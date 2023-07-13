https://sputniknews.com.tr/20230713/erdogan-bahceli-ile-gorusecek-1073503740.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T13:45+0300

2023-07-13T13:45+0300

2023-07-13T14:44+0300

politika

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

emekli maaşı

emekli zammı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesi saat 14.00'te başladı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede; iki lider, iç ve dış gelişmeleri değerlendirecek.İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, Türkiye ve AB ilişkileri ile F-16 alım süreci gibi başlıkların ele alınacağı belirtiliyor.Görüşmede ayrıca, tek haneli enflasyon hedefine yönelik çalışmaların yanı sıra Cumhur İttifakı çatısı altında atılacak adımlar da istişare edilecek.Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, emeklilere yapılan yüzde 25'lik zammın yeterli olmadığını söylemişti.Bahçeli, "8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" ifadelerini kullanmıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, son olarak 21 Haziran'da Bahçeli'nin konutunda bir araya gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230711/bahceliden-emekli-maaslarina-zam-cagrisi--yuzde-25lik-maas-artisi-makul-ve-yeterli-bulunmamistir-1073405693.html

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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, emekli maaşı, emekli zammı