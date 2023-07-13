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https://sputniknews.com.tr/20230713/abdde-havalimani-yakininda-hortum-yuzlerce-ucus-iptal-1073494589.html
ABD’de havalimanı yakınında hortum: Yüzlerce uçuş iptal
ABD’de havalimanı yakınında hortum: Yüzlerce uçuş iptal
ABD’nin Chicago kentindeki O'Hare Uluslararası Havalimanının yakınında çıkan hortum nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
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ABD’nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki O'Hare Uluslararası Havalimanındın yakınlarında hortum çıktı. Havalimanındaki yüzlerce uçuş iptal edildi. Yolcular terminal binasındaki salonda mahsur kaldı. Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, hortumun ilerlediği belirtilerek halka güvenli alanlara geçilmesi konusunda uyarı yapıldı.
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ABD’de havalimanı yakınında hortum: Yüzlerce uçuş iptal
ABD’de havalimanı yakınında hortum: Yüzlerce uçuş iptal
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hortum, abd, havalimanı, iptal, uçuş, video, видео
hortum, abd, havalimanı, iptal, uçuş, video, видео

ABD’de havalimanı yakınında hortum: Yüzlerce uçuş iptal

11:35 13.07.2023
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ABD’nin Chicago kentindeki O'Hare Uluslararası Havalimanının yakınında çıkan hortum nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi.
ABD’nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki O'Hare Uluslararası Havalimanındın yakınlarında hortum çıktı. Havalimanındaki yüzlerce uçuş iptal edildi. Yolcular terminal binasındaki salonda mahsur kaldı. Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, hortumun ilerlediği belirtilerek halka güvenli alanlara geçilmesi konusunda uyarı yapıldı.
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