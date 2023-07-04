Bahçeli'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: 'Barbarlığın özgürlüğü olamaz'

Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılması inancımıza hakarettir. Düşünce özgürlüğü değildir, barbarlığın özgürlüğü olamaz. Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılması inancımıza hakarettir. Düşünce özgürlüğü değildir, barbarlığın özgürlüğü olamaz.

Butik siyasetçilere bizim ihtiyacımız yoktur. Süslü laflara ikna olacak kimse yoktur. Butik siyasetçilere bizim ihtiyacımız yoktur. Süslü laflara ikna olacak kimse yoktur.

Türk siyasetindeki faal olan her partinin aidiyeti Türkiye'dir. Her parti Türkiye partisi olmak mecburiyetindedir. Suç ve suçluyu övmek, siyasetin değil hukukun konusudur. Türk siyasetindeki faal olan her partinin aidiyeti Türkiye'dir. Her parti Türkiye partisi olmak mecburiyetindedir. Suç ve suçluyu övmek, siyasetin değil hukukun konusudur.

Hem Hazine'den para alıp hem de aldığı parayı düşmana havale etmek siyasi şeref kaybıdır. Hem Hazine'den para alıp hem de aldığı parayı düşmana havale etmek siyasi şeref kaybıdır.

Bir televizyon kanalında bebek katilini övmek, filozof mertebesine çıkarmak suçtur. Bir televizyon kanalında bebek katilini övmek, filozof mertebesine çıkarmak suçtur.

Adalet ilkelerini ön şartsız hazmetmiş partilerden mürekkep bir siyaset yapısının inşası önümüzdeki en acil gündem konusu olmalıdır. Adalet ilkelerini ön şartsız hazmetmiş partilerden mürekkep bir siyaset yapısının inşası önümüzdeki en acil gündem konusu olmalıdır.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Kandil’in düzmece mahkemesi değildir, asla da olamayacaktır. Eğer adalet suçluyu aklama gayesi güderse orada adalet batmış demektir. Dış işgal cephesine omuz vermek selam çakmak hiçbir partiye bir şey kazandıramayacaktır. Partilerin kumanda odası zalimlerin denetiminde olmamalıdır. Anayasa Mahkemesi (AYM), Kandil’in düzmece mahkemesi değildir, asla da olamayacaktır. Eğer adalet suçluyu aklama gayesi güderse orada adalet batmış demektir. Dış işgal cephesine omuz vermek selam çakmak hiçbir partiye bir şey kazandıramayacaktır. Partilerin kumanda odası zalimlerin denetiminde olmamalıdır.

Her devletin toprak bütünlüğüne saygı duyar, aynı tutumu bekleriz. Rusya'da sağduyu hakim oldu. Her ülkenin istikrar ile var oluşu temel tercihimizdir. bölgemizde yaşanacak her kaos öngörülemezliğin kapısını açar. Türkiye, Rusya'nın istikrarını desteklemiş, komşuluk hukukuna uygun davrandı. Her devletin toprak bütünlüğüne saygı duyar, aynı tutumu bekleriz. Rusya'da sağduyu hakim oldu. Her ülkenin istikrar ile var oluşu temel tercihimizdir. bölgemizde yaşanacak her kaos öngörülemezliğin kapısını açar. Türkiye, Rusya'nın istikrarını desteklemiş, komşuluk hukukuna uygun davrandı.

Fransa'da protestolar Belçika ve İsviçre'ye de sıçradı. Yağma olayları baş gösterdi, sokaklar karıştı. Birikmiş getto enerjisi sosyal patlamayı açığa çıkardı. Fransa sömürge geçmişi ile yüzleşmelidir. Fransa'da protestolar Belçika ve İsviçre'ye de sıçradı. Yağma olayları baş gösterdi, sokaklar karıştı. Birikmiş getto enerjisi sosyal patlamayı açığa çıkardı. Fransa sömürge geçmişi ile yüzleşmelidir.

Fransa'da başlayan olayların Türkiye'ye sirayet etme ihtimalinden bahsedenlerin, Bursa ve Kocaeli'nde ateşle oynadıklarını buradan bildirmek istiyorum. Türkiye'yi iç huzursuzluğa hapsetmek isteyenlere müsamaha gösterilmemelidir. Türkiye Fransa'ya benzemez. Fransa'da başlayan olayların Türkiye'ye sirayet etme ihtimalinden bahsedenlerin, Bursa ve Kocaeli'nde ateşle oynadıklarını buradan bildirmek istiyorum. Türkiye'yi iç huzursuzluğa hapsetmek isteyenlere müsamaha gösterilmemelidir. Türkiye Fransa'ya benzemez.

Türk milleti, İsveç'in şu hal ve görünümüyle NATO'ya girişine sıcak ve sempatik bakmamaktadır. Türk milleti, İsveç'in şu hal ve görünümüyle NATO'ya girişine sıcak ve sempatik bakmamaktadır.