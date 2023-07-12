https://sputniknews.com.tr/20230712/yumurtadan-dort-ayakli-civciv-cikti-1073467990.html
Yumurtadan dört ayaklı civciv çıktı
Yumurtadan dört ayaklı civciv çıktı
Ankara’da bir çiftlikte yumurtadan yeni çıkan dört ayaklı civciv görenleri şaşırttı. 12.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-12T16:52+0300
2023-07-12T16:52+0300
2023-07-12T17:02+0300
civciv
ayak
yaşam
yumurta
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Ankara’nın Haymana ilçesi Karahoca Mahallesi'nde Servet Başaran'a ait çiftlikte yumurtadan yeni çıkan dört ayaklı civciv, çiftlik sahibini ve görenleri şok etti.Civcivin diğer civcivler kadar hareketli olduğunu belirten Başaran, ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ve onunla ayrı olarak ilgilendiklerini söyledi.Yumurtadan çıktıktan sonra civcivin dört ayaklı olduğunu fark ettiklerini ve şaşkınlığa uğradıklarını belirten Başaran, “İlk kez başımıza böyle bir şey geldi ama gelişiminde herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda yaklaşık 10 günlük. Normal hayatına devam ediyor, herhangi bir sıkıntı da yaşatmıyor. Allah’ın verdiği doğal bir şey. Herhangi bir sıkıntısı yok, o ayakları da normal bir şekilde gelişiyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221216/3-ayakli-dunyaya-gelen-civcive-10-kati-fiyat-teklif-edildi-ileride-ameliyatla-aldiracagiz-1064671328.html
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civciv, ayak, yumurta
Yumurtadan dört ayaklı civciv çıktı
16:52 12.07.2023 (güncellendi: 17:02 12.07.2023) Abone ol
Ankara’da bir çiftlikte yumurtadan yeni çıkan dört ayaklı civciv görenleri şaşırttı.
Ankara’nın Haymana ilçesi Karahoca Mahallesi'nde Servet Başaran'a ait çiftlikte yumurtadan yeni çıkan dört ayaklı civciv, çiftlik sahibini ve görenleri şok etti.
Civcivin diğer civcivler kadar hareketli olduğunu belirten Başaran, ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ve onunla ayrı olarak ilgilendiklerini söyledi.
Yumurtadan çıktıktan sonra civcivin dört ayaklı olduğunu fark ettiklerini ve şaşkınlığa uğradıklarını belirten Başaran, “İlk kez başımıza böyle bir şey geldi ama gelişiminde herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda yaklaşık 10 günlük. Normal hayatına devam ediyor, herhangi bir sıkıntı da yaşatmıyor. Allah’ın verdiği doğal bir şey. Herhangi bir sıkıntısı yok, o ayakları da normal bir şekilde gelişiyor” dedi.