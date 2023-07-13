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https://sputniknews.com.tr/20230713/bulgaristan-uzerinden-gecen-meteor-romanyaya-dustu-1073512122.html
Bulgaristan üzerinden geçen meteor Romanya’ya düştü
Bulgaristan üzerinden geçen meteor Romanya’ya düştü
Bulgaristan üzerinden geçerek Romanya'ya düşen dev meteor, gökyüzünü aydınlattı. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T16:23+0300
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yaşam
bulgaristan
meteor
gök taşı
romanya
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Bulgaristan semalarından geçen meteor Romanya topraklarına düştü. Bulgaristan’ın başkenti Sofya ile Vidin, Filibe ve birçok kentte görülen cisim, gök yüzünü aydınlattı. Bulgaristan Radyosu, gök taşının yerel saatlerde 21.49’da görüldüğünü açıklarken, Romanya makamları ise 'bolit' türü meteorun, atmosferde patlayarak kendi topraklarına düştüğünü duyurdu.Gök taşının geçtiği anlara ait görüntüler, araç ve güvenlik kameraları ile bir leylek yuvasının yanına yerleştirilen kameraya kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230713/nasadan-james-webb-teleskobunun-1-yildonumune-ozel-uzay-fotografi--1073490699.html
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Bulgaristan üzerinden geçen meteor Romanya’ya düştü
Bulgaristan üzerinden geçen meteor Romanya’ya düştü
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bulgaristan, meteor, gök taşı, romanya, video
bulgaristan, meteor, gök taşı, romanya, video

Bulgaristan üzerinden geçen meteor Romanya’ya düştü

16:23 13.07.2023 (güncellendi: 16:40 13.07.2023)
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Bulgaristan üzerinden geçerek Romanya'ya düşen dev meteor, gökyüzünü aydınlattı.
Bulgaristan semalarından geçen meteor Romanya topraklarına düştü.
Bulgaristan’ın başkenti Sofya ile Vidin, Filibe ve birçok kentte görülen cisim, gök yüzünü aydınlattı.
Bulgaristan Radyosu, gök taşının yerel saatlerde 21.49’da görüldüğünü açıklarken, Romanya makamları ise 'bolit' türü meteorun, atmosferde patlayarak kendi topraklarına düştüğünü duyurdu.
Gök taşının geçtiği anlara ait görüntüler, araç ve güvenlik kameraları ile bir leylek yuvasının yanına yerleştirilen kameraya kaydedildi.
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