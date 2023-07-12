https://sputniknews.com.tr/20230712/zelenskiyin-vilniusta-tek-kaldigi-anlar-dikkat-cekti-1073454488.html

Zelenskiy'in Vilnius'ta tek kaldığı anlar dikkat çekti

Zelenskiy'in Vilnius'ta tek kaldığı anlar dikkat çekti

NATO Liderler Zirvesi kapsamında dün akşam verilen yemek programında toplu fotoğraf çekimi öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yalnız... 12.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-12T12:00+0300

2023-07-12T12:00+0300

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dünya

nato

vladimir zelenskiy

fotoğraf

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Liderler Zirvesi kapsamında dün akşam düzenlenen yemeğe eşi Olena Zelenska ile birlikte katıldı. Yemek programında toplu fotoğraf çekimi öncesinde Zelenskiy'in yalnız kaldığı anlar dikkat çekti. Fotoğrafta liderlerin kendi aralarında sohbet ettiği, Zelenskiy'in ise tek başına kaldığı ve sıkıntılı bir yüz ifadesi ile etrafa baktığı görülüyor.

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nato, vladimir zelenskiy, fotoğraf