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FIFA'dan Dünya Kupası'na futbolcu gönderen kulüplere yardım
FIFA'dan Dünya Kupası'na futbolcu gönderen kulüplere yardım
FIFA, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'na futbolcu gönderen kulüplere 209 milyon dolar ödeme yaptı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T14:34+0300
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spor
fifa
dünya kupası
yardım
manchester city
beşiktaş
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FIFA'dan yapılan açıklamada, Kulüp Yardımları Programı kapsamında, bir kulübün oyuncusunun turnuvada geçirdiği gün sayısı ve Dünya Kupası başlamadan önceki bir haftalık resmi hazırlık dönemi için altı konfederasyondan 440 kulübe, toplam 837 futbolcu için 209 milyon dolar ödendi.Ödeme yapılan kulüplerden 78'i ikinci, 13'ü üçüncü, 5'i dördüncü, biri de beşinci kademe liglerde mücadele ediyor.Kulüpler 2010 Dünya Kupası'ndan bu yana FIFA'dan yardım alıyor. Ödemeler, maçlarda oynayıp oynamadıklarına bakılmaksızın tüm oyuncular için yapılırken, FIFA her gün için 10 bin 950 dolar ödüyor.FIFA, 2026 ve 2030 Dünya Kupaları için program kapsamında kulüplere 355 milyon dolar yardım yapacak.Aslan payı İngiltere ve Manchester City'ninFIFA'nın programından dünyada en fazla ödemeyi alan ülke federasyonu 37 milyon 713 bin dolarla İngiltere, kulüp ise 4 milyon 596 bin dolarla Manchester City oldu.UEFA'ya bağlı ülke federasyonlarından İspanya 24 milyon 203 bin, Almanya da 21 milyon 34 bin dolar ödeme aldı.Kulüpler düzeyinde ise Manchester City'yi 4 milyon 538 bin dolarla Barcelona, 4 milyon 331 bin dolarla Bayern Münih izledi.En çok Beşiktaş kazandıFutbolcuların son iki yılda forma giydikleri takımların da değerlendirildiği hesaplamada, turnuvaya kadrosundan 4 futbolcu gönderen Beşiktaş, kasasına 1 milyon 137 bin dolar koydu.
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fifa, dünya kupası, yardım, manchester city, beşiktaş
fifa, dünya kupası, yardım, manchester city, beşiktaş

FIFA'dan Dünya Kupası'na futbolcu gönderen kulüplere yardım

14:34 13.07.2023 (güncellendi: 14:35 13.07.2023)
© AA2022 Dünya Kupası
2022 Dünya Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© AA
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FIFA, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'na futbolcu gönderen kulüplere 209 milyon dolar ödeme yaptı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, Kulüp Yardımları Programı kapsamında, bir kulübün oyuncusunun turnuvada geçirdiği gün sayısı ve Dünya Kupası başlamadan önceki bir haftalık resmi hazırlık dönemi için altı konfederasyondan 440 kulübe, toplam 837 futbolcu için 209 milyon dolar ödendi.
Ödeme yapılan kulüplerden 78'i ikinci, 13'ü üçüncü, 5'i dördüncü, biri de beşinci kademe liglerde mücadele ediyor.
Kulüpler 2010 Dünya Kupası'ndan bu yana FIFA'dan yardım alıyor. Ödemeler, maçlarda oynayıp oynamadıklarına bakılmaksızın tüm oyuncular için yapılırken, FIFA her gün için 10 bin 950 dolar ödüyor.
FIFA, 2026 ve 2030 Dünya Kupaları için program kapsamında kulüplere 355 milyon dolar yardım yapacak.

Aslan payı İngiltere ve Manchester City'nin

FIFA'nın programından dünyada en fazla ödemeyi alan ülke federasyonu 37 milyon 713 bin dolarla İngiltere, kulüp ise 4 milyon 596 bin dolarla Manchester City oldu.
UEFA'ya bağlı ülke federasyonlarından İspanya 24 milyon 203 bin, Almanya da 21 milyon 34 bin dolar ödeme aldı.
Kulüpler düzeyinde ise Manchester City'yi 4 milyon 538 bin dolarla Barcelona, 4 milyon 331 bin dolarla Bayern Münih izledi.

En çok Beşiktaş kazandı

Futbolcuların son iki yılda forma giydikleri takımların da değerlendirildiği hesaplamada, turnuvaya kadrosundan 4 futbolcu gönderen Beşiktaş, kasasına 1 milyon 137 bin dolar koydu.
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