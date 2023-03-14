https://sputniknews.com.tr/20230314/oda-tv-yazari-rafael-sadi-ben-feto-israil-diye-bir-isim-koydum-1068321750.html

Oda TV yazarı Rafael Sadi: Ben FETÖ-İsrail diye bir isim koydum

Oda TV yazarı Rafael Sadi: Ben FETÖ-İsrail diye bir isim koydum

Rafael Sadi’ye göre, Yüksek Mahkeme’nin yetkilerini tırpanlayan yargı reformuna soyunan Netanyahu hükümetine karşı isyanın ardında Biden yönetimi ve ABD... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T17:30+0300

2023-03-14T17:30+0300

2023-03-16T02:26+0300

eksen

radyo

eksen

israil

israil-filistin

rafael sadi

joe biden

fetö

rsfm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/10/1063519014_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bd68ca625fbbe9c11a7eb42c6b77b1c3.jpg

İsrail’de ağır yolsuzluk iddialarının ardından siyasi hayatının bittiği düşünülürken geçen yılki seçimlerde ipi yeniden göğüsleyen ve İsrail Parlamentosu Knesset’te aşırı sağcı ve dinci ortaklarıyla çoğunluğu elde eden Başbakan Benyamin Netanyahu’nun yeni siyasi hamleleri ortalığı karıştırdı.Anayasası bulunmayan İsrail’de yasaların denetim yetkileri geniş olan Yüksek Mahkeme’yi zayıflatacak olan reform tasarısı adeta bir isyan hali yarattı. Haftalardır süren gösterilere katılım artarken, kimi kamu görevlileri ve askerlerin de katıldığı sivil itaatsizlik başlatılmış durumda. Ancak Netanyahu ve koalisyonu geri adım atmıyor. Sonunda İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog da ülkenin tehlikeli bir noktada olduğu çıkışını yaptı. Gelişmeler Netanyahu yönetimi ile ABD’deki Biden yönetimi arasında da sıkıntılı bir görüntü oluşturdu.Gelişmeleri Oda tv yazarı Rafael Sadi ile konuştuk‘Muhalefet partileri seçim yenilgisini kendine yediremedi’Rafael Sadi’ye göre İsrail’deki muhalefet partileri Netanyahu karşısındaki seçim yenilgisini bir türlü ‘kendilerine yediremediler’. Netanyahu’nun yargı reformunun seçim beyannamesinde olduğunu söyleyen Sadi, Adalet Bakanı’nın diyalogla hareket etme çağrısının da karşılık görmediğini belirtti. Sadi, kamuoyunda durumun Türkiye, Macaristan ve Polonya ile kıyaslandığını aktardı:‘FETÖ-İsrail diye bir isim koydum’Sadi’ye göre protesto hareketinin arkasında Biden yönetimi yanlısı Yahudi STK’ları var. “Her hafta 300 bin İsrail bayrağı dağıtılıyor. Paraları kim ödüyor” diye soran Sadi, isyan halinin finansmanına dikkat çekti:‘Memleketi siz istediğiniz gibi yönettiniz, biz gariban zenci köleler olduk, diyorlar’İsrail’de kuruluştan bu yana gelen Aşkenazlar ile Doğu Yahudileri arasındaki ayrımlara atıf yapan Rafael Sadi, devletin kilit kademelerini elde tutup çocuklarına aktaranlarla daha yoksul kesimler arasındaki sınıfsal ayrımların da İsrail’deki tepkilerde rol oynadığını dile getirdi:‘Yahudi işi pazarlığa dayanır ama rakipler pazarlıktan kaçıyor’İsrail’de Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırsızlığına dikkat çeken Sadi, Netanyahu ekibinin ise halkın seçtiği vekillerin yasalarının yargı gücüyle devre dışı bırakılmasına itiraz ettiğini aktardı. Meselenin biraz da pazarlıkla ilgili olduğunu belirten Sadi, “Yahudi işi pazarlığa dayanır. Ama rakipler pazarlıktan kaçıyor” dedi:‘Muhalefet lideri iyi niyetli, efendi ama acemi ve beceriksiz’Sadi, Biden yahut başkalarının desteğiyle insanların sokağa dökülmesine karşılık, Netanyahu’nin geri adım atmayacak bir çoğunluğa sahip olduğu görüşünde:İsrail ile ABD arasında kara kedi mi var?ABD yönetiminin İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich nedeniyle ABD’deki bir konferansa katılmamasının ‘ABD ile İsrail arasında çatlağa mı işaret ettiği’ sorusuna, Rafael Sadi, “Benim bir arkadaşım var. Dedi ki; benim hanım çatlak. Ben de ‘çok iyi’ dedim, ‘iyi ki kırık değil’” sözleriyle yanıt verdi.‘Barışmak daha ucuzdur’Sadi’ye göre, Çin arabuluculuğunda Suudi-İran anlaşmasının İsrail’de etkisi yok. Sadi, Netanyahu meşgul olsa da İsrail’de İran’la ilgili nükleer meselelerle ilgilenecek bir ekip bulunuyor:

https://sputniknews.com.tr/20230310/israil-cumhurbaskani-herzog-tepki-ceken-yargi-duzenlemesinin-durdurulmasi-cagrisi-yapti-1068059133.html

https://sputniknews.com.tr/20230310/israilde-protestolar-tel-aviv-polis-sefi-gorevden-alindi-1068073551.html

https://sputniknews.com.tr/20230310/tahran-iran-ile-suudi-arabistan-diplomatik-iliskileri-yeniden-tesis-etmek-icin-anlasti-1068088727.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

radyo, eksen, israil, israil-filistin, rafael sadi, joe biden, fetö, rsfm