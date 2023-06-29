https://sputniknews.com.tr/20230629/kievde-sovyet-partizanlarinin-bustlerine-boya-dokuldu-1073008808.html

Kiev'de Sovyet partizanlarının büstlerine boya döküldü

Kiev'de Sovyet partizanlarının büstlerine boya döküldü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki tarihi bir parkta Sovyet partizanlarının büstlerine boya döküldü. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T21:44+0300

2023-06-29T21:44+0300

2023-06-29T21:44+0300

ukrayna krizi

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partizan

rusya

büst

sovyet

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Kiev 24 televizyonunun aktardığına göre, Kiev'deki Partizan Zaferi Parkı’nda Sovyet partizanların büstleri boyayla kaplandı.Telegram kanalından paylaşılan haberde, "Partizan Zaferi Parkı’nda kimliği belirsiz kişiler Sovyet partizanlarının büstlerini boya döktü ve üzerlerine yazılar yazdı" denildi.Fotoğraflarda, partizan hareketinin liderlerinin büstlerinin kırmızı boya ile boyandığı ve yazılar yazıldığı görülüyor.1970 yılında kurulan Partizan Zaferi Parkı, Kiev'in Darnitskiy bölgesinde yer alıyor. Parkın merkezinde Partizan Zaferi Müzesi'nin yer aldığı bir anıt alanı da bulunuyor.Ukrayna’da, 2015’ten bu yana, Sovyet simgelerinin propagandasını yasaklayan ‘komünist ve Nazi rejimlerini kınama’ yasası çerçevesinde dekomünizasyon politikası yürütülüyor. Yasa, isimleri herhangi bir şekilde Sovyetler Birliği ile bağlantılı olan tüm topografik nesnelerin yeniden adlandırılmasının yanı sıra anıtların kaldırılmasını ve anıt plaketlerin sökülmesini öngörüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230621/uzaya-cikan-ilk-insan-olan-sovyet-kozmonot-gagarinin-kievdeki-bustu-sokuldu-1072716541.html

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