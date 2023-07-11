https://sputniknews.com.tr/20230711/bahceliden-emekli-maaslarina-zam-cagrisi--yuzde-25lik-maas-artisi-makul-ve-yeterli-bulunmamistir-1073405693.html
Bahçeli'den emekli maaşlarına zam çağrısı: Yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır
Bahçeli'den emekli maaşlarına zam çağrısı: Yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, "Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T10:50+0300
2023-07-11T10:50+0300
2023-07-11T11:00+0300
politika
devlet bahçeli
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:* 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin neden olduğu ekonomik hasarların telafisi için bazı düzenlemeler yapılacak. Depremin neden olduğu kabarık ekonomi faturası yaklaşık 104 milyar dolar düzeyindedir. Devlet, deprem bölgesinde seferber olmuştur.* Hayat pahalılığı kaderimiz değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistem, siyasal ve ekonomik istikrarın güvencesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında göreve başlayan ikinci dönem kabinesi, Türkiye ekonomisinin maruz kaldığı risk ve tehlikeleri en aza çekmek için kolları sıvamıştır.* 1 Temmuz 2023 itibarıyla tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında ilk 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan oranda toplam yüzde 17.55’lik zam ve seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacaktır. Gönül isterdi ki bu maaş yükselişi daha da fazla olsun. Ancak bütçe imkanları bellidir. Türkiye ekonomisinin türbülanstan çıkma sürecinin zorlukları ortadadır.* Emeklilerimize verilen yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimizdir.* Kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler gözden geçirilmelidir.* İnsan, rasyonel dürtülerle ekonomik çıkarlar peşinde koşan bir varlık da değildir. Varsayalım ki ekonomi büyüdü, işsizlik azaldı. Rakam ve oranlar ekonomik aydınlığı müjdelerken bizim için her karanlık kampanya son bulmuş olacak mıdır?* Dağ ne kadar yüksek olsa da üstünden bir yol geçecektir. Hiçbir saldırıya teslimimiz düşünülemeyecektir.
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devlet bahçeli
Bahçeli'den emekli maaşlarına zam çağrısı: Yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır
10:50 11.07.2023 (güncellendi: 11:00 11.07.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, "Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimizdir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
* 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin neden olduğu ekonomik hasarların telafisi için bazı düzenlemeler yapılacak. Depremin neden olduğu kabarık ekonomi faturası yaklaşık 104 milyar dolar düzeyindedir. Devlet, deprem bölgesinde seferber olmuştur.
* Hayat pahalılığı kaderimiz değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistem, siyasal ve ekonomik istikrarın güvencesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında göreve başlayan ikinci dönem kabinesi, Türkiye ekonomisinin maruz kaldığı risk ve tehlikeleri en aza çekmek için kolları sıvamıştır.
* 1 Temmuz 2023 itibarıyla tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında ilk 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan oranda toplam yüzde 17.55’lik zam ve seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacaktır. Gönül isterdi ki bu maaş yükselişi daha da fazla olsun. Ancak bütçe imkanları bellidir. Türkiye ekonomisinin türbülanstan çıkma sürecinin zorlukları ortadadır.
* Emeklilerimize verilen yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimizdir.
* Kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler gözden geçirilmelidir.
* İnsan, rasyonel dürtülerle ekonomik çıkarlar peşinde koşan bir varlık da değildir. Varsayalım ki ekonomi büyüdü, işsizlik azaldı. Rakam ve oranlar ekonomik aydınlığı müjdelerken bizim için her karanlık kampanya son bulmuş olacak mıdır?
* Dağ ne kadar yüksek olsa da üstünden bir yol geçecektir. Hiçbir saldırıya teslimimiz düşünülemeyecektir.