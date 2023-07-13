https://sputniknews.com.tr/20230713/bulgaristan-uzerinden-gecen-meteor-romanyaya-dustu-1073512122.html
Bulgaristan üzerinden geçen meteor Romanya’ya düştü
Bulgaristan üzerinden geçen meteor Romanya’ya düştü
Bulgaristan üzerinden geçerek Romanya'ya düşen dev meteor, gökyüzünü aydınlattı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T16:23+0300
2023-07-13T16:23+0300
2023-07-13T16:40+0300
yaşam
bulgaristan
meteor
gök taşı
romanya
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0d/1073513009_3:0:1176:660_1920x0_80_0_0_6bce1d7ddc501fa07e413a1f468b2049.png
Bulgaristan semalarından geçen meteor Romanya topraklarına düştü. Bulgaristan’ın başkenti Sofya ile Vidin, Filibe ve birçok kentte görülen cisim, gök yüzünü aydınlattı. Bulgaristan Radyosu, gök taşının yerel saatlerde 21.49’da görüldüğünü açıklarken, Romanya makamları ise 'bolit' türü meteorun, atmosferde patlayarak kendi topraklarına düştüğünü duyurdu.Gök taşının geçtiği anlara ait görüntüler, araç ve güvenlik kameraları ile bir leylek yuvasının yanına yerleştirilen kameraya kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230713/nasadan-james-webb-teleskobunun-1-yildonumune-ozel-uzay-fotografi--1073490699.html
bulgaristan
romanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0d/1073513009_150:0:1030:660_1920x0_80_0_0_8a89838f3e5c117cabea5e741187a4cc.png
Bulgaristan üzerinden geçen meteor Romanya’ya düştü
Bulgaristan üzerinden geçen meteor Romanya’ya düştü
2023-07-13T16:23+0300
true
PT0M38S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bulgaristan, meteor, gök taşı, romanya, video
bulgaristan, meteor, gök taşı, romanya, video
Bulgaristan üzerinden geçen meteor Romanya’ya düştü
16:23 13.07.2023 (güncellendi: 16:40 13.07.2023) Abone ol
Bulgaristan üzerinden geçerek Romanya'ya düşen dev meteor, gökyüzünü aydınlattı.
Bulgaristan semalarından geçen meteor Romanya topraklarına düştü.
Bulgaristan’ın başkenti Sofya ile Vidin, Filibe ve birçok kentte görülen cisim, gök yüzünü aydınlattı.
Bulgaristan Radyosu, gök taşının yerel saatlerde 21.49’da görüldüğünü açıklarken, Romanya makamları ise 'bolit' türü meteorun, atmosferde patlayarak kendi topraklarına düştüğünü duyurdu.
Gök taşının geçtiği anlara ait görüntüler, araç ve güvenlik kameraları ile bir leylek yuvasının yanına yerleştirilen kameraya kaydedildi.