https://sputniknews.com.tr/20230713/bulgaristan-uzerinden-gecen-meteor-romanyaya-dustu-1073512122.html

Bulgaristan üzerinden geçen meteor Romanya’ya düştü

Bulgaristan üzerinden geçen meteor Romanya’ya düştü

Bulgaristan üzerinden geçerek Romanya'ya düşen dev meteor, gökyüzünü aydınlattı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T16:23+0300

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yaşam

bulgaristan

meteor

gök taşı

romanya

video

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Bulgaristan semalarından geçen meteor Romanya topraklarına düştü. Bulgaristan’ın başkenti Sofya ile Vidin, Filibe ve birçok kentte görülen cisim, gök yüzünü aydınlattı. Bulgaristan Radyosu, gök taşının yerel saatlerde 21.49’da görüldüğünü açıklarken, Romanya makamları ise 'bolit' türü meteorun, atmosferde patlayarak kendi topraklarına düştüğünü duyurdu.Gök taşının geçtiği anlara ait görüntüler, araç ve güvenlik kameraları ile bir leylek yuvasının yanına yerleştirilen kameraya kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230713/nasadan-james-webb-teleskobunun-1-yildonumune-ozel-uzay-fotografi--1073490699.html

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bulgaristan, meteor, gök taşı, romanya, video