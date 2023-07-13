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https://sputniknews.com.tr/20230713/simdiye-kadarki-en-siddetli-yagislar-japonyada-olu-sayisi-7ye-yukseldi--1073494723.html
'Şimdiye kadarki en şiddetli yağışlar': Japonya'da ölü sayısı 7'ye yükseldi
'Şimdiye kadarki en şiddetli yağışlar': Japonya'da ölü sayısı 7'ye yükseldi
Japonya’nın Toyama, Ishikawa, Fukui ve Gifu eyaletlerinde etki gösteren şiddetli yağışlarda ölü sayısı 7’ye yükselirken 123 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
asya & pasifik
japonya
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
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toprak kayması
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Japonya'nın Toyama, Ishikawa, Fukui ve Gifu eyaletleri, dün akşam saatleri itibariyle şiddetli yağışlara teslim oldu. Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 7’ye yükselirken birçok yerleşim yeri, yol ve tarım arazisi sular altında kaldı. Toyama eyaletinin merkezi Toyama şehrinde 102 bin, Fukui eyaletindeki Katsuyama şehrinde 21 bin kişiye tahliye çağrısı yapılırken, Toyama’daki Oyabe Nehri için sel alarmı verildi. Ishikawa, Toyama ve Fukui'deki diğer bazı nehirlerde de su seviyelerinin kritik seviyeye ulaştığı açıklandı.Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri sel ve toprak kayması riskine karşı hazırlıklı olmaya çağırırken, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) şiddetli sağanak yağışların bugün de etkisini devam ettirebileceği uyarısında bulundu."Bu, bölgede şimdiye kadar yaşanan en şiddetli yağış" diyen meteoroloji ajansı yetkilisi Satoshi Sugimoto, "Durum öyle ki, hayatlar tehlikede ve güvenliklerinin sağlanması gerekiyor" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230703/japonya-sele-teslim-500-bine-yakin-kisiye-tahliye-cagrisi-1073101984.html
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'Şimdiye kadarki en şiddetli yağışlar': Japonya'da ölü sayısı 7'ye yükseldi
'Şimdiye kadarki en şiddetli yağışlar': Japonya'da ölü sayısı 7'ye yükseldi
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asya & pasifik, japonya, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, yağmur, toprak, toprak kayması, ölü, video
asya & pasifik, japonya, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, yağmur, toprak, toprak kayması, ölü, video

'Şimdiye kadarki en şiddetli yağışlar': Japonya'da ölü sayısı 7'ye yükseldi

11:46 13.07.2023 (güncellendi: 12:01 13.07.2023)
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Japonya’nın Toyama, Ishikawa, Fukui ve Gifu eyaletlerinde etki gösteren şiddetli yağışlarda ölü sayısı 7’ye yükselirken 123 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Yağışlar, Japonya'nın güneybatısında 'şimdiye kadar görülen en şiddetli yağışlar' olarak yorumlandı.
Japonya'nın Toyama, Ishikawa, Fukui ve Gifu eyaletleri, dün akşam saatleri itibariyle şiddetli yağışlara teslim oldu.
Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 7’ye yükselirken birçok yerleşim yeri, yol ve tarım arazisi sular altında kaldı.
Toyama eyaletinin merkezi Toyama şehrinde 102 bin, Fukui eyaletindeki Katsuyama şehrinde 21 bin kişiye tahliye çağrısı yapılırken, Toyama’daki Oyabe Nehri için sel alarmı verildi.
Ishikawa, Toyama ve Fukui'deki diğer bazı nehirlerde de su seviyelerinin kritik seviyeye ulaştığı açıklandı.
Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri sel ve toprak kayması riskine karşı hazırlıklı olmaya çağırırken, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) şiddetli sağanak yağışların bugün de etkisini devam ettirebileceği uyarısında bulundu.
"Bu, bölgede şimdiye kadar yaşanan en şiddetli yağış" diyen meteoroloji ajansı yetkilisi Satoshi Sugimoto, "Durum öyle ki, hayatlar tehlikede ve güvenliklerinin sağlanması gerekiyor" ifadesini kullandı.
Japonya sele teslim: 500 bine yakın kişiye tahliye çağrısı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
DÜNYA
Japonya sele teslim: 500 bine yakın kişiye tahliye çağrısı
3 Temmuz, 11:02
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