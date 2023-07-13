https://sputniknews.com.tr/20230713/erdogan-bahceli-ile-gorusecek-1073503740.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T13:45+0300
2023-07-13T13:45+0300
2023-07-13T14:44+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
emekli maaşı
emekli zammı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesi saat 14.00'te başladı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede; iki lider, iç ve dış gelişmeleri değerlendirecek.İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, Türkiye ve AB ilişkileri ile F-16 alım süreci gibi başlıkların ele alınacağı belirtiliyor.Görüşmede ayrıca, tek haneli enflasyon hedefine yönelik çalışmaların yanı sıra Cumhur İttifakı çatısı altında atılacak adımlar da istişare edilecek.Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, emeklilere yapılan yüzde 25'lik zammın yeterli olmadığını söylemişti.Bahçeli, "8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" ifadelerini kullanmıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, son olarak 21 Haziran'da Bahçeli'nin konutunda bir araya gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230711/bahceliden-emekli-maaslarina-zam-cagrisi--yuzde-25lik-maas-artisi-makul-ve-yeterli-bulunmamistir-1073405693.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, emekli maaşı, emekli zammı
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, emekli maaşı, emekli zammı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
13:45 13.07.2023 (güncellendi: 14:44 13.07.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesi saat 14.00'te başladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede; iki lider, iç ve dış gelişmeleri değerlendirecek.
İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, Türkiye ve AB ilişkileri ile F-16 alım süreci gibi başlıkların ele alınacağı belirtiliyor.
Görüşmede ayrıca, tek haneli enflasyon hedefine yönelik çalışmaların yanı sıra Cumhur İttifakı çatısı altında atılacak adımlar da istişare edilecek.
Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, emeklilere yapılan yüzde 25'lik zammın yeterli olmadığını söylemişti.
Bahçeli, "8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, son olarak 21 Haziran'da Bahçeli'nin konutunda bir araya gelmişti.