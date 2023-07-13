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Filenin Sultanları, İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finalist oldu
Filenin Sultanları, İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finalist oldu
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finalist oldu. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye A Milli takımı, yarı finalde 16 Temmuz Pazar günü TSİ 03.30'da ev sahibi ABD'yle karşılaşacak.
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filenin sultanları
filenin sultanları

Filenin Sultanları, İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finalist oldu

23:29 13.07.2023 (güncellendi: 23:39 13.07.2023)
© AA / Türkiye Voleybol FederasyonuA Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finalist oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finalist oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© AA / Türkiye Voleybol Federasyonu
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finalist oldu.
Türkiye A Milli takımı, yarı finalde 16 Temmuz Pazar günü TSİ 03.30'da ev sahibi ABD'yle karşılaşacak.
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