer verildi.İlgili onarım çalışmalarının en yakın zamanda başlanması bekleniyor.Mayıs ayında Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, heykelin armasını Ukrayna’ya ait üç dişli mızrak ile değiştirmeyi planladıklarını açıklamıştı.Kiev'de daha 2020’de sözde ‘dekomünizasyon’ kapsamında Vatan Ana heykelindeki Sovyet armasının kaldırılması önerilmişti. Ancak bunun yapılması teknik açıdan dahi oldukça zor, zira 1981 yılında açılan anıtın yüksekliği 100 metreyi aşıyor. Vatan Ana heykeli yükseklik bakımından dünyanın ilk 5 anıtı arasında yer alıyor.Ukrayna’da 2015’te ‘dekomünizasyon’ yasasının çıkarılmasıyla Sovyet tarihiyle ilgili anıtlar sökülmeye, şehirlerin ve caddeler yeniden adlandırılmaya başlamıştı. Son zamanlarda ise Ukrayna yönetimi sadece Sovyet tarihiyle değil, Rusya ile bağlantılı her şeyle mücadele etmeye başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230629/kievde-sovyet-partizanlarinin-bustlerine-boya-dokuldu-1073008808.html
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ukrayna, heykel, kiev, sovyet

Kiev’deki Vatan Ana heykelindeki Sovyetler Birliği armasının değiştirilmesine izin verildi

21:54 13.07.2023
© AFP 2023Kiev, Vatan Ana heykeli
Kiev, Vatan Ana heykeli - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© AFP 2023
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Ukrayna Devlet Mimarlık ve Şehircilik Müfettişliği, Kiev’deki Vatan Ana heykelindeki Sovyetler Birliği armasının Ukrayna’nın devlet arması olan üç dişli mızrak ile değiştirilmesine izin verdi.
Ukrayna Devlet Mimarlık ve Şehircilik Müfettişliği, başkent Kiev’deki Vatan Ana heykelinin elindeki kalkanda yer alan Sovyetler Birliği armasının Ukrayna’nın devlet arması olan üç dişli mızrak ile değiştirilmesine izin verdi.
Bakanlığını Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Bugün, 13 Temmuz’da Ukrayna Devlet Mimarlık ve Şehircilik Müfettişliği, Kiev’deki Vatan Ana anıtının kalkanının onarımına izin verdi” ifadelerine yer verildi.
İlgili onarım çalışmalarının en yakın zamanda başlanması bekleniyor.
Mayıs ayında Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, heykelin armasını Ukrayna’ya ait üç dişli mızrak ile değiştirmeyi planladıklarını açıklamıştı.
Kiev'de daha 2020’de sözde ‘dekomünizasyon’ kapsamında Vatan Ana heykelindeki Sovyet armasının kaldırılması önerilmişti. Ancak bunun yapılması teknik açıdan dahi oldukça zor, zira 1981 yılında açılan anıtın yüksekliği 100 metreyi aşıyor. Vatan Ana heykeli yükseklik bakımından dünyanın ilk 5 anıtı arasında yer alıyor.
Ukrayna’da 2015’te ‘dekomünizasyon’ yasasının çıkarılmasıyla Sovyet tarihiyle ilgili anıtlar sökülmeye, şehirlerin ve caddeler yeniden adlandırılmaya başlamıştı. Son zamanlarda ise Ukrayna yönetimi sadece Sovyet tarihiyle değil, Rusya ile bağlantılı her şeyle mücadele etmeye başladı.
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