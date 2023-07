Bahçeli'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: 'Barbarlığın özgürlüğü olamaz'

Türk siyasetindeki faal olan her partinin aidiyeti Türkiye'dir. Her parti Türkiye partisi olmak mecburiyetindedir. Suç ve suçluyu övmek, siyasetin değil hukukun konusudur.

Her devletin toprak bütünlüğüne saygı duyar, aynı tutumu bekleriz. Rusya'da sağduyu hakim oldu. Her ülkenin istikrar ile var oluşu temel tercihimizdir. bölgemizde yaşanacak her kaos öngörülemezliğin kapısını açar. Türkiye, Rusya'nın istikrarını desteklemiş, komşuluk hukukuna uygun davrandı.