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Uzaya çıkan ilk insan olan Sovyet kozmonot Gagarin'in Kiev'deki büstü söküldü
Uzaya çıkan ilk insan olan Sovyet kozmonot Gagarin'in Kiev'deki büstü söküldü
Dünyanın ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştiren Sovyetler Birliği vatandaşı Yuri Gagarin'in Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büstü söküldü. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
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Kiev'deki Yuriy Paskhalin Caddesi üzerindeki Darnitsa Bölgesi Teknik Yaratıcılık ve Mesleki Rehberlik Merkezi'nin bahçesinde bulunan Sovyetler Birliği kozmonotu Yuri Gagarin'in büstü söküldü. Kiev rejimi, daha önce de Sovyet propagandasının bir unsuru olarak değerlendirerek 'dekomünizasyon' kampanyası çerçevesinde birçok sanatçı, bilim insanı ve tarihsel figürlere ait anıtların yıkımına karar verdi.Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) vatandaşı Yuri Gagarin, Vostok 1 uzay mekiğiyle 12 Nisan 1961 yılında uzaya çıkan ilk insan oldu. Sovyet kozmonot, bu başarısıyla birlikte uzay çağını başlattı.1962 yılından beri Rusya’da her yıl Kozmonotluk Günü olarak, 1969 yılından itibaren ise dünyada Uluslararası Havacılık ve Kozmonotluk Günü12 Nisan’da kutlanıyor. Ayrıca, 2011 yılında, Birleşmiş Milletler bugünü Uluslararası İnsanlı Uzay Uçuşu Günü olarak ilan edildi. Gagarin'in dünyanın yörüngesini dolaştığı uzay yolculuğu, toplamda 108 dakika sürdü ve 327 kilometre yüksekliğe ulaştı.Yolculuk esnasında kullanıldığı, “Dünya mavi ve çok güzel. Harika görünüyor” cümlesi Gagarin’in akıllardan silinmeyen sözleri olarak tarihe geçti.
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yuri gagarin, sscb, kiev
yuri gagarin, sscb, kiev

Uzaya çıkan ilk insan olan Sovyet kozmonot Gagarin'in Kiev'deki büstü söküldü

21:04 21.06.2023
© Sputnik1960'larda başlayan uzay yarışı
1960'larda başlayan uzay yarışı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
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Dünyanın ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştiren Sovyetler Birliği vatandaşı Yuri Gagarin'in Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büstü söküldü.
Kiev'deki Yuriy Paskhalin Caddesi üzerindeki Darnitsa Bölgesi Teknik Yaratıcılık ve Mesleki Rehberlik Merkezi'nin bahçesinde bulunan Sovyetler Birliği kozmonotu Yuri Gagarin'in büstü söküldü.

Kiev rejimi, daha önce de Sovyet propagandasının bir unsuru olarak değerlendirerek 'dekomünizasyon' kampanyası çerçevesinde birçok sanatçı, bilim insanı ve tarihsel figürlere ait anıtların yıkımına karar verdi.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) vatandaşı Yuri Gagarin, Vostok 1 uzay mekiğiyle 12 Nisan 1961 yılında uzaya çıkan ilk insan oldu. Sovyet kozmonot, bu başarısıyla birlikte uzay çağını başlattı.

1962 yılından beri Rusya’da her yıl Kozmonotluk Günü olarak, 1969 yılından itibaren ise dünyada Uluslararası Havacılık ve Kozmonotluk Günü12 Nisan’da kutlanıyor. Ayrıca, 2011 yılında, Birleşmiş Milletler bugünü Uluslararası İnsanlı Uzay Uçuşu Günü olarak ilan edildi.

Gagarin'in dünyanın yörüngesini dolaştığı uzay yolculuğu, toplamda 108 dakika sürdü ve 327 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Yolculuk esnasında kullanıldığı, “Dünya mavi ve çok güzel. Harika görünüyor” cümlesi Gagarin’in akıllardan silinmeyen sözleri olarak tarihe geçti.
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