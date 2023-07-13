https://sputniknews.com.tr/20230713/azov-taburunun-bir-uyesi-mairupolde-silahsiz-bir-sivili-oldurdugunu-itiraf-etti-1073515044.html

Azov Taburu’nun bir üyesi, Mariupol’de silahsız bir sivili öldürdüğünü itiraf etti

Azov Taburu’nun bir üyesi, Mariupol’de silahsız bir sivili öldürdüğünü itiraf etti

Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Ukraynalı aşırı milliyetçi örgüt Azov Taburu’nun esir alınan bir üyesi, Rus güçlerine Mart 2022’de Mariupol kentinin... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

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Esir alınan Azov Taburu* üyesi, şunları anlattı:Esir, bulunduğu mevziinin şehrin sol yakasında kısmen yanmış ve harap olmuş 12 katlı bir binada olduğunu belirtti. Azov üyesi suç mahallinde ifade verirken bina artık yerinde değildi, yerinde kazı vardı.Rus güvenlik güçlerinin bir temsilcisi, Sputnik’e demecinde o zamanlar o bölgede topçu ateşini düzenleyen hiç kimsenin olmadığını, militanın ise sıradan bir sivili öldürdüğünü ifade etti.Yetkili, “Operasyonel verilere göre, belirtilen dönemde Azov Taburu’nun üyesinin atış menzilinde Rus sabotaj ve keşif grupları ile gözlemciler faaliyet göstermiyordu. Bir sivilin haksız yere infaz edilmesi cezalandırılması gereken bir suçtur” diye konuştu.Esir alınan birçok Ukraynalı asker ve Azov Taburu militanı, kentin Kiev rejiminin kontrolü altında olduğu ve ele geçirilmesi için yürütülen çatışmalar sırasında Mariupol'deki sivillere karşı suç işlediklerini itiraf ediyor. Rus mahkemesi bu kişilerin bazılarını uzun süreli hapis cezasına çarptırdı.* ‘Azov’ - Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi'nin 2 Ağustos 2022 tarihli kararıyla terör örgütü olarak tanınan oluşum.

https://sputniknews.com.tr/20230523/azov-taburu-militani-mariupolde-cocuklu-bir-aileyi-oldurdugunu-itiraf-etti-1071444169.html

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Azov Taburu’nun bir üyesi Mairupol’de silahsız bir sivili öldürdüğünü itiraf etti Azov Taburu’nun bir üyesi Mairupol’de silahsız bir sivili öldürdüğünü itiraf etti 2023-07-13T20:51+0300 true PT0M59S

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video, azov, rusya, ukrayna, asker