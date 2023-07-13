Filenin Sultanları, İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finalist oldu
23:29 13.07.2023 (güncellendi: 23:39 13.07.2023)
© AA / Türkiye Voleybol FederasyonuA Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finalist oldu
© AA / Türkiye Voleybol Federasyonu
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finalist oldu.
Türkiye A Milli takımı, yarı finalde 16 Temmuz Pazar günü TSİ 03.30'da ev sahibi ABD'yle karşılaşacak.
Filenin Sultanları Yarı Finalde!🔥💪🏻🏐— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) July 13, 2023
FIVB Milletler Ligi Çeyrek Final maçında İtalya’yı mağlup eden Filenin Sultanları yarı finale yükseliyor!
Tebrikler #FileninSultanları👏🏼#ilovevoleybol#ilovefileninsultanları pic.twitter.com/kXKkVAr12n