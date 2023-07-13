https://sputniknews.com.tr/20230713/israil-buyukelciligi-duyurdu-kose-yazari-rafael-sadi-yasamini-yitirdi-1073507646.html
İsrail Büyükelçiliği duyurdu: Köşe yazarı Rafael Sadi yaşamını yitirdi
İsrail Büyükelçiliği duyurdu: Köşe yazarı Rafael Sadi yaşamını yitirdi
İsrail Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, uzun yıllardır Odatv’de köşe yazıları kaleme alan Rafael Sadi’nin yaşamını yitirdiği... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T14:56+0300
2023-07-13T14:56+0300
2023-07-13T14:57+0300
yaşam
israil büyükelçiliği
rafael sadi
ölüm
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Uzun yıllardır Odatv’de köşe yazıları kaleme alan Rafael Sadi’nin yaşamını yitirdiği bildirildi.İsrail Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı üzerinden, Sadi’nin hayatını kaybettiği ifade edildi.Yapılan açıklamada, Aslen İstanbullu olan İsrailli gazeteci ve yazar Rafael Sadi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Türk Yahudi Toplumu'na, İsrail ve Türkiye basın camiasına başsağlığı diliyoruz. Yehi Zihro Baruch” denildi.Rafael Sadi geçen aylarda, Halk Tv’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üniversiteden sıra arkadaşı olduklarını söylemişti. Sadi, “O zaman çok sessiz sakin, efendi bir çocuktu. Fazla kimseye bulaşmazdı” demişti.Sadi, aynı zamanda Radyo Sputnik'te de çok kez konuk olarak İsrail-Türkiye ilişkilerini yorumladı.Rafael Sadi kimdir?Türkiye'den İsrail'e giden devlet erkanı için tercümanlık yapan ve her iki ülkeyle de sıkı bağı bulunan Rafael Sadi, on yılı aşkın süredir Tel Aviv'de yaşıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230314/oda-tv-yazari-rafael-sadi-ben-feto-israil-diye-bir-isim-koydum-1068321750.html
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israil büyükelçiliği, rafael sadi kimdir
israil büyükelçiliği, rafael sadi kimdir
İsrail Büyükelçiliği duyurdu: Köşe yazarı Rafael Sadi yaşamını yitirdi
14:56 13.07.2023 (güncellendi: 14:57 13.07.2023) Abone ol
İsrail Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, uzun yıllardır Odatv’de köşe yazıları kaleme alan Rafael Sadi’nin yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Uzun yıllardır Odatv’de köşe yazıları kaleme alan Rafael Sadi’nin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İsrail Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı üzerinden, Sadi’nin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Yapılan açıklamada, Aslen İstanbullu olan İsrailli gazeteci ve yazar Rafael Sadi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Türk Yahudi Toplumu'na, İsrail ve Türkiye basın camiasına başsağlığı diliyoruz. Yehi Zihro Baruch” denildi.
Rafael Sadi geçen aylarda, Halk Tv’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üniversiteden sıra arkadaşı olduklarını söylemişti. Sadi, “O zaman çok sessiz sakin, efendi bir çocuktu. Fazla kimseye bulaşmazdı” demişti.
Sadi, aynı zamanda Radyo Sputnik'te de çok kez konuk olarak İsrail-Türkiye ilişkilerini yorumladı.
Rafael Sadi kimdir?
Türkiye'den İsrail'e giden devlet erkanı için tercümanlık yapan ve her iki ülkeyle de sıkı bağı bulunan Rafael Sadi, on yılı aşkın süredir Tel Aviv'de yaşıyordu.