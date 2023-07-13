https://sputniknews.com.tr/20230713/abdde-havalimani-yakininda-hortum-yuzlerce-ucus-iptal-1073494589.html
ABD’de havalimanı yakınında hortum: Yüzlerce uçuş iptal
ABD’de havalimanı yakınında hortum: Yüzlerce uçuş iptal
ABD’nin Chicago kentindeki O'Hare Uluslararası Havalimanının yakınında çıkan hortum nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T11:35+0300
2023-07-13T11:35+0300
2023-07-13T11:35+0300
dünya
hortum
abd
havalimanı
iptal
uçuş
video
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ABD’nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki O'Hare Uluslararası Havalimanındın yakınlarında hortum çıktı. Havalimanındaki yüzlerce uçuş iptal edildi. Yolcular terminal binasındaki salonda mahsur kaldı. Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, hortumun ilerlediği belirtilerek halka güvenli alanlara geçilmesi konusunda uyarı yapıldı.
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ABD’de havalimanı yakınında hortum: Yüzlerce uçuş iptal
ABD’de havalimanı yakınında hortum: Yüzlerce uçuş iptal
2023-07-13T11:35+0300
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PT0M28S
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hortum, abd, havalimanı, iptal, uçuş, video, видео
hortum, abd, havalimanı, iptal, uçuş, video, видео
ABD’de havalimanı yakınında hortum: Yüzlerce uçuş iptal
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ABD’nin Chicago kentindeki O'Hare Uluslararası Havalimanının yakınında çıkan hortum nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi.
ABD’nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki O'Hare Uluslararası Havalimanındın yakınlarında hortum çıktı. Havalimanındaki yüzlerce uçuş iptal edildi. Yolcular terminal binasındaki salonda mahsur kaldı. Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, hortumun ilerlediği belirtilerek halka güvenli alanlara geçilmesi konusunda uyarı yapıldı.