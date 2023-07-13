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Eski Beşiktaşlı futbolcu çocukken cinsel istismara uğradığını açıkladı
Eski Beşiktaşlı futbolcu çocukken cinsel istismara uğradığını açıkladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Dele Alli, çocukken cinsel istismara uğradığını söyledi. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T13:51+0300
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beşiktaş
cinsel istismar
futbolcu
premier lig
ingiltere premier ligi
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Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki Dele Alli, eski İngiliz futbolcu Gary Neville'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.6 yaşında 'tacize uğradığını', 7 yaşında sigara içmeye başladığını ve 8 yaşında uyuşturucu sattığını belirten İngiliz futbolcu, uyku hapı bağımlılığı ve ruh sağlığı sorunları nedeniyle bir süre önce altı haftalık rehabilitasyon tedavisi gördüğünü belirtti.Mental olarak daha iyi bir duruma gelebilmek için rehabilitasyon merkezine gitmeye karar verdiğini anlatan Alli, "Kötü bir döngünün içindeydim. Bana zarar veren şeylere bel bağlıyordum. Uyanıyordum ve antrenmana giderken mücadeleyi kazanıyordum, gülümsüyordum. Mutlu olduğumu gösteriyordum ama içimde kesinlikle savaşı kaybediyordum. Bunu değiştirmemin zamanı gelmişti" ifadelerini kullandı.
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dele alli, everton, beşiktaş, cinsel istismar, futbolcu, premier lig, ingiltere premier ligi
dele alli, everton, beşiktaş, cinsel istismar, futbolcu, premier lig, ingiltere premier ligi

Eski Beşiktaşlı futbolcu çocukken cinsel istismara uğradığını açıkladı

13:51 13.07.2023 (güncellendi: 14:09 13.07.2023)
© İHA / NEIL HALLDele Alli
Dele Alli - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© İHA / NEIL HALL
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Dele Alli, çocukken cinsel istismara uğradığını söyledi.
Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki Dele Alli, eski İngiliz futbolcu Gary Neville'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
6 yaşında 'tacize uğradığını', 7 yaşında sigara içmeye başladığını ve 8 yaşında uyuşturucu sattığını belirten İngiliz futbolcu, uyku hapı bağımlılığı ve ruh sağlığı sorunları nedeniyle bir süre önce altı haftalık rehabilitasyon tedavisi gördüğünü belirtti.
Mental olarak daha iyi bir duruma gelebilmek için rehabilitasyon merkezine gitmeye karar verdiğini anlatan Alli, "Kötü bir döngünün içindeydim. Bana zarar veren şeylere bel bağlıyordum. Uyanıyordum ve antrenmana giderken mücadeleyi kazanıyordum, gülümsüyordum. Mutlu olduğumu gösteriyordum ama içimde kesinlikle savaşı kaybediyordum. Bunu değiştirmemin zamanı gelmişti" ifadelerini kullandı.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
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