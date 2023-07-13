https://sputniknews.com.tr/20230713/simdiye-kadarki-en-siddetli-yagislar-japonyada-olu-sayisi-7ye-yukseldi--1073494723.html

'Şimdiye kadarki en şiddetli yağışlar': Japonya'da ölü sayısı 7'ye yükseldi

'Şimdiye kadarki en şiddetli yağışlar': Japonya'da ölü sayısı 7'ye yükseldi

Japonya’nın Toyama, Ishikawa, Fukui ve Gifu eyaletlerinde etki gösteren şiddetli yağışlarda ölü sayısı 7’ye yükselirken 123 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T11:46+0300

2023-07-13T11:46+0300

2023-07-13T12:01+0300

dünya

asya & pasifik

japonya

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

yağmur

toprak

toprak kayması

ölü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0d/1073495792_8:0:1174:656_1920x0_80_0_0_3874f11ff325c4ead643b793e2216f3c.png

Japonya'nın Toyama, Ishikawa, Fukui ve Gifu eyaletleri, dün akşam saatleri itibariyle şiddetli yağışlara teslim oldu. Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 7’ye yükselirken birçok yerleşim yeri, yol ve tarım arazisi sular altında kaldı. Toyama eyaletinin merkezi Toyama şehrinde 102 bin, Fukui eyaletindeki Katsuyama şehrinde 21 bin kişiye tahliye çağrısı yapılırken, Toyama’daki Oyabe Nehri için sel alarmı verildi. Ishikawa, Toyama ve Fukui'deki diğer bazı nehirlerde de su seviyelerinin kritik seviyeye ulaştığı açıklandı.Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri sel ve toprak kayması riskine karşı hazırlıklı olmaya çağırırken, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) şiddetli sağanak yağışların bugün de etkisini devam ettirebileceği uyarısında bulundu."Bu, bölgede şimdiye kadar yaşanan en şiddetli yağış" diyen meteoroloji ajansı yetkilisi Satoshi Sugimoto, "Durum öyle ki, hayatlar tehlikede ve güvenliklerinin sağlanması gerekiyor" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230703/japonya-sele-teslim-500-bine-yakin-kisiye-tahliye-cagrisi-1073101984.html

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

'Şimdiye kadarki en şiddetli yağışlar': Japonya'da ölü sayısı 7'ye yükseldi 'Şimdiye kadarki en şiddetli yağışlar': Japonya'da ölü sayısı 7'ye yükseldi 2023-07-13T11:46+0300 true PT0M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, japonya, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, yağmur, toprak, toprak kayması, ölü, video