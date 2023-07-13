FIFA, borcu nedeniyle Al-Nassr'a transfer yasağı getirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman-İş: Bazı şirketler miadı dolmuş tavukları marketten toplayıp çamaşır suyu döküyor
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
‘Suriye hükümeti, Türkiye’nin rahatsız olmasını istemedi’
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
6 dk
ÖĞLE AJANDASI
Milli Eğitim Bakanı'nın sözleri tartışma yarattı
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Döviz kuru ile birlikte KDV artışları tartışılıyor
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'NATO zirvesinin tek başarılı yönü Türkiye'nin İsveç'i kabul etmesi'
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Ek bütçe ne getirir ne götürür?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi değerlendirmesi
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve NATO liderler zirvesi
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Özlale: IMF’den daha insafsız bir ekonomi programı uygulanıyor
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya dönüşü verdiği mesajlar
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP'de Kurultay süreci hangi aşamada?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kırmızı Cuma
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230713/fifa-borcu-nedeniyle-al-nassra-transfer-yasagi-getirdi-1073513287.html
FIFA, borcu nedeniyle Al-Nassr'a transfer yasağı getirdi
FIFA, borcu nedeniyle Al-Nassr'a transfer yasağı getirdi
Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr, borcu nedeniyle transfer yasağına çarptırıldı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T16:52+0300
2023-07-13T16:52+0300
spor
fifa
al nassr
transfer
transfer yasağı
borç
futbol
suudi arabistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066054675_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1a5c3699082126d273bfc1c02abf55f1.jpg
FIFA'dan yapılan açıklamada, transfer borcu nedeniyle Al-Nassr'ın kadrosuna yeni oyuncu kaydetmesine izin verilmeyeceği, borcun ödenmesi halinde yasağın doğrudan kaldırılacağı belirtildi.İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan temsilcisinin, Leicester City'den 2018'de kadrosuna kattığı Nijeryalı oyuncu Ahmed Musa'nın transferinden kalan 390 bin sterlin borcu bulunuyor.Al-Nassr'da kısa bir süre forma giymesinin ardından ülkesinin Kano Pillars takımına geçen Ahmed Musa, Süper Lig'de ise üçüncü sezonunu geçirecek. 2021'de VavaCars Fatih Karagümrük'ün kadrosuna kattığı Ahmed Musa, 2022'den bu yana Demir Grup Sivasspor'da mücadele ediyor.Sene başında dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek gündeme gelen Al-Nassr, bu yaz döneminde ise Inter'ın Hırvat oyuncusu Marcelo Brozovic'i renklerine bağlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230705/premier-ligden-suudi-arabistana-bir-yildiz-daha-roberto-firmino--1073185474.html
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066054675_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_59cffc1774a8ccae3c21c1df82e53945.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fifa, al nassr, transfer, transfer yasağı, borç, futbol, suudi arabistan
fifa, al nassr, transfer, transfer yasağı, borç, futbol, suudi arabistan

FIFA, borcu nedeniyle Al-Nassr'a transfer yasağı getirdi

16:52 13.07.2023
© AFP 2023Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde Al-Nassr, yeni transferi Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği maçta Al-İttifak'ı 1-0 yendi.
Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde Al-Nassr, yeni transferi Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği maçta Al-İttifak'ı 1-0 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr, borcu nedeniyle transfer yasağına çarptırıldı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, transfer borcu nedeniyle Al-Nassr'ın kadrosuna yeni oyuncu kaydetmesine izin verilmeyeceği, borcun ödenmesi halinde yasağın doğrudan kaldırılacağı belirtildi.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan temsilcisinin, Leicester City'den 2018'de kadrosuna kattığı Nijeryalı oyuncu Ahmed Musa'nın transferinden kalan 390 bin sterlin borcu bulunuyor.
Al-Nassr'da kısa bir süre forma giymesinin ardından ülkesinin Kano Pillars takımına geçen Ahmed Musa, Süper Lig'de ise üçüncü sezonunu geçirecek. 2021'de VavaCars Fatih Karagümrük'ün kadrosuna kattığı Ahmed Musa, 2022'den bu yana Demir Grup Sivasspor'da mücadele ediyor.
Sene başında dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek gündeme gelen Al-Nassr, bu yaz döneminde ise Inter'ın Hırvat oyuncusu Marcelo Brozovic'i renklerine bağlamıştı.
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, İngiltere'nin Liverpool takımıyla sözleşmesi sona eren Brezilyalı forvet Firmino'yu kadrosuna kattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
SPOR
Premier Lig'den Suudi Arabistan'a bir yıldız daha: Roberto Firmino
5 Temmuz, 10:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала