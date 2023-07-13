https://sputniknews.com.tr/20230713/eski-besiktasli-futbolcu-cocukken-tacize-ugradigini-acikladi-1073503794.html
Eski Beşiktaşlı futbolcu çocukken cinsel istismara uğradığını açıkladı
Eski Beşiktaşlı futbolcu çocukken cinsel istismara uğradığını açıkladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Dele Alli, çocukken cinsel istismara uğradığını söyledi. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T13:51+0300
2023-07-13T13:51+0300
2023-07-13T14:09+0300
spor
dele alli
everton
beşiktaş
cinsel istismar
futbolcu
premier lig
ingiltere premier ligi
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Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki Dele Alli, eski İngiliz futbolcu Gary Neville'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.6 yaşında 'tacize uğradığını', 7 yaşında sigara içmeye başladığını ve 8 yaşında uyuşturucu sattığını belirten İngiliz futbolcu, uyku hapı bağımlılığı ve ruh sağlığı sorunları nedeniyle bir süre önce altı haftalık rehabilitasyon tedavisi gördüğünü belirtti.Mental olarak daha iyi bir duruma gelebilmek için rehabilitasyon merkezine gitmeye karar verdiğini anlatan Alli, "Kötü bir döngünün içindeydim. Bana zarar veren şeylere bel bağlıyordum. Uyanıyordum ve antrenmana giderken mücadeleyi kazanıyordum, gülümsüyordum. Mutlu olduğumu gösteriyordum ama içimde kesinlikle savaşı kaybediyordum. Bunu değiştirmemin zamanı gelmişti" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230713/arda-guler-efsane-olmak-istiyorum-1073497880.html
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dele alli, everton, beşiktaş, cinsel istismar, futbolcu, premier lig, ingiltere premier ligi
dele alli, everton, beşiktaş, cinsel istismar, futbolcu, premier lig, ingiltere premier ligi
Eski Beşiktaşlı futbolcu çocukken cinsel istismara uğradığını açıkladı
13:51 13.07.2023 (güncellendi: 14:09 13.07.2023) Abone ol
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Dele Alli, çocukken cinsel istismara uğradığını söyledi.
Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki Dele Alli, eski İngiliz futbolcu Gary Neville'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
6 yaşında 'tacize uğradığını', 7 yaşında sigara içmeye başladığını ve 8 yaşında uyuşturucu sattığını belirten İngiliz futbolcu, uyku hapı bağımlılığı ve ruh sağlığı sorunları nedeniyle bir süre önce altı haftalık rehabilitasyon tedavisi gördüğünü belirtti.
Mental olarak daha iyi bir duruma gelebilmek için rehabilitasyon merkezine gitmeye karar verdiğini anlatan Alli, "Kötü bir döngünün içindeydim. Bana zarar veren şeylere bel bağlıyordum. Uyanıyordum ve antrenmana giderken mücadeleyi kazanıyordum, gülümsüyordum. Mutlu olduğumu gösteriyordum ama içimde kesinlikle savaşı kaybediyordum. Bunu değiştirmemin zamanı gelmişti" ifadelerini kullandı.