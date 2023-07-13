https://sputniknews.com.tr/20230713/fifa-borcu-nedeniyle-al-nassra-transfer-yasagi-getirdi-1073513287.html
FIFA, borcu nedeniyle Al-Nassr'a transfer yasağı getirdi
FIFA, borcu nedeniyle Al-Nassr'a transfer yasağı getirdi
Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr, borcu nedeniyle transfer yasağına çarptırıldı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T16:52+0300
2023-07-13T16:52+0300
2023-07-13T16:52+0300
spor
fifa
al nassr
transfer
transfer yasağı
borç
futbol
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FIFA'dan yapılan açıklamada, transfer borcu nedeniyle Al-Nassr'ın kadrosuna yeni oyuncu kaydetmesine izin verilmeyeceği, borcun ödenmesi halinde yasağın doğrudan kaldırılacağı belirtildi.İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan temsilcisinin, Leicester City'den 2018'de kadrosuna kattığı Nijeryalı oyuncu Ahmed Musa'nın transferinden kalan 390 bin sterlin borcu bulunuyor.Al-Nassr'da kısa bir süre forma giymesinin ardından ülkesinin Kano Pillars takımına geçen Ahmed Musa, Süper Lig'de ise üçüncü sezonunu geçirecek. 2021'de VavaCars Fatih Karagümrük'ün kadrosuna kattığı Ahmed Musa, 2022'den bu yana Demir Grup Sivasspor'da mücadele ediyor.Sene başında dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek gündeme gelen Al-Nassr, bu yaz döneminde ise Inter'ın Hırvat oyuncusu Marcelo Brozovic'i renklerine bağlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230705/premier-ligden-suudi-arabistana-bir-yildiz-daha-roberto-firmino--1073185474.html
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fifa, al nassr, transfer, transfer yasağı, borç, futbol, suudi arabistan
fifa, al nassr, transfer, transfer yasağı, borç, futbol, suudi arabistan
FIFA, borcu nedeniyle Al-Nassr'a transfer yasağı getirdi
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Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr, borcu nedeniyle transfer yasağına çarptırıldı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, transfer borcu nedeniyle Al-Nassr'ın kadrosuna yeni oyuncu kaydetmesine izin verilmeyeceği, borcun ödenmesi halinde yasağın doğrudan kaldırılacağı belirtildi.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan temsilcisinin, Leicester City'den 2018'de kadrosuna kattığı Nijeryalı oyuncu Ahmed Musa'nın transferinden kalan 390 bin sterlin borcu bulunuyor.
Al-Nassr'da kısa bir süre forma giymesinin ardından ülkesinin Kano Pillars takımına geçen Ahmed Musa, Süper Lig'de ise üçüncü sezonunu geçirecek. 2021'de VavaCars Fatih Karagümrük'ün kadrosuna kattığı Ahmed Musa, 2022'den bu yana Demir Grup Sivasspor'da mücadele ediyor.
Sene başında dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek gündeme gelen Al-Nassr, bu yaz döneminde ise Inter'ın Hırvat oyuncusu Marcelo Brozovic'i renklerine bağlamıştı.