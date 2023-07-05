https://sputniknews.com.tr/20230705/premier-ligden-suudi-arabistana-bir-yildiz-daha-roberto-firmino--1073185474.html
Premier Lig'den Suudi Arabistan'a bir yıldız daha: Roberto Firmino
Premier Lig'den Suudi Arabistan'a bir yıldız daha: Roberto Firmino
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, İngiltere'nin Liverpool takımıyla sözleşmesi sona eren Brezilyalı forvet Firmino'yu kadrosuna kattı. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T10:13+0300
2023-07-05T10:13+0300
2023-07-05T10:13+0300
spor
suudi arabistan
firmino
roberto firmino
al ahli
transfer
futbol
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Al Ahli Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Roberto Firmino ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.Ülkesinin Figueirense ve Almanya'nın Hoffenheim ekiplerinde oynayan 31 yaşındaki futbolcu, 2015'te Liverpool'a imza attı. Birer kez Premier Lig, Federasyon Kupası, Lig Kupası, Community Shield, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadığı "Kırmızılar"da 362 maça çıkan Firmino, 111 gol kaydetti.Futbola büyük yatırım yapılan Suudi Arabistan'da daha önce de Senegalli kaleci Edouard Mendy, Al Ahli'ye transfer oldu. Ayrıca Karim Benzema, N'Golo Kante, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves ve Marcelo Brozovic gibi önemli futbolcuların yanı sıra teknik direktör Steven Gerrard da Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.
https://sputniknews.com.tr/20230626/chelseaden-suudi-arabistana-bir-yildiz-daha--1072864168.html
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suudi arabistan, firmino, roberto firmino, al ahli, transfer, futbol
suudi arabistan, firmino, roberto firmino, al ahli, transfer, futbol
Premier Lig'den Suudi Arabistan'a bir yıldız daha: Roberto Firmino
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Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, İngiltere'nin Liverpool takımıyla sözleşmesi sona eren Brezilyalı forvet Firmino'yu kadrosuna kattı.
Al Ahli Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Roberto Firmino ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Ülkesinin Figueirense ve Almanya'nın Hoffenheim ekiplerinde oynayan 31 yaşındaki futbolcu, 2015'te Liverpool'a imza attı. Birer kez Premier Lig, Federasyon Kupası, Lig Kupası, Community Shield, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadığı "Kırmızılar"da 362 maça çıkan Firmino, 111 gol kaydetti.
Futbola büyük yatırım yapılan Suudi Arabistan'da daha önce de Senegalli kaleci Edouard Mendy, Al Ahli'ye transfer oldu. Ayrıca Karim Benzema, N'Golo Kante, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves ve Marcelo Brozovic gibi önemli futbolcuların yanı sıra teknik direktör Steven Gerrard da Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.