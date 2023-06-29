https://sputniknews.com.tr/20230629/kievde-sovyet-partizanlarinin-bustlerine-boya-dokuldu-1073008808.html
Kiev'de Sovyet partizanlarının büstlerine boya döküldü
Kiev'de Sovyet partizanlarının büstlerine boya döküldü
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki tarihi bir parkta Sovyet partizanlarının büstlerine boya döküldü. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T21:44+0300
2023-06-29T21:44+0300
2023-06-29T21:44+0300
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Kiev 24 televizyonunun aktardığına göre, Kiev'deki Partizan Zaferi Parkı’nda Sovyet partizanların büstleri boyayla kaplandı.Telegram kanalından paylaşılan haberde, "Partizan Zaferi Parkı’nda kimliği belirsiz kişiler Sovyet partizanlarının büstlerini boya döktü ve üzerlerine yazılar yazdı" denildi.Fotoğraflarda, partizan hareketinin liderlerinin büstlerinin kırmızı boya ile boyandığı ve yazılar yazıldığı görülüyor.1970 yılında kurulan Partizan Zaferi Parkı, Kiev'in Darnitskiy bölgesinde yer alıyor. Parkın merkezinde Partizan Zaferi Müzesi'nin yer aldığı bir anıt alanı da bulunuyor.Ukrayna’da, 2015’ten bu yana, Sovyet simgelerinin propagandasını yasaklayan ‘komünist ve Nazi rejimlerini kınama’ yasası çerçevesinde dekomünizasyon politikası yürütülüyor. Yasa, isimleri herhangi bir şekilde Sovyetler Birliği ile bağlantılı olan tüm topografik nesnelerin yeniden adlandırılmasının yanı sıra anıtların kaldırılmasını ve anıt plaketlerin sökülmesini öngörüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230621/uzaya-cikan-ilk-insan-olan-sovyet-kozmonot-gagarinin-kievdeki-bustu-sokuldu-1072716541.html
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ukrayna, partizan, rusya, büst, sovyet
ukrayna, partizan, rusya, büst, sovyet
Kiev'de Sovyet partizanlarının büstlerine boya döküldü
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki tarihi bir parkta Sovyet partizanlarının büstlerine boya döküldü.
Kiev 24 televizyonunun aktardığına göre, Kiev'deki Partizan Zaferi Parkı’nda Sovyet partizanların büstleri boyayla kaplandı.
Telegram kanalından paylaşılan haberde, "Partizan Zaferi Parkı’nda kimliği belirsiz kişiler Sovyet partizanlarının büstlerini boya döktü ve üzerlerine yazılar yazdı" denildi.
Fotoğraflarda, partizan hareketinin liderlerinin büstlerinin kırmızı boya ile boyandığı ve yazılar yazıldığı görülüyor.
1970 yılında kurulan Partizan Zaferi Parkı, Kiev'in Darnitskiy bölgesinde yer alıyor. Parkın merkezinde Partizan Zaferi Müzesi'nin yer aldığı bir anıt alanı da bulunuyor.
Ukrayna’da, 2015’ten bu yana, Sovyet simgelerinin propagandasını yasaklayan ‘komünist ve Nazi rejimlerini kınama’ yasası çerçevesinde dekomünizasyon politikası yürütülüyor. Yasa, isimleri herhangi bir şekilde Sovyetler Birliği ile bağlantılı olan tüm topografik nesnelerin yeniden adlandırılmasının yanı sıra anıtların kaldırılmasını ve anıt plaketlerin sökülmesini öngörüyor.