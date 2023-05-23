https://sputniknews.com.tr/20230523/azov-taburu-militani-mariupolde-cocuklu-bir-aileyi-oldurdugunu-itiraf-etti-1071444169.html
Azov Taburu* militanı, Mariupol’de çocuklu bir aileyi öldürdüğünü itiraf etti
Azov Taburu* militanı, Mariupol’de çocuklu bir aileyi öldürdüğünü itiraf etti
Azov Taburu’nun* bir militanı, Mariupol'da Rus güvenlik güçlerine birliğinin sivillerin bulunduğu bir araca ateş açarak çocuklu bir aileyi nerede ve nasıl... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T15:23+0300
2023-05-23T15:23+0300
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Adamın anlattıklarına göre, geçen yılın mart ayında Azov Taburu’ndan* beş militanın oluşturduğu bir manga Mariupol'da, Kuindji Caddesi, No. 87 adresindeki bir binada mevzilenmişti.Mevziiden 300 metre mesafede girişte bir otomobil gördüklerini söyleyen adam, “Komutana rapor ettik, komutan ateş açma emri verdi, yaklaşık olarak yeşil panonun bulunduğu bölgede (mevziiden yaklaşık 100 metre mesafedeki benzin istasyonu fiyat ekranı) üzerinde beyaz yazı ile ‘Çocuk var’ yazan siyah Lada-9’a ateş açtık. Her birimiz yaklaşık birer şarjör kullandık, otomobil yavaşladı ve yol kenarında durdu” diye anlattı.Otomobilde bir ailenin, ikisi 30 yaşlarında bir erkek ve bir kadın ile 10 yaşlarında bir kız çocuğunun bulunduğuna dikkat çeken adam sözlerini şöyle sürdürdü:“Daha sonra ‘kontrol edin’ emri geldi. Kontrol ettik, hiçbir yaşam belirtisi olmadığını gördük, üzerlerini aradık, değerli eşyaları, bin dolar değerinde nakit parayı ve altın ziynet eşyalarını aldık. Sonra komutan, cesetleri alıp yakındaki bir binaya götürmemizi emretti, cesetleri binanın içine taşıdık ve orada bıraktık.”Geçen yıl, 7 Mart tarihinde Rus ordusu ve DHC ordu birlikleri Mariupol’u çembere aldı ve 21 Nisan’a doğru neredeyse kentin tamamını özgürleştirdi. Azovstal fabrikasında 2.000'den fazla Ukraynalı asker ve Azov Taburu* militanı sıkıştırıldı. Bu kişiler mayıs ortalarında teslim olmaya başladı, 20 Mayıs’ta ise Rusya Savunma Bakanlığı, kentin tamamen kurtarıldığını bildirdi.* ‘Azov’ - Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi'nin 2 Ağustos 2022 tarihli kararıyla terör örgütü olarak tanınan oluşum.
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Azov Taburu’nun militanı Mariupol’de çocuklu bir aileyi öldürdüğünü itiraf etti
Azov Taburu’nun militanı Mariupol’de çocuklu bir aileyi öldürdüğünü itiraf etti
2023-05-23T15:23+0300
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video, видео, azov taburu, mariupol, rusya, ukrayna
video, видео, azov taburu, mariupol, rusya, ukrayna
Azov Taburu* militanı, Mariupol’de çocuklu bir aileyi öldürdüğünü itiraf etti
15:23 23.05.2023 (güncellendi: 15:24 23.05.2023) Abone ol
Azov Taburu’nun* bir militanı, Mariupol'da Rus güvenlik güçlerine birliğinin sivillerin bulunduğu bir araca ateş açarak çocuklu bir aileyi nerede ve nasıl öldürdüğünü gösterdi. RIA Novosti sorgunun videosuna ulaştı.
Adamın anlattıklarına göre, geçen yılın mart ayında Azov Taburu’ndan* beş militanın oluşturduğu bir manga Mariupol'da, Kuindji Caddesi, No. 87 adresindeki bir binada mevzilenmişti.
Mevziiden 300 metre mesafede girişte bir otomobil gördüklerini söyleyen adam, “Komutana rapor ettik, komutan ateş açma emri verdi, yaklaşık olarak yeşil panonun bulunduğu bölgede (mevziiden yaklaşık 100 metre mesafedeki benzin istasyonu fiyat ekranı) üzerinde beyaz yazı ile ‘Çocuk var’ yazan siyah Lada-9’a ateş açtık. Her birimiz yaklaşık birer şarjör kullandık, otomobil yavaşladı ve yol kenarında durdu” diye anlattı.
Otomobilde bir ailenin, ikisi 30 yaşlarında bir erkek ve bir kadın ile 10 yaşlarında bir kız çocuğunun bulunduğuna dikkat çeken adam sözlerini şöyle sürdürdü:
“Daha sonra ‘kontrol edin’ emri geldi. Kontrol ettik, hiçbir yaşam belirtisi olmadığını gördük, üzerlerini aradık, değerli eşyaları, bin dolar değerinde nakit parayı ve altın ziynet eşyalarını aldık. Sonra komutan, cesetleri alıp yakındaki bir binaya götürmemizi emretti, cesetleri binanın içine taşıdık ve orada bıraktık.”
Geçen yıl, 7 Mart tarihinde Rus ordusu ve DHC ordu birlikleri Mariupol’u çembere aldı ve 21 Nisan’a doğru neredeyse kentin tamamını özgürleştirdi. Azovstal fabrikasında 2.000'den fazla Ukraynalı asker ve Azov Taburu* militanı sıkıştırıldı. Bu kişiler mayıs ortalarında teslim olmaya başladı, 20 Mayıs’ta ise Rusya Savunma Bakanlığı, kentin tamamen kurtarıldığını bildirdi.
* ‘Azov’ - Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi'nin 2 Ağustos 2022 tarihli kararıyla terör örgütü olarak tanınan oluşum.