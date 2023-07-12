https://sputniknews.com.tr/20230712/zelenskiyin-vilniusta-tek-kaldigi-anlar-dikkat-cekti-1073454488.html
Zelenskiy'in Vilnius'ta tek kaldığı anlar dikkat çekti
Zelenskiy'in Vilnius'ta tek kaldığı anlar dikkat çekti
NATO Liderler Zirvesi kapsamında dün akşam verilen yemek programında toplu fotoğraf çekimi öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yalnız... 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T12:00+0300
2023-07-12T12:00+0300
2023-07-12T12:00+0300
dünya
nato
vladimir zelenskiy
fotoğraf
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Liderler Zirvesi kapsamında dün akşam düzenlenen yemeğe eşi Olena Zelenska ile birlikte katıldı. Yemek programında toplu fotoğraf çekimi öncesinde Zelenskiy'in yalnız kaldığı anlar dikkat çekti. Fotoğrafta liderlerin kendi aralarında sohbet ettiği, Zelenskiy'in ise tek başına kaldığı ve sıkıntılı bir yüz ifadesi ile etrafa baktığı görülüyor.
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nato, vladimir zelenskiy, fotoğraf
nato, vladimir zelenskiy, fotoğraf
Zelenskiy'in Vilnius'ta tek kaldığı anlar dikkat çekti
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NATO Liderler Zirvesi kapsamında dün akşam verilen yemek programında toplu fotoğraf çekimi öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yalnız kaldığı anlar dikkat çekti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Liderler Zirvesi kapsamında dün akşam düzenlenen yemeğe eşi Olena Zelenska ile birlikte katıldı.
Yemek programında toplu fotoğraf çekimi öncesinde Zelenskiy'in yalnız kaldığı anlar dikkat çekti. Fotoğrafta liderlerin kendi aralarında sohbet ettiği, Zelenskiy'in ise tek başına kaldığı ve sıkıntılı bir yüz ifadesi ile etrafa baktığı görülüyor.