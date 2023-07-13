https://sputniknews.com.tr/20230713/eski-besiktasli-futbolcu-cocukken-tacize-ugradigini-acikladi-1073503794.html

Eski Beşiktaşlı futbolcu çocukken cinsel istismara uğradığını açıkladı

Eski Beşiktaşlı futbolcu çocukken cinsel istismara uğradığını açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Dele Alli, çocukken cinsel istismara uğradığını söyledi. 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T13:51+0300

2023-07-13T13:51+0300

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spor

dele alli

everton

beşiktaş

cinsel istismar

futbolcu

premier lig

ingiltere premier ligi

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Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki Dele Alli, eski İngiliz futbolcu Gary Neville'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.6 yaşında 'tacize uğradığını', 7 yaşında sigara içmeye başladığını ve 8 yaşında uyuşturucu sattığını belirten İngiliz futbolcu, uyku hapı bağımlılığı ve ruh sağlığı sorunları nedeniyle bir süre önce altı haftalık rehabilitasyon tedavisi gördüğünü belirtti.Mental olarak daha iyi bir duruma gelebilmek için rehabilitasyon merkezine gitmeye karar verdiğini anlatan Alli, "Kötü bir döngünün içindeydim. Bana zarar veren şeylere bel bağlıyordum. Uyanıyordum ve antrenmana giderken mücadeleyi kazanıyordum, gülümsüyordum. Mutlu olduğumu gösteriyordum ama içimde kesinlikle savaşı kaybediyordum. Bunu değiştirmemin zamanı gelmişti" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230713/arda-guler-efsane-olmak-istiyorum-1073497880.html

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dele alli, everton, beşiktaş, cinsel istismar, futbolcu, premier lig, ingiltere premier ligi